Mỹ Đình trước 'cơn bão' Big Bang

TPO - Chiều 22/10, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, hàng nghìn khán giả nườm nượp đổ về Mỹ Đình để đổi vòng tay vào sân, sẵn sàng đón ba thành viên nhóm Big Bang trong đêm nhạc tối 24 và 25/10. Xe hơi hạng sang trang trí hình ảnh, dòng chữ cổ vũ cũng được người hâm mộ chuẩn bị để quảng bá cho concert.
TPO - “Mẹ mìn” chuyển lịch khởi chiếu sang 27/11, rút khỏi cuộc cạnh tranh cuối tháng 10. Sau những lần đổi lịch để tránh đối thủ mạnh, nhiều phim Việt lại cùng hẹn ngày ra rạp, gia tăng sức ép giành suất chiếu và khán giả.
TPO - Đức Phúc cho biết sửa lại mũi và cằm trong lần phẫu thuật thẩm mỹ thứ hai. Nam ca sĩ bị chấn thương mũi khi đi diễn năm 2023, sau đó thỉnh thoảng đau nhức khi thời tiết thay đổi.
TPO - Big Bang nắm vị thế nhóm nhạc nam dẫn đầu ở thế hệ 2 Kpop và đã quy tụ lượng fan hùng hậu khắp châu Á. Do đó, khi tổ chức concert tại Việt Nam, nhóm bán hết sạch vé chỉ sau vài tiếng.
TPO - NSƯT Nguyễn Vinh Sơn, đạo diễn các phim “Đất phương Nam”, “Tuổi thơ dữ dội”, “Trăng nơi đáy giếng”, qua đời chiều 22/10 ở tuổi 73.
TPO - Kate Middleton tích cực hoạt động trở lại sau thời gian điều trị ung thư. Gia đình hoàng gia vừa tổ chức quốc yến để chào đón Quốc vương Oman tới Anh. Nhan sắc của vương phi được truyền thông khen ngợi xứng tầm hoàng hậu tương lai.
TPO - Harper Beckham đam mê trang điểm nhưng cũng gây tranh cãi vì sớm theo đuổi phong cách trưởng thành. Vì vậy, cô bé cầu cứu mẹ Victoria Beckham.
TPO - Bộ phim mới "Giá kim thoa" đạt thành tích cao khi phát sóng, giúp Điền Hi Vi trở thành tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 đầu tiên có 3 phim phá vạn trên 3 nền tảng trong một năm.
TPO - Hoàng tử Harry khẳng định hòa giải là điều quan trọng nhất trong quan hệ gia đình, nhưng câu nói “có người không muốn mọi chuyện tốt đẹp trở lại” khiến anh bị cho là ngầm chỉ trích anh trai. Dù người phát ngôn đã giải thích, giới quan sát cho rằng khoảng cách giữa hai anh em càng khó thu hẹp.
TPO - Triệu Lộ Tư trở thành đề tài gây tranh cãi khi tham dự sự kiện thời trang của tạp chí Harper's Bazaar. Càng cố chứng minh độ nổi tiếng, cô càng tạo nên thị phi.
TPO - Tổ chức Miss Grand International đưa ra thông báo khẳng định 6 đại diện bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào sẽ không tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026 tổ chức ở Puerto Rico.
TPO - Đoàn Thiên Ân đối đầu Kỳ Duyên ở cuộc đua phòng vé cuối tháng 10. Tuy nhiên, nữ diễn viên của "Án mạng karaoke" khẳng định không xem Kỳ Duyên là đối thủ và sẽ ủng hộ nhau. Nghệ sĩ Vân Dung và Thanh Sơn cũng thừa nhận áp lực khi lần đầu cùng nhau quay cảnh tình cảm.
TPO - "Án mạng karaoka", bộ phim quy tụ dàn diễn viên Vân Dung, NSƯT Đại Nghĩa, Thiên Ân và Thanh Sơn, đang dẫn đầu doanh số phòng vé Việt.
TPO - “Án mạng karaoke” vươn lên dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày 21/10, dù số suất chiếu chưa bằng một nửa “Trại buôn người”.
TPO - Nam diễn viên Đường Vũ Triết cùng 8 nghệ sĩ khác của Đài Loan (Trung Quốc) bị kết án vì tội trốn nghĩa vụ quân sự. Họ được hưởng án treo nhưng hồ sơ tội phạm sẽ bị lưu vĩnh viễn.
TPO - Hai đêm concert của Big Bang tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 24 và 25/10 đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Vé của cả hai đêm diễn đã bán hết, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng đón các ngôi sao Hàn Quốc.
TPO - Lãnh đạo California Fitness & Yoga trực tiếp đến phòng tập xin lỗi hội viên sau những gián đoạn dịch vụ, đồng thời đề nghị thêm 30 ngày để hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc.