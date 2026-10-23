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Giới trẻ

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Đưa nụ cười người già lên mạng, chàng trai Tuyên Quang thu trăm triệu đồng mỗi tháng

Phú Nguyễn

TPO - Từ những video hài hước có sự tham gia của các bà, các cụ ở địa phương, Ngô Thế Vương (31 tuổi ở xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) tạo các kênh mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi.

Đổi tên kênh sau khi nhân vật chính qua đời

Trò chuyện với phóng viên, Ngô Thế Vương (SN 1995, thôn Nậm Đíp, xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) tranh thủ khoảng thời gian nghỉ trưa ít ỏi. Công việc của anh không chỉ là cầm máy quay, mà còn bao gồm việc lên ý tưởng, viết kịch bản, sắp xếp lịch quay, hướng dẫn các nhân vật diễn xuất và xử lý hậu kỳ để video kịp đăng tải lên mạng xã hội.

Tiếng cười là điều Vương muốn mang đến cho người xem. Thế nhưng, ít ai biết hành trình làm nội dung của chàng trai vùng cao từng trải qua một biến cố buồn: Nhân vật chính của kênh cũ không may qua đời trong một vụ tai nạn liên quan đến sạt lở khi mưa lũ.

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Ngô Thế Vương cùng các bà trong ekip sản xuất nội dung.

Trước đây, Vương xây dựng kênh mang tên “Bà Sểnh Vlog”, lấy bà Sểnh làm nhân vật trung tâm. Theo Vương, khoảng gần hai năm trước, trong đợt mưa lũ xảy ra tại địa phương, bà đi ra ngoài xem tình hình thì đất đá từ sườn núi sạt xuống, cuốn bà xuống suối. Tai nạn khiến người bà gắn bó với các video của nhóm qua đời.

“Đấy cũng là kỷ niệm buồn nhất của em, kể từ lúc làm nghề tới giờ”, Vương nhớ lại. Sự ra đi của bà Sểnh không chỉ là mất mát đối với những người thân mà còn để lại khoảng trống trong nhóm làm nội dung. Với Vương, bà không đơn thuần là một nhân vật xuất hiện trước ống kính mà còn là người đồng hành với anh xây dựng kênh từ những ngày đầu.

Sau biến cố, Vương đổi tên kênh thành “Về Già Phải Vui”. Những video hài hước tiếp tục được thực hiện với sự tham gia của các bà các cụ khác. Theo anh, làm nội dung không chỉ nhằm tạo ra sản phẩm có nhiều lượt xem, mà còn để các bà có thêm niềm vui, được giao lưu và cảm thấy mình vẫn có ích trong cuộc sống thường ngày.

Vương cho biết, sau khi bà Sểnh qua đời, nhóm đã hết sức hỗ trợ gia đình. Trong vòng một năm, nhóm trích 20% để giúp đỡ các cháu của bà, góp phần trang trải tiền sách vở và việc học tập.

Người già vui, người trẻ có sinh kế

Vương từng làm công việc quay phim, chụp ảnh. Nhận thấy nhiều người phát triển kênh trên các nền tảng trực tuyến, anh bắt đầu thử sức với nội dung số. Ban đầu, anh làm song song với công việc cũ để có thu nhập duy trì cuộc sống và trang trải kinh phí sản xuất.

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Những buổi ghi hình của ekip luôn tràn ngập tiếng cười.

Không có người hướng dẫn trực tiếp, Vương chủ yếu tự học qua mạng, vừa tìm hiểu kỹ thuật quay dựng vừa thực hành. Khi kênh chưa có doanh thu, anh vẫn phải làm công việc khác, trong khi tiền thuê người tham gia diễn xuất và các khoản phục vụ sản xuất vẫn cần được bảo đảm.

Điểm khác biệt trong cách làm của Vương là lựa chọn các nhân vật lớn tuổi, xây dựng những câu chuyện hài hước hướng đến nhóm khán giả phù hợp. Hiện nhóm có khoảng 5-6 cụ bà tham gia quay video. Mỗi buổi quay thường kéo dài từ một đến hai tiếng, thù lao khoảng 200.000 đồng/người.

Với các bà, việc tham gia diễn xuất vừa tạo cơ hội gặp gỡ, vận động, vừa mang lại khoản thu nhập ngoài công việc thường ngày. Còn với Vương, nhóm nhân vật này giúp anh xây dựng những nội dung có màu sắc riêng, gần gũi với đời sống địa phương.

