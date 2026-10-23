Thuê xe rồi cầm cố luôn 200 triệu để tiêu xài

TPO - Lợi dụng việc nhiều lần thuê ô tô trước đó, Lê Trần Thợ tiếp tục thuê xe của một phụ nữ ở Phú Thọ rồi mang đến Hà Nội cầm cố lấy 200 triệu đồng. Đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Trần Thợ (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình, hiện ở tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Trần Thợ chỉ lại quá trình cầm cố chiếc xe ô tô đã chiếm đoạt. Ảnh CAT

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Thợ nảy sinh ý định thuê ô tô rồi mang đi cầm cố để chiếm đoạt tài sản. Ngày 12/8/2026, lợi dụng mối quan hệ quen biết và việc trước đó nhiều lần thuê xe, Thợ đến thuê của chị L.T.H.H. (SN 1983, trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) một ô tô Hyundai Elantra CN7 màu trắng, biển kiểm soát 88A-601.xx, với giá 18 triệu đồng/tháng.

Sau khi nhận xe, thay vì sử dụng theo thỏa thuận thuê, Thợ điều khiển ô tô đến Hà Nội, liên hệ với anh Đ.V.Q. (SN 1984, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) để cầm cố, lấy 200 triệu đồng.

Đến ngày 15/10, phát hiện chiếc xe bị mang đi cầm cố, chị H. trình báo cơ quan công an. Cùng ngày, Thợ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tự thú về hành vi của mình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra khẩn trương xác minh hành trình chiếc xe và giao dịch cầm cố. Chỉ sau một ngày, lực lượng chức năng xác định được nơi chiếc xe đang bị cầm cố và thu giữ phương tiện phục vụ điều tra.

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Trần Thợ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng khi cho thuê tài sản, kể cả với người quen; cần xác minh thông tin người thuê, lập hợp đồng rõ ràng và có biện pháp quản lý tài sản phù hợp. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng.