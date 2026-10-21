Ngôi đền 600 tuổi thờ 8 vị vua Trần

Là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch Việt Nam, NSƯT Chí Trung được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất sắc sảo, hóm hỉnh và duyên dáng. Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn, anh còn có nhiều năm đảm nhiệm công tác quản lý tại Nhà hát Tuổi trẻ. Trải qua những thăng trầm trong công việc và cuộc sống, ở tuổi ngoài xế chiều, nam nghệ sĩ có thêm những chiêm nghiệm về tình yêu, hạnh phúc và cách đón nhận những điều không như ý.