Tuy nhiên, để một video thu hút người xem, người làm nội dung phải đầu tư nhiều hơn việc cầm điện thoại lên quay. Theo Vương, khâu khó nhất là tìm ý tưởng và xây dựng kịch bản. “Khó nhất là kịch bản. Kịch bản phải hay thì video mới lên được”, anh nói.

Với thể loại hài hước, ý tưởng cần phù hợp với nhân vật, tình huống tự nhiên và thị hiếu khán giả. Nội dung cũng phải liên tục được làm mới để tránh lặp lại, khiến người xem nhàm chán. Ngoài ra, người làm phải biết quay dựng, theo dõi chính sách nền tảng và điều chỉnh cách thể hiện khi xu hướng thay đổi.

Hiện kênh Facebook và TikTok của Vương đạt khoảng 1 triệu người theo dõi. Anh ước tính tổng doanh thu từ các nguồn, gồm tiền kiếm được trên nền tảng và các hợp đồng quảng cáo, booking, vào khoảng 100-150 triệu đồng/tháng.

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Dàn "diễn viên" vui tươi tạo dáng trước ống kính.

Vương cho biết, mình có một số người hỗ trợ quay, dựng và hậu kỳ, song phần lớn công việc vẫn do anh trực tiếp đảm nhiệm. Với người mới bắt đầu, anh cho rằng điều quan trọng nhất là tìm được nội dung phù hợp với khả năng, kiên trì theo đuổi và không vội bỏ cuộc khi những video đầu tiên chưa có nhiều lượt xem. “Phải tìm hiểu kỹ, chọn nội dung phù hợp với mình và kiên trì. Lúc đầu video chưa lên vẫn phải tiếp tục làm, bên cạnh đó cũng cần một chút may mắn”, Vương chia sẻ.

Anh đánh giá, Facebook có những thuận lợi nhất định khi người sáng tạo có thể kiếm tiền từ nội dung, kết hợp quảng bá sản phẩm hoặc bán hàng. Tuy nhiên, nền tảng có thể thay đổi chính sách, thuật toán và cách phân phối nội dung. Vì thế, lượt xem cao ở một giai đoạn không bảo đảm nguồn thu ổn định lâu dài.

Bên cạnh việc duy trì các kênh hiện có, Vương đang tìm hiểu thêm về trí tuệ nhân tạo (AI), kỳ vọng ứng dụng công nghệ vào khâu phát triển ý tưởng và sản xuất video. Khi hoạt động ổn định hơn, anh dự định cùng một số người khác xây dựng thêm các kênh giới thiệu đời sống, văn hóa và cảnh quan địa phương.

Theo thống kê của UBND xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, ở xã hiện có khoảng hơn 50 kênh YouTube và TikTok hoạt động thường xuyên. Năm 2025, cộng đồng sáng tạo nội dung số tại Lâm Bình đạt doanh thu hơn 40,7 tỉ đồng, nộp ngân sách trên 896 triệu đồng.

Ngày 30/4/2026, UBND xã công bố Đề án thí điểm xây dựng “Làng sáng tạo nội dung số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030”, đồng thời ra mắt sản phẩm trải nghiệm “Một ngày làm YouTuber”.

Theo định hướng của đề án, giai đoạn 2026-2028, địa phương phấn đấu có trên 60% hộ dân tham gia mô hình có hoạt động kinh tế số, thu hút hơn 3.000 lượt khách du lịch vào năm 2028 và nâng thu nhập của các hộ tham gia tối thiểu 30% so với năm 2026. Giai đoạn 2029-2030, mục tiêu là trên 90% hộ dân được đào tạo, tham gia kinh tế số; số hóa, quảng bá ít nhất 8 sản phẩm và chuẩn hóa nội dung giới thiệu trên môi trường số tại 100% điểm du lịch.

Định hướng của Lâm Bình là kết nối hoạt động sáng tạo nội dung với quảng bá văn hóa bản địa, cảnh quan, nông sản và du lịch cộng đồng, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế số do người dân trực tiếp tham gia và hưởng lợi.

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#Ngô Thế Vương #Kênh nội dung hài hước #Nội dung mạng xã hội #Chương trình truyền hình địa phương #Nghề làm nội dung số #Một ngày làm YouTuber #YouTube #TikTok #Về Già Phải Vui #Bà Sểnh Vlog

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