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Thế giới

Mỹ - Israel âm thầm diễn tập chuẩn bị nối lại các cuộc tấn công Iran?

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Mỹ và Israel được cho là đã xây dựng các kế hoạch cụ thể cho những đợt tấn công mới nhằm vào Iran trong thời gian tới, theo các quan chức Mỹ và nguồn thạo tin.

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(Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ)

Trong khi công tác chuẩn bị cho một chiến dịch ngắn hạn với cường độ cao đang được tiến hành, quân đội Mỹ và Israel đã tăng cường các cuộc diễn tập, bao gồm việc điều máy bay bay qua Iraq để thực hành các thao tác tấn công.

Các quan chức Mỹ cho biết, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Israel vào đầu tháng 10 để thảo luận về các đợt tấn công mới.

Các mục tiêu dự kiến ​​sẽ bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng, các cơ sở hạt nhân, cùng kho tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Một số quan chức cho rằng, thêm một đợt tấn công quy mô lớn nữa có thể đẩy nền kinh tế Iran đến bờ vực sụp đổ, buộc quốc gia này phải đưa ra các nhượng bộ ngoại giao sau gần 8 tháng xung đột.

Tuy nhiên, vẫn có lý do để hoài nghi rằng liệu một cuộc chiến mới có mang lại kết quả khả quan hơn giai đoạn tấn công dữ dội trước đó của Mỹ và Israel - diễn ra từ tháng 2 đến tháng 4 - hay không.

Các đợt giao tranh trước đây đã khiến giá năng lượng và lạm phát tăng vọt trên toàn cầu, làm suy yếu an ninh tại Trung Đông, đồng thời gây áp lực nghiêm trọng lên nguồn cung tên lửa đánh chặn của Lầu Năm Góc.

Hơn nữa, chưa có gì đảm bảo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phê chuẩn các đợt tấn công mới. Trong năm 2026, ông đã nhiều lần bác bỏ các kế hoạch tái khởi động những chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Các quan chức Iran tuyên bố rằng lần này họ sẽ đáp trả bằng cách mở rộng phạm vi mục tiêu, không chỉ dừng lại ở các tàu thương mại hay cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực, mà còn nhắm vào các trung tâm dữ liệu và cáp internet dưới biển.

Iran khẳng định các cuộc tấn công đáp trả sẽ không diễn ra chóng vánh hay bị giới hạn trong phạm vi hẹp.

Trong khi Mỹ đang tập hợp một kho vũ khí khổng lồ, dự kiến ​​sẽ được triển khai đầy đủ vào đầu tháng 11, thì các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp diễn. Các nhà đàm phán Mỹ đang tận dụng nguy cơ tái bùng phát chiến tranh làm đòn bẩy để gây sức ép với Iran, nhằm đạt được những yêu cầu liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này cũng như quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, cho đến nay, phía Iran vẫn không có ý định nhượng bộ về chương trình hạt nhân, thay vào đó, họ khăng khăng muốn trì hoãn vấn đề này sang các giai đoạn sau của cuộc đàm phán.

Cuộc bầu cử tại Israel vào ngày 27/10 có thể làm phức tạp thêm các kế hoạch này. Theo các chuyên gia, nếu ông Netanyahu thất bại, ông sẽ chỉ còn là thủ tướng tạm quyền, khiến việc phát động chiến tranh trở nên khó khăn hơn.

Dù vậy, một số nhà phân tích cho rằng ông Netanyahu có thể tận dụng viễn cảnh về một cuộc tấn công chung giữa Mỹ và Israel để gây áp lực buộc các đối thủ chính trị phải tham gia một chính phủ liên minh để điều hành cuộc chiến. Điều này cũng sẽ giúp ông duy trì quyền lực lâu hơn.

NY Times

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#Iran #Mỹ #Israel #tin mới xung đột Mỹ Iran #eo biển Hormuz #vũ khí hạt nhân Iran

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