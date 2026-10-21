Phát hiện khẩu súng thần công cỡ đại

TPO - Khẩu súng thần công 168 năm tuổi vừa được phát hiện, khai quật tại Đà Nẵng, góp phần lưu giữ lịch sử chống xâm lược và bảo tồn di tích Thành Điện Hải.

Ngày 21/10, Bảo tàng Đà Nẵng đã tiến hành khai quật súng thần công vừa được phát hiện trong quá trình thi công một hạng mục ở dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải.

Đại diện đơn vị thi công cho biết sáng cùng ngày, khi đang đào để di dời móng trụ điện tại dự án thì phát hiện súng thần công. Vị trí phát hiện nằm sâu dưới đất khoảng 1,5 m.

Khẩu thần công vừa được phát hiện.

Theo lãnh đạo Bảo tàng Đà Nẵng nhận định ban đầu thì đây là súng thần công, cỡ đại, dài 2,95 m, được đúc bằng gang, khoảng 168 năm tuổi. Khả năng đây là một trong những khẩu súng thần công được sử dụng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha năm 1858-1860.

Thành Điện Hải được xây dựng năm 1813 dưới thời vua Gia Long, giữ vị trí quân sự quan trọng trong hệ thống phòng thủ cửa biển Đà Nẵng. Công trình được xây dựng theo kiến trúc Vauban kiên cố, từng bố trí 30 ụ súng thần công, là một bộ phận trọng yếu trong phòng tuyến chống quân xâm lược do danh tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy.

Khai quật khẩu thần công sau khi được phát hiện.

Trong cuộc chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha những năm 1858-1860, Thành Điện Hải trở thành một trong những địa điểm chiến đấu quan trọng, ghi dấu tinh thần chiến đấu kiên cường của quân dân Đà Nẵng. Di tích là chứng tích tiêu biểu về giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời mang giá trị lịch sử đặc biệt đối với tiến trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc.

Năm 2017, Thành Điện Hải được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Dự án giai đoạn 2 được triển khai từ cuối năm 2025, với nhiều hạng mục quan trọng nhằm khôi phục diện mạo và không gian lịch sử của di tích.

Trong đó, kỳ đài được phục dựng tại vị trí nguyên bản, cổng thành phía Tây được phục dựng trên nền móng khảo cổ, nhà trú sở được bố trí làm nơi thờ các nghĩa sĩ và danh tướng. Dự án cũng xây dựng khu bảo quản súng thần công, đồng thời bảo tồn không gian khảo cổ và phủ kính để phục vụ khách tham quan.