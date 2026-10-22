Nhạc sĩ Từ Vũ qua đời

TPO - Nhạc sĩ Từ Vũ - tác giả của ca khúc "Gái xuân" (thơ Nguyễn Bính) - qua đời tại TPHCM, hưởng thọ 95 tuổi.

Theo thông tin từ gia đình, nhạc sĩ Từ Vũ (tên thật Trần Đỗ Lộc) qua đời hôm 20/10, hưởng thọ 95 tuổi. Lễ nhập quan diễn ra sáng 21/10. Lễ động quan được tổ chức lúc 8h sáng 23/10.

Nhạc sĩ Từ Vũ sinh năm 1932 tại Hà Nội. Ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác muộn so với đồng nghiệp cùng thời.

Năm 1950, ông theo gia đình vào Nam sinh sống, tình cờ tiếp cận với cuốn Nghệ thuật sáng tác âm nhạc và đem về nhà tự học, từ đó nắm vững căn bản sáng tác ca khúc. Chính cuốn sách này là "người thầy" đầu tiên dẫn dắt Từ Vũ đi vào con đường âm nhạc.

Nhạc sĩ Từ Vũ có đến 20 ca khúc và một số bài hát ngoại quốc do ông đặt lời Việt.

Năm 1953, ông tìm thấy trên sách báo có tập thơ Mây tần của thi sĩ Nguyễn Bính. Khi đọc đến bài Gái xuân với 2 khổ, 8 câu, ông rung động và lập tức lấy cảm xúc từ ý thơ, hoàn tất tác phẩm Gái xuân trong vòng 15 phút không sửa chữa.

Nhạc sĩ Từ Vũ từng tiết lộ nguyên tác của nhà thơ Nguyễn Bính quá ngắn, khi phổ nhạc, ông mạn phép tác giả thêm ba câu trong khổ thơ, để hoàn thiện thành đoạn: "Xuân đi. Xuân đến hãy còn xuân. Cô gái trông xuân đến bao lần. Xuân đến hoa mai hoa mận nở. Gái xuân giũ lụa trên sông Vân". Vân cũng chính là tên bạn gái cũ của nhạc sĩ.

Nhạc phẩm Gái xuân được ca sĩ Linh Sơn trình bày lần đầu, đến khi ca sĩ Tâm Vấn trình bày trên đài phát thanh lại càng trở nên nổi tiếng.

Gái xuân là một trong những bài thơ hay của thi sĩ Nguyễn Bính, được nhạc sĩ Từ Vũ phổ nhạc một cách xuất thần.

Đến hiện tại, ca khúc vẫn được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện và trở thành một nhạc phẩm thân thuộc không thể thiếu trong dịp Tết đến xuân về từ Nam ra Bắc.

Ngoài Gái xuân, nhạc sĩ Từ Vũ còn có các tác phẩm Cánh buồm xa xưa, Tìm thiếu bóng một người... Năm 2012, ông thực hiện CD Gái xuân với 10 ca khúc, trong đó có những ca khúc phổ thơ do ông sáng tác sau này như Mưa cao nguyên, Mưa tháng 6, Mưa đời lãng du.