Liên tiếp 7 tàu trúng hỏa lực và thủy lôi trên eo biển Hormuz, Iran cảnh báo Mỹ

TPO - Ngày 22/10, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo, 4 tàu tham gia hoạt động vận chuyển dầu bất hợp pháp ở phía bắc Vịnh Ba Tư đã đồng loạt bị tấn công và bốc cháy. Ngoài ra, 3 tàu khác đã va phải thủy lôi ở phía tây Eo biển Hormuz.

(Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố của mình, IRGC không nêu rõ thông tin của các tàu bị tấn công tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, có 4 tàu đã bị tấn công trực tiếp vì bị cáo buộc vi phạm các quy định do Iran đặt ra đối với hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển này.

Lực lượng hải quân thuộc IRGC cho biết, việc Washington “khăng khăng thúc giục các tàu thuyền đi qua những vùng biển rải thủy lôi một cách bất hợp pháp đã dẫn đến việc số lượng các sự cố hàng hải ngày càng tăng”.

“Quân đội Mỹ phải hiểu rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, phạm vi đối đầu sẽ mở rộng sang cả các căn cứ của Mỹ trong khu vực”, tuyên bố nêu rõ.“Đây là một lời cảnh báo nghiêm túc”.

Trong tuyên bố đưa ra sau đó cùng ngày, chỉ huy IRGC - Ahmad Vahidi - nói rằng “đối phương không hiểu ngôn ngữ nào khác ngoài ngôn ngữ của vũ lực và sức mạnh”.

Ông cho biết, Iran duy trì “sự hiện diện mạnh mẽ” trên biển, đồng thời khẳng định quốc gia này đã đạt đến “độ chín muồi trong lĩnh vực vũ khí không người lái”.

“Tinh thần của các binh sĩ cũng đang rất tốt”, ông nói thêm.

Trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Aglaia Balta ngày 21/10, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc - Gholamhossein Darzi - đã gọi hành động phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran là “sự vi phạm trắng trợn” luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Darzi đề nghị các quan chức này “bác bỏ dứt khoát và lên án mạnh mẽ các hành vi gây hấn liên tục của Mỹ đối với Iran thông qua việc phong tỏa trên biển.

Bình luận về lời cảnh báo về việc mở rộng mục tiêu tấn công của Iran, ông Alexandru Hudisteanu - một chuyên gia về an ninh hàng hải - cho biết: “Đây là cách Iran phát đi tín hiệu về danh sách các mục tiêu tiềm năng, bao gồm cả các căn cứ trong khu vực và lợi ích của các công ty Mỹ”.

“Thời điểm này, mức độ nguy hiểm tại eo biển Hormuz đang lên cao nhất. Những tuyên bố từ cả hai phía không hề giúp xoa dịu tình hình”, ông Hudisteanu nhận định. “Các cuộc đàm phán đang vô cùng gai góc và khó đạt được tiến triển, bởi về cơ bản, hiện tại hai bên không đạt được sự đồng thuận về bất cứ vấn đề gì”.