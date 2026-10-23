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Truy tìm người đàn ông bỗng nhiên 'mất tích' nhiều ngày

Văn Quân

TPO - Anh Vũ Xuân Cường, ngụ phường Rạch Dừa, sau khi rời đi khỏi nhà nhiều ngày chưa về, người thân trình báo đến cơ quan chức năng và nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm.

Ngày 23/10, gia đình anh Vũ Xuân Cường (SN 1988, ngụ phường Rạch Dừa, TPHCM) đang phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm anh Cường sau nhiều ngày mất liên lạc.

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Hình ảnh anh Vũ Xuân Cường trước khi rời nhà và mất liên lạc (ảnh người nhà cung cấp)

Theo người nhà, khoảng 9 giờ ngày 19/10, anh Cường rời nhà bằng xe máy, biển số 72C1-401.69. Thời điểm rời đi, anh mặc áo polo màu xanh nước biển, quần short màu xanh đậm.

Gia đình cho biết, lần cuối cùng liên lạc được với anh Cường là khoảng 10 giờ 30 cùng ngày. Đến khoảng 15 giờ 50, gia đình không thể liên lạc với anh. Đến tối, khi không thấy anh trở về, người thân đã trình báo cơ quan công an, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, đến chiều 23/10, gia đình đã rà soát hình ảnh từ camera của người dân ven đường và lần theo dấu vết đến khu vực chân đèo Nước Ngọt, thuộc xã Đất Đỏ, TPHCM. Hiện gia đình cùng nhiều lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm anh Cường tại khu vực này.

Gia đình mong người dân, cộng đồng mạng nếu có thông tin về anh Cường hoặc phát hiện người có đặc điểm nhận dạng như trên, vui lòng liên hệ chị Thảo (vợ anh Cường) qua số điện thoại 0836801032 hoặc thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất để hỗ trợ tìm kiếm.

Liên quan vụ việc trên, cùng ngày, Trần Anh Tuấn, Chủ tịch phường Rạch Dừa cho biết, phía Công an phường có công văn gửi cho Phòng PC02 và Công an 168 phường, xã trên địa bàn TPHCM để phối hợp truy tìm thông tin người mất liên lạc.

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