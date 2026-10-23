Bắt giữ 3 nghi can trộm 20 điện thoại và nhiều ngoại tệ trên đường tẩu thoát bằng xe khách

TPO - Sau khi bị nghi trộm cắp tài sản tại nhiều địa phương, 3 nam thiếu niên lên xe khách tìm đường tẩu thoát nhưng bị lực lượng CSGT phát hiện, chặn dừng tại Đắk Lắk. Tang vật thu giữ gồm 20 điện thoại di động, 13,9 triệu đồng và nhiều ngoại tệ.

Ngày 23/10, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với lực lượng công an phát hiện 3 thiếu niên nghi liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản khi đang di chuyển trên xe khách qua địa bàn. Ba người liên quan được xác định là V.L.N.D. (14 tuổi), N.T.T. (15 tuổi) và Đ.T.L. (14 tuổi), đều khai báo cư trú tại TP Đà Nẵng.

Ba đối tượng liên quan cùng tang vật.

Trước đó, khoảng 20h45 ngày 22/10, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An nhận được tin báo từ Phòng PC02 - Công an TP Đà Nẵng về việc 3 người nghi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đang tẩu thoát trên xe khách mang biển kiểm soát 77E-009.XX. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng, dừng xe khách để kiểm tra trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 người cùng nhiều tài sản liên quan trên xe khách. Tang vật thu giữ gồm 20 điện thoại di động các loại, trong đó có 15 iPhone, 1 Oppo, 1 Redmi và 3 Samsung; 13,9 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ngoại tệ, gồm baht Thái Lan và đô la Mỹ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một xe mô tô kiểu dáng Wave, mang biển kiểm soát 37-EA 040.XX.

Theo lời khai ban đầu, số tài sản trên có được từ việc trộm cắp tại TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp bàn giao những người liên quan cùng tang vật cho Công an TP Đà Nẵng tiếp tục xác minh, điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.