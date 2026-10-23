Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hiến mô, bộ phận cơ thể ở trẻ dưới 18 tuổi: Bộ Y tế làm rõ những điều dễ hiểu nhầm

Hà Minh

TPO - Việc đưa người dưới 18 tuổi vào phạm vi điều chỉnh của một số quy định trong dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đang thu hút sự quan tâm của dư luận, với những cách hiểu khác nhau về mục đích và điều kiện áp dụng. Trước những lo ngại trên mạng xã hội về nguy cơ mua bán mô, bộ phận cơ thể người, kể cả ở trẻ em, Ban soạn thảo cho rằng đây là mối quan tâm chính đáng.

Trước những băn khoăn này, Bộ Y tế làm rõ các quy định nhằm tránh hiểu nhầm, nhấn mạnh nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em, đồng thời mở thêm cơ hội điều trị cho người bệnh.

Mở rộng nguồn hiến, tăng cơ hội điều trị

Sau gần 20 năm thi hành Luật năm 2006, nguồn hiến mô, bộ phận cơ thể người vẫn chưa đáp ứng nhu cầu điều trị. Nhiều người bệnh, trong đó có trẻ em, phải chờ đợi lâu để có mô, tạng phù hợp; một số trường hợp không thể chờ đến khi có nguồn hiến thích hợp.

Dự thảo Luật lần này bổ sung quy định người đăng ký hiến dưới 18 tuổi phải có văn bản đồng ý của người đại diện. Người hiến bộ phận cơ thể khi còn sống cho người không phải thành viên gia đình phải từ đủ 25 tuổi trở lên.

Đồng thời quy định việc xác minh nhân thân, mối quan hệ giữa người hiến và người được ghép; bảo đảm tính độc lập trong đánh giá điều kiện hiến, tư vấn lấy, ghép, đặc biệt đối với người dưới 18 tuổi. Các hành vi lợi dụng quan hệ giám hộ, nuôi con nuôi để lấy mô, bộ phận cơ thể của người chưa thành niên được bổ sung vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm.

sau-ghep-nhi.jpg
·Chăm sóc bệnh nhi sau ghép tạng tại BV Nhi T.Ư.·

Quy định riêng đối với người dưới 18 tuổi

TS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) khẳng định với nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em, dự thảo hướng tới tạo thêm cơ hội cứu chữa cho trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, nhất là những trường hợp cần mô, bộ phận cơ thể có kích thước, đặc điểm giải phẫu phù hợp mà nguồn hiến từ người trưởng thành khó đáp ứng.

Đồng thời, dự thảo tôn trọng nguyện vọng hiến tặng của người dưới 18 tuổi và gia đình, kể cả mong muốn hiến sau khi qua đời để sự sống được tiếp nối ở những người bệnh khác. Quy định này không nhằm khuyến khích trẻ em hiến tặng mà tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ để xem xét các trường hợp phù hợp, bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ.

Dự thảo phân biệt rõ hai trường hợp hiến khi còn sống và hiến sau khi qua đời.

Đối với người dưới 18 tuổi hiến khi còn sống, dự thảo chỉ cho phép hiến mô tái sinh, như tế bào gốc tạo máu, để điều trị cho người thân khi không có người hiến trưởng thành phù hợp.

Người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi được hiến cho thành viên gia đình; người dưới 15 tuổi chỉ được hiến cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột. Người hiến phải đủ sức khỏe, được tư vấn độc lập và có sự đồng ý của cả bản thân trẻ và cha mẹ hoặc người giám hộ.

Dự thảo tiếp tục nghiêm cấm lấy thận, gan, tim, phổi hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể lành nào của người dưới 18 tuổi đang sống.

