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Xe tải mất lái tông người đi bộ tử vong trên quốc lộ 20

Thái Lâm

TPO - Xe tải bất ngờ mất lái tông vào lan can rồi va chạm với người đàn ông đang đi bộ sang đường trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 23/10, lãnh đạo UBND xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người đi bộ tử vong trên quốc lộ 20.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 49H-032.XX do ông N.V.K. (trú phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng từ Đồng Nai đi Đà Lạt.

Khi đến Km189+900 trên quốc lộ 20 (đoạn qua xã Đức Trọng), xe tải bất ngờ mất lái tông vào lan can bên phải đường rồi va chạm với ông P.N.D. (trú xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng) đang đi bộ sang đường. Vụ tai nạn khiến ông D. tử vong, xe tải bị hư hỏng.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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#xe tải #tai nạn #quốc lộ 20 #Lâm Đồng #người đi bộ #tai nạn giao thông #xã Đức Trọng

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