Tìm bị hại trong vụ án giả danh cán bộ Tổng cục 2

TPO - Giả danh cán bộ Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, Lâm Trường Giang đã bị khởi tố. Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 đang tìm kiếm các bị hại trong vụ án.

Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) đang điều tra, xác minh vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra từ năm 2024 tại TPHCM và một số địa phương khác, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/QĐ-KTVA ngày 19/9/2026 của Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2.

Bị can Lâm Trường Giang (Ảnh do Tổng cục 2 cung cấp)

Bị can của vụ án là Lâm Trường Giang, sinh năm 1993, trú tại khu vực Trường Hòa, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ.

Theo Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2, từ năm 2024, Lâm Trường Giang đã có hành vi giả danh cán bộ Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng), đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 đề nghị các bị hại trong vụ án đến Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 tại (địa chỉ: số 256 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội), gặp điều tra viên Phạm Duy Trường (số điện thoại: 0344855772) để được giải quyết theo quy định pháp luật.