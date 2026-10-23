Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky nói không có bất đồng cá nhân với Tổng thống Mỹ Trump

Bình Giang

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky khẳng định không có bất đồng cá nhân giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng việc xích lại gần Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chỉ “khiến ông ấy mạnh hơn”.

zelensky.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: AP)

Quan hệ giữa Mỹ và Ukraine đã xấu đi nghiêm trọng trong những tuần gần đây.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Tổng thống Mỹ đang “đứng sai phía của lịch sử”, sau khi ông Trump công bố thỏa thuận mua nhiên liệu của Nga, làm đảo lộn những nỗ lực quốc tế nhằm cô lập Mátxcơva. Ông Trump cũng miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt Nga, trong khi các lực lượng Ukraine bị hạn chế quyền truy cập dịch vụ internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN tại Kiev ngày 22/10, ông Zelensky thể hiện thái độ hòa giải, cho rằng căng thẳng hiện nay “không phải là vấn đề cá nhân”. Ông cho rằng nhà lãnh đạo Nga không có ý định chấm dứt xung đột.

“Thái độ của tôi đối với ông Putin rất rõ ràng. Tôi cho rằng nếu chúng ta dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, chúng ta sẽ giúp ông ấy mạnh hơn. Đây không phải là chuyện cá nhân giữa tôi và Tổng thống Trump, và tất nhiên, tôi phản đối mọi động thái dỡ bỏ trừng phạt”, ông Zelensky nói.

Trong những ngày này, các đặc phái viên Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao mới nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đã kéo dài 4 năm rưỡi.

Ngày 21/10, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff có cuộc gặp kéo dài 3 giờ đồng hồ với Tổng thống Putin tại St. Petersburg. Ông nhận xét ông Putin là “người có lòng nhân đạo”, vì quyết định trả tự do cho tù nhân 74 tuổi người Mỹ Stephen Hubbard. Trước đó 1 ngày, ông Witkoff gặp ông Zelensky tại Na Uy.

Cũng trong ngày 21/10, ông Trump phát biểu rằng việc tăng cường trừng phạt sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng đạt được thỏa thuận cho vấn đề Ukraine.

“Khi các bạn đang tiến gần đến thỏa thuận và đàm phán còn rất mong manh, các bạn không áp đặt trừng phạt”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định cuộc gặp tại thủ đô Oslo của Na Uy diễn ra hiệu quả, nhưng ông vẫn không tin nhà lãnh đạo Nga thực sự cam kết với hòa bình. Sau chuyến thăm của ông Witkoff, Tổng thống Putin đồng ý đàm phán vào tháng 11, nhưng không đưa ra nhiều chi tiết cụ thể.

Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền của ông đang “tiến gần hơn bao giờ hết” đến việc giải quyết cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Nga và Ukraine đều tiến hành đợt tấn công dữ dội nhằm vào nhau.

Cho đến nay, ông Putin vẫn giữ nguyên điều kiện về lãnh thổ với Ukraine.

Ngày 21/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với báo chí: “Cuộc đấu tranh hiện nay thực sự tập trung vào những gì sẽ xảy ra với phần còn lại của vùng Donbas” - khu vực ở miền đông Ukraine mà phần lớn đang do Nga kiểm soát.

“Đã có một số ý tưởng sáng tạo được đưa ra nhằm giải quyết bất đồng đó”, ông Rubio nói.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Zelensky đề cập đến khả năng đóng băng các chiến tuyến hiện tại để “ngừng bắn, chấm dứt đổ máu, rồi ngồi xuống đối thoại”.

Tuy nhiên, ông khẳng định rõ rằng việc Ukraine nhượng lại cho Nga những vùng lãnh thổ hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev là điều không thể chấp nhận. Ukraine cũng sẽ không bao giờ công nhận các khu vực mà Mátxcơva đang kiểm soát là lãnh thổ của Nga.

Theo CNN

Xem thêm

#Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Zelensky

Cùng chuyên mục

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm chính thức Liên minh châu Âu

Việt Nam - EU ra Thông cáo báo chí chung nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

TPO - Ngày 22/10, sau cuộc hội đàm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) ra Thông cáo báo chí chung về quan hệ hợp tác song phương, an ninh khu vực và các thách thức toàn cầu.

Mỹ điều chuyển lực lượng khỏi Trung Đông, cân nhắc kịch bản nối lại tấn công Iran?

Mỹ điều chuyển lực lượng khỏi Trung Đông, cân nhắc kịch bản nối lại tấn công Iran?

TPO - NBC News đưa tin, quân đội Mỹ đã âm thầm bắt đầu rút quân khỏi các căn cứ trên khắp Trung Đông, trong khi Washington cũng yêu cầu các nhân viên ngoại giao rời khỏi một số cơ quan đại diện tại khu vực này. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc thực hiện một đợt tấn công mới nhắm vào Iran.

Tổng thống Ukraine cảnh báo Nga sắp tấn công quy mô lớn, nhiều tiếng nổ vang lên ở Kiev

Tên lửa dội xuống Kiev, máy bay không người lái bủa vây Mátxcơva bất chấp tín hiệu hòa bình

TPO - Một nhân chứng của Reuters cho biết, các tên lửa đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine vào rạng sáng 22/10. Cùng lúc đó, Ukraine cũng triển khai hàng trăm máy bay không người lái nhắm vào Mátxcơva trong đêm. Hai bên vẫn tiếp tục các đợt tấn công dữ dội bất chấp những nỗ lực hòa giải gần đây từ phía Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Giới siêu giàu thế giới đua nhau chuyển vàng đến Singapore

Giới siêu giàu thế giới đua nhau chuyển vàng đến Singapore

TPO - Cơ sở cất vàng thỏi đầu tiên của Gregor Gregersen tại Singapore bắt đầu từ gầm giường nhà ông. Khi đó, ông cất trữ bạc, dù số lượng không nhiều, và thực hiện các giao dịch tại ga tàu gần nhà trong quá trình thăm dò nhu cầu của thị trường địa phương.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe