Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Vương phi Kate sau điều trị ung thư

Minh Vũ

TPO - Kate Middleton tích cực hoạt động trở lại sau thời gian điều trị ung thư. Gia đình hoàng gia vừa tổ chức quốc yến để chào đón Quốc vương Oman tới Anh. Nhan sắc của vương phi được truyền thông khen ngợi xứng tầm hoàng hậu tương lai.

Tờ People đưa tin mới đây Vương phi xứ Wales cùng Thái tử William, đồng hành với Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đã chủ trì quốc yến chào đón Quốc vương Oman Haitham bin Tariq thăm cấp nhà nước tới Anh. Sự kiện được tổ chức tại Lâu đài Windsor.

Xuất hiện trong sự kiện, Công nương Kate Middleton diện chiếc váy vàng của thương hiệu Elie Saab, kết hợp vương miện yêu thích Lover's Knot. Đây vốn là món phụ kiện của Nữ hoàng Mary, sau này được công nương Diana nhiều lần sử dụng.

Chiếc vương miện cũng có nhiều ý nghĩa với Vương phi Kate Middleton. Vương phi Kate Middleton thường đội vương miện vài lần mỗi năm, trong các quốc yến, tiệc chiêu đãi ngoại giao và đôi khi là đám cưới hoàng gia.

Vương phi xứ Wales còn sử dụng các phụ kiện như Huân chương Hoàng gia do Vua Charles III trao tặng, dải băng cùng ngôi sao Huân chương Victoria. Công nương cũng đeo hoa tai và vòng tay thuộc về cố Nữ hoàng Elizabeth.

kate10.jpg
kate12.jpg
kate9.jpg
kate8a.jpg
Vương phi Kate lộng lẫy tại quốc yến.

Thái tử William trông bảnh bao trong bộ lễ phục và áo đuôi tôm kiểu Windsor, được tô điểm bằng bộ sưu tập huy chương và huân chương hoàng gia của mình.

Năm 2024, Công nương Kate Middleton phải tiếp nhận điều trị ung thư, tạm gác các hoạt động của hoàng gia trong thời gian dài. Sau khi trở lại, Vương phi xứ Wales tiếp tục đảm nhiệm vai trò nổi bật của mình trong việc đón tiếp các vị lãnh chúa nước ngoài trong các chuyến thăm cấp nhà nước.

Các chuyên gia hoàng gia Anh miêu tả Kate Middleton như một "vũ khí bí mật" về mặt ngoại giao cho chế độ quân chủ: "Công nương là phụ nữ có phong thái hoàn hảo, thể hiện những phẩm chất của hoàng hậu tương lai. Cô ấy có nụ cười đẹp nhất, luôn thu hút mọi người".

Nhà viết tiểu sử hoàng gia Ingrid Seward chia sẻ với tạp chí People rằng Công nương xứ Wales "rất ý thức" về sự chú ý của dư luận khi cô trở lại với các nhiệm vụ quan trọng, sau thời gian nghỉ dưỡng vì lý do sức khỏe.

Telegraph nhận xét Vương phi đang có những sự thay đổi nhẹ và chậm rãi trong phong cách thời trang, hướng đến sự an toàn, phù hợp với hình ảnh của hoàng hậu tương lai.

kate20a.jpg
kate22a.jpg
kate6a.jpg
kate3a.jpg
Các chuyên gia về hoàng gia cho rằng Kate Middleton là "biểu tượng ngoại giao", luôn thu hút truyền thông mỗi lần xuất hiện.

Theo truyền thông Anh, Hoàng tử Harry và vợ gần đây đã trở về Anh, nhưng chuyến thăm của họ được cho là đã gây ra những căng thẳng mới trong hoàng gia. Nguồn tin thân cận cho rằng Kate cảm thấy khó chịu khi ngồi xuống nói chuyện riêng với Meghan vì cô không còn tin tưởng Meghan sẽ giữ bí mật cuộc trò chuyện của họ nữa.

Kate Middleton sinh năm 1982, kết hôn với Hoàng tử William vào năm 2011. Gia đình của Công nương xứ Wales có ba con nhỏ gồm Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Gia đình của Thái tử William nhận được sự yêu mến của công chúng Anh vì luôn thể hiện sự mẫu mực trong lối sống, thân thiện với người dân và truyền thông.

Xem thêm

#Kate Middleton #công nương Kate #Thái tử William #hoàng gia anh #Harry #Meghan

Cùng chuyên mục

Triệu Lộ Tư trở thành trò cười

Triệu Lộ Tư trở thành trò cười

TPO - Triệu Lộ Tư trở thành đề tài gây tranh cãi khi tham dự sự kiện thời trang của tạp chí Harper's Bazaar. Càng cố chứng minh độ nổi tiếng, cô càng tạo nên thị phi.

