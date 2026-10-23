Mỹ Đình trước 'cơn bão' Big Bang

TPO - Hoàng tử Harry khẳng định hòa giải là điều quan trọng nhất trong quan hệ gia đình, nhưng câu nói “có người không muốn mọi chuyện tốt đẹp trở lại” khiến anh bị cho là ngầm chỉ trích anh trai. Dù người phát ngôn đã giải thích, giới quan sát cho rằng khoảng cách giữa hai anh em càng khó thu hẹp.