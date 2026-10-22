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Văn hóa

Jennifer Phạm: Sau những chuyến đi, điều còn lại là sự thấu hiểu bản thân

Cát Nguyệt - Lam Giang

Trong cuộc chia sẻ độc quyền với Ban Tổ chức Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một Tôi khác” do Báo Tiền Phong tổ chức, Hoa hậu Jennifer Phạm đã có những tâm sự về hành trình hơn 40 năm sống, trải nghiệm và trưởng thành. Từ chặng đường đã qua, cô nhận ra: Giá trị của trải nghiệm không chỉ nằm ở những điều ta được nhìn thấy, những nơi từng đặt chân đến, mà còn ở cách mỗi người hiểu mình hơn, biết điều gì thực sự quan trọng và học cách trân trọng những giá trị đang có trong cuộc sống.

Trưởng thành qua những chặng đường đã đi qua

Là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các hoạt động nghệ thuật và dẫn chương trình, Jennifer Phạm đã trải qua nhiều giai đoạn trong cuộc sống, từ những năm tháng được gia đình yêu thương, chở che đến quãng thời gian tự mình theo đuổi đam mê, xây dựng sự nghiệp và đối diện với những thử thách. Mỗi chặng đường đều mang đến những trải nghiệm riêng, góp phần định hình cách cô nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh.

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Ban Tổ chức Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc”, khi được hỏi về nhân duyên hay bước chuyển nào đã đưa mình đến với cách sống hiện tại, Jennifer không nhắc đến một sự kiện duy nhất. Với cô, sự trưởng thành là kết quả của một quá trình dài tích lũy, khi những trải nghiệm, thành công, vấp ngã và các mối quan hệ dần giúp mỗi người nhận ra điều gì thực sự có ý nghĩa với mình.

“Tôi hay nghĩ đến câu hát ‘60 năm cuộc đời’. Mỗi một chặng đường đi qua lại cho mình một cách nhìn khác về cuộc sống, về những điều mình thật sự cần và những giá trị mình muốn giữ lại”, Jennifer chia sẻ.

Theo cô, những năm tháng đầu đời là khoảng thời gian mỗi người được gia đình yêu thương, bao bọc và chuẩn bị hành trang để bước vào cuộc sống. Từ tuổi 20 đến 40, con người bắt đầu tự mình theo đuổi đam mê, trải nghiệm thành công và đối diện với những vấp ngã. Chính những va chạm ấy góp phần tạo nên sự trưởng thành, giúp mỗi người dần nhận ra điều gì thực sự có giá trị với mình.

Jennifer cũng từng dành nhiều tâm sức cho công việc, những trải nghiệm mới và hành trình khám phá thế giới bên ngoài. Cô xem đó là một phần đáng quý của cuộc đời. Nhưng theo thời gian, điều cô tìm kiếm không còn chỉ là những trải nghiệm mới hay những điều chưa từng thử sức, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc hơn về chính mình.

“Tôi vẫn là tôi, vẫn yêu cái đẹp, vẫn yêu công việc, vẫn có những đam mê và những điều mình muốn làm. Chỉ là sau một hành trình dài hướng ra bên ngoài, tôi lại bắt đầu có một mong muốn rất tự nhiên là quay vào bên trong.

Tôi muốn hiểu mình nhiều hơn. Muốn có những khoảng lặng. Muốn dành thời gian để quan sát những gì đang diễn ra bên trong mình, thay vì lúc nào cũng tìm kiếm câu trả lời ở bên ngoài”, cô bộc bạch.

Với Jennifer, đó không phải là sự từ bỏ những điều mình từng yêu thích, mà là sự điều chỉnh trong cách sống và cách nhìn nhận bản thân. Khi đã trải qua đủ những thăng trầm, cô muốn dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe cảm xúc, nhận diện những mong muốn thực sự và hiểu rõ những giá trị mình muốn gìn giữ.

Khi những trải nghiệm giúp ta hiểu mình hơn

Nhìn lại những điều đã trải qua, Jennifer cho rằng mỗi trải nghiệm đều có giá trị riêng, kể cả những điều không diễn ra như mong đợi. Có những bài học chỉ trở nên rõ ràng khi con người đã đi qua một giai đoạn nhất định của cuộc đời. Cũng có những điều tưởng như bình thường ở thời điểm xảy ra, nhưng khi nhìn lại, ta mới nhận ra chúng đã góp phần thay đổi cách mình suy nghĩ và lựa chọn.

Với cô, trải nghiệm không đơn thuần được đo bằng số lượng những điều mới mẻ đã khám phá, mà còn bằng những gì mỗi người nhận lại sau đó. Đôi khi, điều quan trọng không phải là mình đã làm được bao nhiêu, mà là sau mỗi chặng đường, mình hiểu thêm điều gì về bản thân, về những người xung quanh và về cuộc sống.

“Có những nơi càng đi xa, mình lại càng thấy mình gần với bản thân hơn. Đứng trước những dãy núi rộng lớn, trước sự tĩnh lặng của thiên nhiên, mình chợt nhận ra rất nhiều những điều mà trong cuộc sống thường ngày mình dễ bỏ quên”, Jennifer chia sẻ.

