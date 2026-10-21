Ngôi đền 600 tuổi thờ 8 vị vua Trần

TPO - Đền An Sinh là ngôi đền thờ hơn 600 năm tuổi và là nơi tri ân công đức của các vị vua thời Trần. Trải qua biến cố thời gian, đến nay đền vẫn đang là một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại vùng đất mỏ.
TPO - Trước những ý kiến đưa hoa sữa ra khỏi thành phố, KTS Nguyễn Khánh Huy - chuyên gia quy hoạch kiến trúc đô thị - đề nghị thận trọng với việc chặt bỏ cây. Ông dẫn kinh nghiệm một số quốc gia từng phải điều chỉnh cây trồng do ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, để có một tán cây rộng, đô thị phải chờ nhiều năm, nên mọi quyết định thay thế cần được nghiên cứu kỹ.
TPO - Thái tử Christian gây chú ý với vẻ ngoài phong độ khi xuất hiện tại quốc yến đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly. Đây là lần đầu người thừa kế ngai vàng Đan Mạch dự tiệc chiêu đãi nguyên thủ quốc gia nước ngoài.
TPO - Hội thảo khảo cổ học lần thứ 61 công bố nhiều thông tin mới kết quả khảo cổ trong năm. Trong đó, chuyên gia tiết lộ nhiều thông tin mới xung quanh thuyền cổ được khai quật ở Bắc Ninh. Nghiên cứu mới về thuyền cổ ở Bắc Ninh đặt ra giả thuyết hiện vật có thể từng được sử dụng như một “thủy đài” phục vụ nghi lễ, không phục vụ di chuyển.
TPO - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đề xuất mở rộng quy mô Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân”, hướng tới tổ chức liên hoan phim dành cho sinh viên các trường trên cả nước, qua đó phát hiện và bồi dưỡng tài năng cho ngành công nghiệp văn hóa.
Là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch Việt Nam, NSƯT Chí Trung được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất sắc sảo, hóm hỉnh và duyên dáng. Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn, anh còn có nhiều năm đảm nhiệm công tác quản lý tại Nhà hát Tuổi trẻ. Trải qua những thăng trầm trong công việc và cuộc sống, ở tuổi ngoài xế chiều, nam nghệ sĩ có thêm những chiêm nghiệm về tình yêu, hạnh phúc và cách đón nhận những điều không như ý.
TPO - Một cô công nhân dệt tự nhận mình xấu, chẳng dám để Bùi Xuân Phái vẽ chân dung. Ông cười, đáp: “Cô đừng nói vậy. Với tôi, mỗi người đàn bà là một dung nhan…”.
TPO - Cách đây 58 năm, 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Truông Bồn, trở thành biểu tượng bất tử của lòng quả cảm và tinh thần cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
TPO - Từ dân ca quan họ, tranh Đông Hồ đến quần thể Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc… 8 mô hình di sản được tái hiện sinh động tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh, tạo nên không gian văn hóa độc đáo, thu hút ánh nhìn của người dân và du khách.
TPO - Chùa Keo (Thần Quang tự) ở Hưng Yên là công trình kiến trúc gỗ lim độc đáo có tuổi đời gần 400 năm. Để dựng chùa, người dân đã mất 19 năm chuẩn bị vật liệu, đưa gỗ từ miền ngược về xuôi.
Năm mười tám tuổi, tôi có hai tiếng gọi. Một tiếng gọi muốn tôi đi thật xa, ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Một tiếng gọi muốn tôi khoác lên mình màu áo xanh, cống hiến sức mình cho Tổ quốc.
TPO - Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ mùi hương quá nồng, các phường xã sẽ khảo sát và lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án cắt tỉa, điều chỉnh mật độ, đánh chuyển cây hoa sữa tại các tuyến phố.
TPO - Ông Lê Duy Mạnh - Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc - nhìn nhận các hoạt động của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 góp phần quảng bá, phát huy các di sản văn hóa tiêu biểu của đất nước trong đó có quần thể di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.
TPO - Theo nhà văn Nguyễn Trương Quý, câu chuyện hoa sữa liên quan đến cách Hà Nội nhận diện bản sắc, ứng xử với thiên nhiên và lựa chọn cây xanh đô thị. Anh cho rằng cần bình tĩnh cả khi nhân rộng một nét đẹp lẫn khi phản ứng trước những tác động không mong muốn. Các quyết định trồng, di dời hay chặt bỏ cây cần tính đến sự hợp lý, tránh những xáo trộn vô ích.
TPO - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026, trong số đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
TPO - Từ hoa sữa Hà Nội đến bạch quả ở Mỹ hay phượng tím tại Nam Phi, nhiều loài cây không chỉ tạo cảnh quan mà còn gắn với ký ức và bản sắc của một thành phố. Tuy nhiên, khi mùi hương, quả rụng hoặc nguy cơ xâm lấn ảnh hưởng đến đời sống, chính quyền phải tìm cách dung hòa giá trị văn hóa với nhu cầu của cư dân.
TPO - Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre được quy hoạch tổng diện tích 9.000 ha, thuộc địa bàn 5 xã của tỉnh Vĩnh Long.