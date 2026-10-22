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Thế giới

Giao tranh quyết liệt, Ukraine thúc giục sơ tán trẻ em khỏi Donetsk

Minh Hạnh

TPO - Chính quyền quân sự của Ukraine ở Donetsk tuyên bố mở rộng phạm vi sơ tán bắt buộc đối với các gia đình có trẻ em, áp dụng cho tất cả các vùng thuộc khu định cư Kramatorsk và Sloviansk.

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(Ảnh: UNN)

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Vadym Filashkin - người đứng đầu Chính quyền quân sự tỉnh Donetsk - cho biết: “Chúng tôi đang mở rộng khu vực sơ tán bắt buộc dành cho các gia đình có trẻ em, hiện bao gồm tất cả các khu dân cư thuộc cộng đồng Kramatorsk và Sloviansk. Tình hình an ninh đang ngày càng xấu đi. Phía Nga tấn công Kramatorsk và Sloviansk mỗi ngày. Việc tiếp tục ở lại đó cùng trẻ em là một rủi ro không đáng có”.

Ông Filashkin thúc giục các bậc phụ huynh: "Đừng đặt con em mình vào vòng nguy hiểm và đừng đợi đến khi một cuộc tấn công của Nga xảy ra ngay gần nhà quý vị. Hãy sơ tán ngay bây giờ".

Được biết, các nhóm chuyên trách thuộc lực lượng cảnh sát và Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước đang tham gia công tác sơ tán. Khi đến điểm trung chuyển, các gia đình sẽ được hỗ trợ để tiếp tục di chuyển đến những khu vực an toàn hơn tại Ukraine.

Tính đến ngày 15/10, vẫn còn khoảng 71.300 thường dân ở lại các khu vực thuộc tỉnh Donetsk do Ukraine kiểm soát. Trong đó, 60.000 người đang ở tại các vùng đang diễn ra giao tranh ác liệt, trải rộng trên 21 cộng đồng dân cư.

Pravda

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#Nga #Ukraine #Donetsk #sơ tán #giao tranh #xung đột Nga - Ukraine

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