Sự lắng lại ấy cũng giúp cô nhìn nhận rõ hơn những điều thường dễ bị cuốn trôi trong nhịp sống bận rộn. Khi dành thời gian quan sát bản thân, con người có cơ hội nhận ra đâu là mong muốn xuất phát từ chính mình, đâu là những điều mình theo đuổi vì thói quen hoặc kỳ vọng bên ngoài.

Từ góc nhìn ấy, những trải nghiệm không chỉ mang lại kỷ niệm, mà còn có thể trở thành cơ hội để mỗi người nhìn lại cách mình đang sống. Một cuộc gặp gỡ, một quyết định, một thử thách hay một khoảng thời gian dành riêng cho bản thân đều có thể để lại dấu ấn, nếu sau đó ta nhận ra mình đã thay đổi trong suy nghĩ hoặc cách ứng xử.

Jennifer không xem sự trưởng thành là một hành trình luôn có những bước ngoặt lớn lao. Đôi khi, sự thay đổi diễn ra âm thầm, qua cách mỗi người bình tĩnh hơn trước một vấn đề, biết coi trọng những điều từng xem là hiển nhiên hoặc không còn quá khắt khe với chính mình.

Hạnh phúc từ những điều mình thực sự trân trọng

Nhìn lại hành trình của mình, Jennifer không cho rằng có một người, một trải nghiệm hay một thời điểm duy nhất đã tạo nên con người cô hiện tại. Đó là kết quả của nhiều năm sống, trải nghiệm, gặp gỡ và học hỏi; mỗi điều đến vào một thời điểm đều góp phần giúp cô hiểu hơn về bản thân.

“Vì vậy, nếu hỏi có một nhân duyên đặc biệt nào đã khiến tôi trở thành Jennifer Phạm của ngày hôm nay hay không, thì tôi nghĩ đó không phải chỉ là một người, một chuyến đi hay một thời điểm cụ thể. Đó là tổng hòa của hơn bốn mươi năm cuộc đời, của tình yêu thương từ gia đình, của những trải nghiệm, những thành công, những vấp ngã, những người tôi đã gặp, những nơi tôi đã đi qua và cả những bài học mà cuộc sống đã trao cho mình.

Tất cả những điều ấy, từng chút một, đã đưa tôi đến một Jennifer Phạm của hiện tại”, cô nói.

Điều đáng chú ý trong chia sẻ của Jennifer là cô không xem trưởng thành như việc phải trở thành một con người hoàn toàn khác. Với cô, thay đổi đôi khi bắt đầu từ việc hiểu mình hơn, nhận ra điều gì cần giữ lại và học cách nhìn nhận những điều không như ý bằng một tâm thế nhẹ nhàng hơn.

“Vẫn là tôi thôi. Chỉ là có lẽ sau hơn bốn mươi năm nhìn ra thế giới, tôi bắt đầu muốn dành nhiều thời gian hơn để nhìn vào bên trong mình.

Và tôi nghĩ, đó không phải là một sự thay đổi, mà đơn giản là một chương mới của cuộc đời, khi mình không còn quá vội vàng đi tìm kiếm ở bên ngoài, mà bắt đầu học cách trở về và lắng nghe chính mình”, Jennifer chia sẻ.

Câu chuyện Jennifer Phạm dành riêng cho Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” cũng gợi mở một cách nhìn về hạnh phúc và những dấu mốc làm nên mỗi người. Không phải trải nghiệm nào cũng cần gắn với một thành tựu lớn hay một sự kiện đặc biệt mới có ý nghĩa. Đôi khi, điều đáng nhớ nằm ở khoảnh khắc ta nhận ra mình đã trưởng thành hơn, ở cách ta nhìn một vấn đề bằng tâm thế khác hoặc ở việc biết trân trọng những điều vốn hiện diện trong cuộc sống.

Bởi sau tất cả những gì đã trải qua, giá trị của một hành trình không chỉ nằm ở những gì ta đạt được hay những nơi ta từng đi qua, mà còn ở cách hành trình ấy giúp ta hiểu mình hơn. Và có lẽ, một trong những điều đáng quý nhất của sự trưởng thành là khi mỗi người biết lắng nghe bản thân, nhận ra điều thực sự quan trọng và chủ động lựa chọn cách sống phù hợp với những giá trị mình tin tưởng.

Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức, dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại: Bài viết, Video và Voice.

Tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm tham dự.

Thời gian nhận bài từ ngày 11/9/2026 đến hết ngày 11/12/2026.

Tác phẩm dự thi gửi về email tienphongedu.admin@gmail.com, tiêu đề: Bài dự thi Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - [Tên tác giả].

Thể lệ Cuộc thi và thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

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#Check-in Hạnh phúc #Từ đây có một tôi khác #Jennifer Phạm #Trưởng thành #Trải nghiệm #Thấu hiểu #Hạnh phúc

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