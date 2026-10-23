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Fest 'Chạm Việt Nam 2' đón hàng nghìn khán giả

Duy Nam

TPO - Đêm nhạc "Chạm Việt Nam 2'' mở cửa tự do, dự kiến đón hàng nghìn khán giả đổ về khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông để gặp gỡ và thưởng thức các giọng ca như rapper Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ, Quinzel, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Chris V...

Đêm nhạc nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - Sóng Festival do Báo Tiền Phong tổ chức với chủ đề Chạm số - Sống xanh, chương trình hướng đến việc kết nối âm nhạc, công nghệ và lối sống bền vững.

Ngoài số lượng khoảng 200 ghế dành cho khách mời, đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 sẽ mở cửa tự do để đón các khán giả tới thưởng thức ở khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

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Những hình ảnh ấn tượng trong đêm nhạc Chạm Việt Nam 1.

Với số lượng dự kiến hàng nghìn khán giả đổ bộ về khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông, Ban tổ chức kết hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo các phương án an toàn cũng như phân luồng giao thông.

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trẻ thuộc nhiều dòng nhạc, từ rap, pop đến âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại. Trong số những gương mặt đáng chú ý có rapper Pháp Kiều - được biết đến qua chương trình Rap Việt mùa 3 và tiếp tục thu hút sự quan tâm khi tham gia Anh trai say hi.

Rapper CoolKid cũng mang đến những món quà âm nhạc trẻ trung. Sự xuất hiện của CoolKid góp thêm màu sắc rap và R&B, bổ sung vào không khí âm nhạc trẻ trung của sự kiện. Một gương mặt khác là ca sĩ Hà Myo, nghệ sĩ theo đuổi hướng kết hợp âm nhạc truyền thống với những yếu tố hiện đại.

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Dàn nghệ sĩ, người đẹp hùng hậu của Fest Chạm Việt Nam 2 đổ bộ phố đi bộ Trần Nhân Tông cuối tuần này.

Fest Chạm Việt Nam 2 cũng quy tụ Ali Thục Phương, Quinz​​el, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Chris V và em bé Chất Xệ Xệ. DJ Thảo Bebe đảm nhận phần khuấy động không khí, mang đến những tiết tấu sôi động.

Ngay trong khuôn khổ Chạm Việt Nam 2, khán giả còn được thưởng thức phần trình diễn thời trang từ top 25 người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Á hậu 1 và 2 của Hoa hậu Việt Nam 2024 là Châu Anh và Vân Nhi đảm nhận vai trò vedette. Đây là hoạt động mang màu sắc lễ hội trẻ trung, góp thêm phần đặc biệt cho Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

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Á hậu Vân Nhi, Châu Anh trình diễn thời trang tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.

Dàn người đẹp sẽ xuất hiện trong thiết kế thuộc bộ sưu tập Hồn Việt của nhà thiết kế Cao Minh Tiến. Với cảm hứng từ bản sắc văn hóa dân tộc, Hồn Việt hứa hẹn đưa khán giả đến gần hơn với vẻ đẹp truyền thống qua ngôn ngữ thời trang hiện đại.

Không chỉ giới thiệu về thanh toán số, sự kiện đưa công nghệ vào những trải nghiệm gần gũi như mua sắm, ăn uống, vui chơi và giải trí. Trong hai ngày 24-25/10, bên cạnh đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, người dân và giới trẻ có thể tham quan gần 70 gian hàng, trải nghiệm nhiều phương thức thanh toán và tham gia các hoạt động tương tác, săn quà.

Sóng Festival 2026 là một trong những hoạt động nổi bật của chuỗi sự kiện Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 với chủ đề Chạm số - Sống xanh. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

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#Đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 #Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 #Sóng Festival #phố đi bộ Trần Nhân Tông

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