Đối với trường hợp hiến sau khi qua đời, việc lấy mô, bộ phận cơ thể chỉ được thực hiện khi trẻ đã được Hội đồng chuyên môn độc lập xác định chết não hoặc chết tuần hoàn, đã đăng ký hoặc có nguyện vọng hiến trước khi qua đời và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến khi có văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, đồng thời có thể thay đổi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy từ ca ghép tạng đầu tiên năm 1992 đến tháng 3/2026, cả nước đã thực hiện tổng cộng 11.187 ca ghép bộ phận cơ thể người.

Nhu cầu ghép ở trẻ em vẫn đáng chú ý. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hằng năm có hơn 20 bệnh nhân chờ ghép gan và khoảng 40 bệnh nhân chờ ghép thận. Năm 2022, Bệnh viện Nhi đồng 2 có hơn 80 bệnh nhi bị suy thận mạn giai đoạn cuối.

Theo định hướng của dự thảo, nếu người dưới 18 tuổi sau khi chết não hoặc chết tuần hoàn hiến mô, bộ phận cơ thể, nguồn hiến này có thể trao cơ hội sống cho những trẻ em khác.

Về kinh nghiệm quốc tế, các nguyên tắc hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quy định việc lấy tế bào, mô, bộ phận cơ thể từ người chưa thành niên còn sống chỉ được thực hiện trong những trường hợp ngoại lệ, với điều kiện bảo vệ nghiêm ngặt.

Công ước Oviedo của Hội đồng châu Âu cũng cho phép hiến mô tái sinh để điều trị cho anh, chị, em ruột trong những điều kiện chặt chẽ. Số liệu năm 2023 của Hội đồng châu Âu ghi nhận nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Đức, Australia, Italia, Thái Lan và Malaysia đã triển khai hiến tạng sau khi qua đời đối với người dưới 18 tuổi.

“Đây là những cơ sở để Ban soạn thảo tham khảo, nghiên cứu mức độ phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, đồng thời bảo đảm khung pháp lý và cơ chế bảo vệ cần thiết”, TS. Hà Anh Đức nói.

Siết kiểm soát, ngăn chặn mua bán mô, bộ phận cơ thể người

Trước những lo ngại trên mạng xã hội về nguy cơ mua bán mô, bộ phận cơ thể người, kể cả ở trẻ em, Ban soạn thảo cho rằng đây là mối quan tâm chính đáng.

Dự thảo nghiêm cấm các hành vi mua bán, ép buộc, lấy trộm, môi giới mô, bộ phận cơ thể người; đồng thời cấm lợi dụng quan hệ giám hộ, chăm sóc thay thế, nuôi con nuôi để lấy mô, bộ phận cơ thể của trẻ. Người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo quy định.

Để kiểm soát hoạt động hiến, ghép, việc ghép phải được điều phối qua mã quốc gia và danh sách chờ ghép công bằng. Người hiến còn sống phải được xác minh nhân thân và đánh giá bởi Hội đồng tư vấn độc lập.

Quy trình xác định chết não, chết tuần hoàn phải bảo đảm độc lập, khách quan, ngăn ngừa xung đột lợi ích và hành vi làm sai lệch kết quả.

Ban soạn thảo cũng đề nghị người dân thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu môi giới, mua bán mô, bộ phận cơ thể người.

Tiếp tục tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo

Dự án Luật được xây dựng theo đúng trình tự của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hiện dự thảo tiếp tục được tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và Nhân dân để chỉnh lý, hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua.

Ban soạn thảo khẳng định, việc hoàn thiện chính sách về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người phải đặt sự an toàn, quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em lên hàng đầu.

Việc tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách theo hướng chặt chẽ, nhân văn, vừa tạo thêm cơ hội điều trị cho người bệnh, vừa bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của trẻ em.

Xem thêm

#Luật Hiến #lấy #ghép mô #Hiến mô trẻ em #Quy định về hiến tạng #Kiểm soát mua bán mô #Bảo vệ trẻ em

Cùng chuyên mục

Điều gì xảy ra khi ăn tỏi mỗi ngày?

Điều gì xảy ra khi ăn tỏi mỗi ngày?