Vân Dung không dám xem lại cảnh táo bạo với Thanh Sơn

Vân Dung không dám xem lại cảnh táo bạo với Thanh Sơn

TPO - Đoàn Thiên Ân đối đầu Kỳ Duyên ở cuộc đua phòng vé cuối tháng 10. Tuy nhiên, nữ diễn viên của "Án mạng karaoke" khẳng định không xem Kỳ Duyên là đối thủ và sẽ ủng hộ nhau. Nghệ sĩ Vân Dung và Thanh Sơn cũng thừa nhận áp lực khi lần đầu cùng nhau quay cảnh tình cảm.

9 nghệ sĩ bị tuyên án

9 nghệ sĩ bị tuyên án

TPO - Nam diễn viên Đường Vũ Triết cùng 8 nghệ sĩ khác của Đài Loan (Trung Quốc) bị kết án vì tội trốn nghĩa vụ quân sự. Họ được hưởng án treo nhưng hồ sơ tội phạm sẽ bị lưu vĩnh viễn.

Sân Mỹ Đình trước giờ Big Bang và biển người đổ bộ

Sân Mỹ Đình trước giờ Big Bang và biển người đổ bộ

TPO - Hai đêm concert của Big Bang tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 24 và 25/10 đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Vé của cả hai đêm diễn đã bán hết, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng đón các ngôi sao Hàn Quốc.

'Cái chết' của chuỗi gym tại Việt Nam

'Cái chết' của chuỗi gym tại Việt Nam

TPO - Lãnh đạo California Fitness & Yoga trực tiếp đến phòng tập xin lỗi hội viên sau những gián đoạn dịch vụ, đồng thời đề nghị thêm 30 ngày để hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc.

Pháp Kiều, CoolKid và dàn nghệ sĩ đổ bộ fest 'Chạm Việt Nam' 2

Pháp Kiều, CoolKid và dàn nghệ sĩ đổ bộ fest 'Chạm Việt Nam' 2

TPO - Tối 25/10, đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 quy tụ Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ cùng nhiều nghệ sĩ trẻ tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Chương trình mang đến không gian giải trí sôi động trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

Tương lai bất định của Meghan

Tương lai bất định của Meghan

TPO - Netflix được cho là sẽ ưu tiên tìm kiếm những bộ phim ăn khách thay vì các dự án gắn với danh tiếng hoàng gia. Sự thay đổi nhân sự cấp cao cùng tranh cãi quanh tin đồn Meghan Markle tham gia series “The Gentlemen” khiến tương lai hợp tác giữa nền tảng này với vợ chồng Hoàng tử Harry thêm bất định.

Mỹ nữ khiến cả triệu chàng trai si mê

Mỹ nữ khiến cả triệu chàng trai si mê

TPO - Vẻ đẹp mong manh tựa sương khói của Chương Nhược Nam liên tục trở thành chủ đề hot trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Nữ diễn viên cũng thường xuyên lọt top nữ thần do khán giả bình chọn.

Kiểm chứng diễn viên nghìn tỷ Steven Nguyễn

Kiểm chứng diễn viên nghìn tỷ Steven Nguyễn

TPO - Sau “Mưa đỏ” và “Trại buôn người”, Steven Nguyễn có thêm ba phim dự kiến ra rạp cuối năm. Lịch xuất hiện dày đặc đi cùng áp lực làm mới cách diễn, khi anh chuyển từ vai hành động sang những nhân vật có nhiều xung đột tình cảm.

Lời nhắn ngày 20/10 của những mỹ nhân

Lời nhắn ngày 20/10 của những mỹ nhân

TPO - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hoa hậu Bảo Ngọc nhắn nhủ mọi người dành thời gian, nói lời yêu thương với mẹ, Tô Diệp Hà chia sẻ về cách sống tự tin, MC Mù Tạt khoe món quà hài hước từ chồng. Nam diễn viên Võ Điền Gia Huy gây xúc động với lời nhắn gửi mẹ.

Trò hề giới giải trí Trung Quốc

Trò hề giới giải trí Trung Quốc

TPO - Giải thưởng điện ảnh Kim Kê của Trung Quốc công bố danh sách đề cử nhưng vấp phải nhiều ý kiến chê bai. Khán giả bình luận "nền giải trí Trung Quốc đang chết dần", "Ai nhận giải cũng chẳng xứng đáng".

Thất vọng với thiên thần mới

Thất vọng với thiên thần mới

TPO - Vượt qua hơn 100.000 ứng viên để trở thành thiên thần mới của Victoria's Secret, Solange Omon vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều sau màn ra mắt tại show diễn năm 2026. Phần trình diễn bị nhận xét mờ nhạt, trong khi kết quả cuộc thi tuyển chọn cũng gây tranh luận.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe