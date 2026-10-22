Tàu hàng 182.000 tấn đâm va cầu cảng Dung Quất bị bắt giữ

TPO - Tàu Aquacharm (quốc tịch Marshall Islands) trọng tải hơn 182.000 tấn chở hơn 170.000 tấn quặng sắt từ Úc về Quảng Ngãi đã va vào cầu cảng ở Dung Quất khiến một phần cầu cảng bị hư hỏng. Mũi con tàu này cũng bị rách khoảng 5 m.

Mũi rách 5 m sau va cầu cảng ở Dung Quất, tàu hàng hơn 182.000 bị bắt giữ.

Ngày 22/10, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 987/TB-CVHHQNg về việc thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển Aquacharm theo Quyết định số 154/QĐ-BGTB ngày 21/10/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi.

Tàu Aquacharm mang quốc tịch Marshall Islands, số IMO 9921609, thuộc sở hữu của Công ty Wealth Line Inc (quốc tịch Panama), có đại lý tại Việt Nam là Công ty CP Hàng hải S&A.

Tàu Aquacharm chở hơn 170.000 tấn quặng sắt.

Theo thông báo, trong thời gian bị bắt giữ, tàu Aquacharm không được phép rời khỏi vùng nước cảng biển thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, đồng thời phải neo đậu đúng vị trí được chỉ định.

Thuyền trưởng có trách nhiệm duy trì đầy đủ thuyền viên, bảo đảm trực ca, thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực neo đậu. Cảng vụ yêu cầu thuyền trưởng cùng các bên liên quan nghiêm túc chấp hành quyết định của tòa án.

Vết rách khoảng 5 m ở mũi tàu sau sự cố va chạm vào cầu cảng.

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 18/10, tàu Aquacharm dài 292 m, trọng tải 182.309 tấn, chở 170.856 tấn quặng sắt từ Úc về Dung Quất đã va chạm với phần cầu cảng đang xây dựng tại bến số 10, cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Vị trí xảy ra va chạm thuộc phần nối dài cầu cảng số 10 và 11, dài khoảng 50m, đã xây dựng nhưng chưa được công bố đưa vào khai thác.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, cú va chạm khiến phần mũi tàu bị rách khoảng 5 m, sạt cả mạn trái và mạn phải. Một phần cầu cảng bị hư hỏng, mức độ thiệt hại đang chờ giám định.

Cầu cảng bị hư hỏng sau va chạm.

Toàn bộ 22 thuyền viên trên tàu an toàn, tàu không bị chìm và chưa ghi nhận hiện tượng tràn dầu.

Thông tin ban đầu từ đại lý và thuyền trưởng được lực lượng biên phòng ghi nhận cho rằng, sự cố có thể liên quan đến việc hoa tiêu không kiểm soát được tốc độ tàu do sai sót trong giao tiếp. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức của vụ va chạm vẫn đang chờ kết quả điều tra.