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Cột mốc lịch sử tôn vinh tinh thần 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'

Trường Phong

TPO - Về kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là cột mốc lịch sử trọng đại nhằm tôn vinh tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", sẽ triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền và sự kiện lớn trên cả nước.

Sáng 21/10, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 (Ban Chỉ đạo) - chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, trách nhiệm các nhiệm vụ được phân công, chủ động kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về tiến độ, kết quả thực hiện.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: TTXVN.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương khi tổ chức các ngày lễ kỷ niệm phải bám sát Kết luận số 91-KL/TW về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030, cùng Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chuẩn bị kỹ lưỡng đề án, kế hoạch, sớm gửi Ban Tuyên giáo Trung ương thẩm định, hoàn thiện trình Ban Chỉ đạo, tuyệt đối không để chậm muộn, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề ra.

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm quan trọng trong 3 tháng cuối năm 2026, Thường trực Ban Bí thư đề nghị thành phố Hà Nội và Bộ VHTT&DL tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các cơ quan liên quan để khẩn trương hoàn thiện đề án tổng thể.

Cụ thể, về kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026), Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đây là cột mốc lịch sử trọng đại nhằm tôn vinh tinh thần Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, cho biết triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền và sự kiện lớn trên cả nước theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo đó, cần làm nổi bật quyết định lịch sử của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh khi phát động toàn quốc kháng chiến. Giá trị lịch sử của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, thể hiện trí tuệ, tầm nhìn, bản lĩnh, khát vọng hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Sự kiện phải được thể hiện xứng đáng, đặt trong tổng thể cuộc kháng chiến của cả nước.

Đối với kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa toàn quốc và Tuần lễ Văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc (dự kiến tháng 11), theo Thường trực Ban Bí thư, các nội dung triển khai cần làm nổi bật giá trị lịch sử của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946) và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa, đồng thời nhấn mạnh sự kế thừa, phát triển tư duy lý luận và đường lối của Đảng về văn hóa.

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#Thường trực Ban Bí thư #Trần Cẩm Tú #Các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng #Kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

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