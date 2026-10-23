Cháu xịt thuốc diệt cỏ làm rụng 7 tấn sầu riêng của chú

TPO - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc sử dụng chung cống ngăn nước, P.H.N đã lén xịt thuốc diệt cỏ lên 110 cây sầu riêng đang cho trái của chú ruột ở Đồng Tháp, làm hơn 7 tấn trái rụng, ước thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

Ngày 23/10, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục phối hợp điều tra, củng cố hồ sơ và định giá tài sản trong vụ án hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/10/2026, Công an xã Phú Hựu (Đồng Tháp) nhận được tin trình báo của ông P.V.P (SN 1965) về việc vườn sầu riêng của gia đình bị kẻ gian phá hoại.

Cụ thể, toàn bộ trái của 110 cây sầu riêng trong vườn bị phun hóa chất lạ dẫn đến nám vỏ và rụng hàng loạt.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hựu phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Tháp và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8 - Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và mời P.H.N (SN 1993, cháu ruột ông P.) lên làm việc.

Sầu riêng trái vụ của ông P. bị rụng do Nghĩa phun thuốc diệt cỏ.

Tại cơ quan điều tra, P.H.N đã thừa nhận hành vi phá hoại vườn sầu riêng của ông P. P.H.N khai nhận có mâu thuẫn với ông P. thời gian qua xung quanh việc sử dụng chung hệ thống cống ngăn nước vào vườn.

Để trả đũa chú ruột, lợi dụng đêm tối, tối 11/10/2026, P.H.N đã pha 3 bình thuốc diệt cỏ rồi lén lút xịt trực tiếp lên trái của 110 cây sầu riêng trong vườn của ông P.

Hành vi của P.H.N đã làm rụng tổng cộng hơn 7,7 tấn trái sầu riêng giống Thái và Ri 6, ước giá trị thiệt hại trên 500 triệu đồng.