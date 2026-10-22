Doanh nhân trẻ công nghệ cùng Tiền Phong Golf Championship vì tài năng trẻ

TPO - Nhìn lại dấu mốc 10 mùa giải Tiền Phong Golf Championship đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, các doanh nhân khởi nghiệp tiêu biểu cho rằng: Sự đồng hành bền vững nhất hiện nay không chỉ là kinh phí, mà là trao cơ hội cọ xát thực tế, cố vấn khởi nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi số để người trẻ tự tin vươn tầm thế giới.

Tiền Phong Golf Championship 2026 – Vì Tài năng trẻ Việt Nam chính thức khởi động. Đây là sự kiện thể thao do báo Tiền Phong tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập báo Tiền Phong (16/11/1953 - 16/11/2026), đồng thời hướng tới mục tiêu quan trọng là quảng bá và gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Hai doanh nhân trẻ trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo đã cùng chia sẻ với Tiền Phong.

Từ sức hút giải thể thao đến nguồn lực hỗ trợ tài năng trẻ

Anh Vũ Gia Luyện – Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Đại biểu HĐND TP Hà Nội, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin Quốc tế (ITS) ấn tượng với hành trình ý nghĩa và bền bỉ của Tiền Phong Golf Championship suốt một thập kỷ qua. Giải đấu không chỉ tạo ra sân chơi thể thao, kết nối cộng đồng golfer và doanh nhân, mà còn hướng đến một mục tiêu lớn hơn là tiếp sức cho tài năng trẻ Việt Nam.

"Tôi cho rằng duy trì một giải thể thao có sức hút suốt 10 năm đã là điều đáng trân trọng; biến sức hút ấy thành nguồn lực hỗ trợ thế hệ trẻ mới là giá trị lâu dài càng thật quý báu. Việc tạo điều kiện cho các golfer trẻ tham gia, cọ xát và trưởng thành cũng thể hiện tinh thần đầu tư cho tương lai rất thiết thực", anh Luyện nói.

Anh Vũ Gia Luyện.

Là người vinh dự được trao danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và đồng hành với nhiều hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, anh Luyện cho rằng, sự ghi nhận, động viên đúng thời điểm có ý nghĩa lớn với một người trẻ đang theo đuổi khát vọng của mình.

Một giải thưởng không chỉ ghi nhận thành tích; nó còn trao thêm niềm tin và trách nhiệm để người trẻ tiếp tục phấn đấu, đóng góp cho xã hội. Tiền Phong Golf Championship góp phần kết nối nguồn lực để Quỹ duy trì các hoạt động phát hiện, tôn vinh và hỗ trợ những tài năng trên nhiều lĩnh vực.

"Tôi tin rằng đầu tư cho tài năng trẻ chính là đầu tư cho tương lai đất nước. Chúng ta không chỉ cần phát hiện những người trẻ xuất sắc, mà còn phải tạo điều kiện để họ phát huy năng lực, được thử sức và cống hiến", anh Luyện nói.

Từ trải nghiệm của một doanh nhân công nghệ, và nay là Đại biểu HĐND TP Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi càng nhận thức rõ trách nhiệm kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thế hệ trẻ", anh Luyện bày tỏ.

Anh Vũ Gia Luyện mong muốn cùng cộng đồng doanh nhân trẻ thúc đẩy những cách đồng hành thiết thực: hỗ trợ tài chính, cố vấn khởi nghiệp, kết nối doanh nghiệp, chia sẻ công nghệ và tạo thêm cơ hội phát triển cho các tài năng trẻ.

"Tôi tin rằng thế hệ trẻ Việt Nam không thiếu tài năng hay khát vọng. Điều họ cần là niềm tin, cơ hội và những người sẵn sàng đồng hành. Những người trẻ từng được tiếp sức hôm nay cần tiếp tục trở thành người tiếp sức cho thế hệ ngày mai", anh nói.

Tinh thần - hành động "Vì tài năng trẻ"

Anh Lê Anh Tiến – CEO Công ty Cổ phần Công nghệ Chatbot Việt Nam, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Tiền Phong Golf Championship ghi đậm dấu ấn về quy mô và chất lượng chuyên môn, cùng mục tiêu tốt đẹp là biến niềm đam mê thể thao thành nguồn lực nuôi dưỡng tài năng trẻ. Giải vừa phát triển cộng đồng golfer, vừa bền bỉ đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam thật đáng trân trọng.

Tôi ấn tượng cách giải không chỉ nói về hỗ trợ tài năng trẻ mà tạo cơ hội thực chất để bạn trẻ thi đấu, thử sức và trưởng thành. Nguyễn Anh Minh từng hai lần vô địch giải, sau đó ghi dấu ấn ở đấu trường quốc tế, là một ví dụ đáng tự hào. Dấu mốc lần thứ mười, với hai sân thi đấu tại Legend Valley, theo tôi, vừa là dịp nhìn lại những giá trị đã tích lũy, vừa mở ra kỳ vọng về sức lan tỏa lớn hơn.

Là người khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, tôi hiểu rằng một cơ hội đúng thời điểm có thể tạo ra bước ngoặt lớn. Đó cũng là lý do tôi đặc biệt đồng cảm với tinh thần “Vì tài năng trẻ” của Tiền Phong Golf Championship", anh Lê Anh Tiến

Đóng góp của giải không chỉ nằm ở kinh phí vận động được, mà còn ở việc kết nối doanh nghiệp, cộng đồng golfer và những người chung tâm huyết với tài năng trẻ. Nguồn lực ấy giúp Quỹ có thêm điều kiện trao học bổng, động viên các tài năng trẻ ở nhiều lĩnh vực.

Anh Lê Anh Tiến

Từng được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực kinh doanh - khởi nghiệp, anh Tiến cảm nhận rõ giá trị của sự ghi nhận đối với người trẻ. Một giải thưởng không chỉ là danh hiệu, mà còn là niềm tin và động lực để người trẻ tiếp tục cống hiến. Vì vậy, việc Quỹ đồng hành với hoạt động tôn vinh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu mang ý nghĩa rất thiết thực: giúp phát hiện, khích lệ và lan tỏa những tấm gương tích cực.