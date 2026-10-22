Phải đáp ứng những tiêu chí, điều kiện nào để được xếp loại 'Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'?

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng, trong đó quy định rõ tiêu chí, điều kiện để các tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hay ở các mức thấp hơn.

Gắn với cơ chế “có vào, có ra, có lên, có xuống”

Quy định nêu mục đích, yêu cầu là xác định đúng, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ theo phẩm chất, năng lực, hiệu quả và sự cống hiến; nhận diện tập thể, cá nhân có thành tích, kết quả nổi trội, tiêu biểu; kịp thời sàng lọc, xử lý các tập thể, cá nhân yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ gắn với cơ chế “có vào, có ra, có lên, có xuống”; làm căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, trọng dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ theo quy định...



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: PV)



Chương II của quy định nêu về “kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân”. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những kết quả đạt được, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, giải pháp khắc phục. Cùng với đó là kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn; các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác năm và các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất được cấp thẩm quyền giao…

Chương III của quy định nêu cụ thể về việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân. Theo đó, có đánh giá, xếp loại cuối năm; đánh giá, xếp loại định kỳ hằng quý.

Quy định nêu rõ, việc đánh giá tập thể định kỳ hằng năm; đánh giá cá nhân định kỳ hằng quý, hằng năm được thực hiện trên 2 nhóm tiêu chí.

Nhóm tiêu chí chung: Đánh giá theo mức độ đáp ứng các tiêu chí chung do cấp có thẩm quyền cụ thể hóa phù hợp với từng nhóm đối tượng; không thực hiện chấm điểm đối với nhóm tiêu chí này. Kết quả đánh giá chia làm 4 mức làm cơ sở xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cùng với nhóm tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

Thực hiện tốt: Bảo đảm đáp ứng 100% tiêu chí.

Bảo đảm: Đáp ứng từ 90% đến dưới 100% tiêu chí.

Cơ bản bảo đảm: Đáp ứng từ 60% đến dưới 90% tiêu chí.

Không bảo đảm: Đáp ứng dưới 60% tiêu chí.

Nhóm tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ với thang điểm tối đa 100 điểm theo 2 nhóm nhiệm vụ, gồm nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Cấp có thẩm quyền xác định hệ số hoặc tỷ trọng điểm phù hợp cho từng nhóm nhiệm vụ, bảo đảm tổng điểm tối đa không thay đổi.

Nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được xác định theo 6 trục kết quả trọng tâm, gồm: Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng thể chế, tổ chức thực thi và phân cấp, phân quyền. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và liêm chính. Phục vụ Nhân dân, phát triển con người, văn hóa và xã hội. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Các trục kết quả được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phạm vi phụ trách của từng tập thể, cá nhân, tập trung vào các trục kết quả có liên quan trực tiếp đến chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cấp có thẩm quyền xác định trục kết quả chính và các trục kết quả phụ, trên cơ sở đó xác định hệ số hoặc tỷ trọng điểm phù hợp. Mỗi nhiệm vụ, công việc được xác định trong một trục kết quả để đánh giá, chấm điểm. Nhiệm vụ, công việc, sản phẩm không thuộc chức năng, nhiệm vụ hoặc phạm vi phụ trách trực tiếp thì được sử dụng để xem xét, phân tích, không tính điểm.

Đối với địa phương, việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân được thực hiện trên cơ sở 6 trục kết quả trọng tâm nêu trên và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu do cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt. Trong đó, xem xét 5 chỉ tiêu cơ bản, gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ giảm hộ nghèo. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và đặc thù, địa phương chủ động bổ sung các chỉ tiêu phù hợp và xác định thứ tự ưu tiên để làm cơ sở đánh giá.

Các tiêu chí, điều kiện để xếp loại

Quy định cũng nêu rõ, việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực hiện nghiêm nguyên tắc gắn với kết quả của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác. Trường hợp mức xếp loại của người đứng đầu cao hơn mức xếp loại của tập thể thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và có minh chứng cụ thể.

Tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện: Nhóm tiêu chí chung ở mức “Thực hiện tốt”. Nhóm kết quả thực hiện nhiệm vụ có tổng điểm đạt từ 90 điểm trở lên; hoàn thành 100% mục tiêu trọng tâm, then chốt, từ 30% tổng số nhiệm vụ, công việc trở lên có kết quả vượt mục tiêu về chất lượng, hiệu quả, tiến độ; có giải pháp đột phá, nổi trội, tạo chuyển biến rõ, tích cực và giá trị thiết thực, được kiểm chứng bằng kết quả, sản phẩm, dữ liệu.

Tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện: Nhóm tiêu chí chung kết quả thực hiện ở mức “bảo đảm” trở lên. Nhóm kết quả thực hiện nhiệm vụ có tổng điểm đạt từ 80 điểm trở lên; không có nhiệm vụ trọng tâm, then chốt không hoàn thành do nguyên nhân chủ quan.

Tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện: Nhóm tiêu chí chung có kết quả thực hiện ở mức “cơ bản bảo đảm” trở lên; nhóm kết quả thực hiện nhiệm vụ có tổng điểm đạt từ 60 điểm đến dưới 80 điểm.

Tập thể, cá nhân được xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” nếu thuộc một trong các trường hợp, như: Nhóm tiêu chí chung kết quả thực hiện ở mức “không bảo đảm”; kết quả thực hiện nhiệm vụ có tổng điểm dưới 60 điểm.