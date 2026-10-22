Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm chính thức Liên minh châu Âu

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng, trong đó quy định rõ tiêu chí, điều kiện để các tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hay ở các mức thấp hơn.