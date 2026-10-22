Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm chính thức Liên minh châu Âu

Trưa 22/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Brussels (Vương quốc Bỉ), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Liên minh châu Âu.
Tọa đàm lần này là dịp để thúc đẩy hợp tác kinh tế xuyên biên giới và chia sẻ những cơ hội từ Hiệp định EVFTA, đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Bỉ và châu Âu.
TPO - Đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta vào đêm 21/10 đã nhanh chóng suy yếu ngay sau đó, chỉ kịp gây mưa trên diện hẹp ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Nền nhiệt miền Bắc tiếp tục duy trì ở mức cao.
TPO - Các cơ quan chức năng tại TPHCM đang phối hợp xây dựng dự thảo về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô. Trong đó hạn chế một số loại phương tiện, đặc biệt là xe có tải trọng lớn, lưu thông vào giờ cao điểm. Hoạt động vận tải phục vụ sản xuất được bố trí vào ban đêm cho phù hợp.
TPO - Ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành (TPHCM), đã được 100% đại biểu HĐND phường bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, tại Kỳ họp chuyên đề ngày 22/10.
TPO - Chiều 22/10, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ tại một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, ban quản lý dự án.
TPO - Từ ngày 22 đến 24/10, tỉnh Phú Thọ tổ chức lấy ý kiến đại diện các hộ gia đình tại 148 xã, phường về đề án điều chỉnh địa giới hành chính với Hà Nội, trong đó dự kiến chuyển hơn 4.000 ha đất thuộc khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì và vùng đệm về Thủ đô quản lý.
TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng, trong đó quy định rõ tiêu chí, điều kiện để các tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hay ở các mức thấp hơn.
TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy bồi thường tài sản khi thu hồi đất sang tái thiết cuộc sống người dân, bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện an sinh xã hội cho người dân bị thu hồi đất.
Sau 16 năm sinh sống tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, sư tử trắng tên Mimi qua đời chiều 21/10, sau gần một tháng sức khỏe suy giảm.
TPO - Lực lượng chức năng tìm thấy tàu cá BTh 80712TS bị chìm trên vùng biển Lâm Đồng, phần đáy tàu bị thủng và không có người bên trong. Hiện, công tác tìm kiếm 4 ngư dân của tàu cá này bị mất tích vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai.
TPO - Ngày 22/10, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về môi trường, tập trung vào những bất cập trong quy hoạch, xử lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm không khí.
TPO - Sáng 22/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội kịp thời phát hiện, can ngăn một cô gái có ý định nhảy cầu Long Biên, đồng thời phối hợp với Công an phường Bồ Đề xác minh nhân thân, liên hệ gia đình để hỗ trợ.
TPO - Theo luật sư, việc xử lý nghiêm là cần thiết để bảo vệ người bị hại và duy trì kỷ cương nhưng vì người thực hiện hành vi mới 17 tuổi, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là xử lý đúng pháp luật đồng thời tạo cơ hội để người chưa thành niên nhận thức hậu quả, chịu trách nhiệm về hành vi và có khả năng sửa chữa sai lầm.
TPO - Đài Loan (Trung Quốc) đã ban hành cảnh báo vào ngày 22/10 khi siêu bão Champi đang tiến gần. Cơn bão này đã khiến hơn 200 chuyến bay trong khu vực bị hủy bỏ và buộc Mỹ - Nhật Bản phải điều chỉnh kế hoạch cho cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn.
TPO - Chủ đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng 7 km đầu Quốc lộ 91 qua Cần Thơ vừa kiến nghị cấp thẩm quyền cho sử dụng gần 2.000 tỷ đồng từ vốn dự án để đầu tư một số hạng mục bổ sung, và gia hạn thực hiện dự án thêm một năm. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, sau khi rà soát phát hiện dư hơn 3.000 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng so với dự toán, tới nay dự án vẫn chậm tiến độ.
TPO - Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh Khánh Hòa đã đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việc tổ chức thực hiện được lãnh đạo tỉnh yêu cầu theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; những trường hợp né tránh, đùn đẩy, không hoàn thành nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm.