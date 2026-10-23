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Thế giới

Nga đề xuất địa điểm cho cuộc gặp ba bên với Mỹ và Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Abu Dhabi đang được thảo luận như một địa điểm tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Thủ đô Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang được cân nhắc làm địa điểm tổ chức cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Khi được các phóng viên hỏi về địa điểm tổ chức cuộc gặp, ông Peskov xác nhận: "Hiện tại, chúng tôi đang thảo luận về Abu Dhabi".

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Tổng thống Zelensky, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin (từ trái qua phải). Ảnh: ABC News

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin từ chối tiết lộ chi tiết về công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo, bao gồm khả năng Nga xây dựng các đề xuất bằng văn bản hoặc dự thảo tài liệu. Ông kêu gọi các phóng viên không vội đưa ra kết luận về vấn đề này.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, rằng Moscow sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine vào khoảng giữa tháng 11. Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, cũng xác nhận Abu Dhabi có thể là địa điểm diễn ra vòng thảo luận tiếp theo.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington đang nỗ lực thúc đẩy Nga và Ukraine nối lại đàm phán hòa bình. Theo ông Vance, trở ngại lớn nhất hiện nay là hai bên vẫn còn bất đồng về một số vấn đề trong quá trình thương lượng.

"Lý do chúng ta chưa đạt được thỏa thuận hòa bình là vì hai bên còn quá bất đồng về một số chi tiết trong các cuộc đàm phán này", ông nói.

Ông Vance cho biết đặc phái viên Steve Witkoff đã liên lạc với các quan chức cấp cao của Nga và Ukraine trong những ngày gần đây, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về triển vọng đàm phán.

Ngày 21/10, ông Witkoff đã đến St. Petersburg và được cho là mang theo các tài liệu nêu những điều khoản nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Theo các thông tin được công bố trước đó, Tổng thống Putin cũng đã trao đổi với đặc phái viên Mỹ về khả năng tổ chức vòng đàm phán mới giữa Moscow, Washington và Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố Nga và Mỹ đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine. Một số thông tin truyền thông cho biết Tổng thống Trump muốn Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin ký thỏa thuận hòa bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra ở Miami, bang Florida, vào tháng 12.

RBC-Ukraine

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#Nga #Mỹ #Ukraine #đàm phán #Abu Dhabi #xung đột #hòa bình #kế hoạch hậu chiến

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