TPO - Nhiều người lầm tưởng ăn tỏi sống mỗi ngày là "thần dược" phòng bách bệnh nhưng sự thật y khoa đằng sau thói quen này là gì? Chuyên gia cảnh báo lạm dụng tỏi không chỉ phản tác dụng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

VEC bắt tay DMG Events tổ chức Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 tại Hà Nội

VEC bắt tay DMG Events tổ chức Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 tại Hà Nội

Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 (Global Health Week Vietnam 2027) sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7/4/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, do VEC và DMG Events phối hợp tổ chức. Với hơn 35 năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện quốc tế của DMG Events cùng quy mô, năng lực vận hành của VEC, sự kiện hướng tới xây dựng một nền tảng kết nối ngành y tế toàn cầu tại Việt Nam.​

Dược Nam Hà: Từ dấu ấn Thương hiệu Quốc gia đến năng lực cạnh tranh dài hạn

Dược Nam Hà: Từ dấu ấn Thương hiệu Quốc gia đến năng lực cạnh tranh dài hạn

Bốn sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 tiếp tục ghi nhận hành trình phát triển của Dược Nam Hà. Với doanh nghiệp có lịch sử từ năm 1960, phía sau sự ghi nhận ấy là bài toán duy trì giá trị thương hiệu, củng cố năng lực vận hành và thích ứng với những yêu cầu mới của ngành dược.

TPHCM: 4 học sinh mắc não mô cầu nhóm B, phụ huynh cuống cuồng kiểm tra sổ tiêm của con

5 lầm tưởng tai hại về bệnh não mô cầu

TPO - Nhiều người lầm tưởng bệnh não mô cầu chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ. Trên thực tế, mọi độ tuổi đều có nguy cơ mắc bệnh với diễn biến cực kỳ nhanh và nguy hiểm.

Pharmacity hợp tác chiến lược cùng tập đoàn dược phẩm hàng đầu châu Âu, nâng tầm chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Pharmacity hợp tác chiến lược cùng tập đoàn dược phẩm hàng đầu châu Âu, nâng tầm chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Với tầm nhìn phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe lấy khách hàng làm trung tâm, Pharmacity hợp tác chiến lược cùng tập đoàn dược phẩm hàng đầu châu Âu, mở rộng cơ hội tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, đặc biệt là dành cho phụ nữ, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người Việt.

Cận cảnh gói thầu 822 tỷ đồng tại bệnh viện Cà Mau bị tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm

Cận cảnh gói thầu 822 tỷ đồng tại bệnh viện Cà Mau bị tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm

TPO - Công an tỉnh Cà Mau tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm liên quan gói thầu số 27, thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, do hết thời hạn xác minh nhưng chưa có kết luận giám định. Gói thầu 27 trị giá 822 tỷ đồng này đang chậm tiến độ.

Cảnh báo mất cân đối dinh dưỡng

Cảnh báo mất cân đối dinh dưỡng

TPO - Suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì vẫn là những thách thức đáng lo ngại tại Việt Nam. Trước thực trạng này, Bộ Y tế kêu gọi cải thiện chất lượng bữa ăn, minh bạch thông tin dinh dưỡng và giảm lãng phí thực phẩm.

Phụ nữ cần lưu ý gì trong việc chăm sóc sức khoẻ cơ xương khớp qua từng giai đoạn?

Phụ nữ cần lưu ý gì trong việc chăm sóc sức khoẻ cơ xương khớp qua từng giai đoạn?

Từ những năm tháng tuổi trẻ hăng say với công việc, đến khoảnh khắc diệu kỳ khi làm mẹ, rồi bước sang độ tuổi chín chắn của sự trưởng thành, cơ thể người phụ nữ luôn trải qua những biến chuyển âm thầm nhưng vô cùng kỳ diệu. Trong hành trình ấy, hệ cơ xương khớp chính là “bộ khung” nâng đỡ sự dẻo dai, tư thế tự tin và năng lượng sống mỗi ngày của phái đẹp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe