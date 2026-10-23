Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng lớn thứ hai châu Âu

TPO - Chiều 22/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đi thăm cảng Antwerp-Bruges của Bỉ, một trung tâm logistics, công nghiệp và năng lượng quy mô lớn của châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn Việt Nam thăm cảng Antwerp-Bruges.

﻿Ảnh: TTXVN

Antwerp-Bruges là cảng lớn thứ hai châu Âu, là một trong những đầu mối quan trọng của thương mại và công nghiệp quốc tế. Cảng hiện có khoảng 1.400 doanh nghiệp hoạt động trong khu vực cảng với 162.000 lao động, cảng trực tiếp đóng góp khoảng 4,5% GDP của Bỉ.

Cảng Antwerp-Bruges được hình thành trên cơ sở hợp nhất cảng Antwerp và cảng Zeebrugge từ năm 2022, qua đó tăng cường vị thế trong chuỗi logistics toàn cầu và tạo nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics, công nghiệp và năng lượng quy mô lớn của châu Âu.

Theo TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn Việt Nam lắng nghe những chia sẻ của chính quyền vùng Flanders, tỉnh Antwerp, cảng Antwerp-Bruges và các đối tác Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những thành tựu và kinh nghiệm của Flanders trong phát triển cảng biển, kết nối vận tải đa phương thức, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực là những kinh nghiệm quý báu mà Việt Nam rất quan tâm và mong muốn tiếp tục học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn Việt Nam thăm cảng Antwerp-Bruges. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, hợp tác giữa Việt Nam và vùng Flanders trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy trong nhiều thập kỷ cần được tiếp tục phát huy trong giai đoạn mới. Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trong đó cảng biển và logistics có vị trí đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế biển, thúc đẩy thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, hướng tới xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại, xanh, thông minh; tăng cường kết nối cảng biển với đường thuỷ nội địa, đường sắt và các phương thức vận tải khác; đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả kết nối với các chuỗi cung ứng và mạng lưới thương mại toàn cầu.

Trong định hướng đó, Việt Nam mong muốn hợp tác với Bỉ và vùng Flanders ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với những chương trình, dự án cụ thể và mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên.

Cảng Antwerp-Bruges nhìn từ trên cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan hữu quan của hai bên, tiếp tục phát huy hiệu quả các khuôn khổ hợp tác hiện có, chủ động nghiên cứu những chương trình hợp tác mới, cụ thể và có tính dài hạn. Hai bên có thể tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ cho nhau như quy hoạch và quản lý cảng biển, kết nối cảng biển đường thủy - đường sắt, logistics và chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, phát triển cảng xanh, giảm phát thải, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Cảng Antwerp-Bruges về khung hợp tác toàn diện, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, cảng biển và logistics, đồng thời tăng cường kết nối thương mại giữa Việt Nam, Bỉ và châu Âu.