Tiền Phong Golf Championship bền bỉ ươm mầm tương lai

TPO - Dưới góc nhìn của hai Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là anh Dương Hải Anh và anh Lê Xuân Nam, giải Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam không chỉ dừng lại ở một ngày hội thể thao đỉnh cao, mà đã thực sự trở thành bệ phóng nhân văn - nơi trao gửi niềm tin, tạo dựng bước ngoặt và kết nối nguồn lực xã hội cho tương lai đất nước.

Cơ hội đúng lúc tạo nên bước ngoặt cuộc đời

Đánh giá về hành trình 10 năm của Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam, anh Dương Hải Anh - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 lĩnh vực Hoạt động xã hội, bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt trước tính bền bỉ và sự kiên định với sứ mệnh vì cộng đồng của ban tổ chức.

“Điều tôi ấn tượng nhất là một giải đấu có thể duy trì liên tục trong 10 năm và vẫn giữ được mục tiêu ban đầu của mình. Tiền Phong Golf Championship trước hết là một sân chơi thể thao, nơi các golfer gặp gỡ, thi đấu và góp phần thúc đẩy phong trào golf.

Nhưng điều làm nên nét riêng của giải là ngay từ đầu đã gắn với Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, qua đó huy động thêm nguồn lực để hỗ trợ những người trẻ có năng lực, có thành tích và có khát vọng vươn lên”, anh Hải Anh nhấn mạnh.

Anh Dương Hải Anh - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Dương Triều

Là người từng đi qua chặng đường nỗ lực và được ghi nhận tại Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, cùng nhiều giải thưởng dành cho thanh niên, anh Hải Anh thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa của sự đồng hành đối với người trẻ. Anh đánh giá cao việc giải đấu luôn ưu tiên một không gian, cơ hội cho các golfer trẻ cọ xát và trưởng thành.

“Với người trẻ, ngoài năng lực và sự cố gắng của bản thân thì cơ hội rất quan trọng. Có một sân chơi để thử sức, có người phát hiện, động viên và tạo điều kiện đúng lúc đôi khi có thể tạo ra một bước ngoặt. Dấu mốc 10 năm của Tiền Phong Golf Championship rất đáng trân trọng. Nó cho thấy khi một hoạt động được tổ chức nghiêm túc, bền bỉ và có mục đích rõ ràng thì giá trị tạo ra sẽ không dừng lại ở một giải đấu hay một mùa giải”, anh Hải Anh chia sẻ.

Theo anh Hải Anh, sự ghi nhận từ Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam hay Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu không quyết định toàn bộ con đường phía trước, nhưng là điểm tựa niềm tin để thanh niên biết nỗ lực của mình được trân trọng. Từ dấu mốc 10 năm, anh kỳ vọng giải đấu tiếp tục là chiếc cầu nối bền chặt giữa doanh nghiệp, doanh nhân với những mầm non đất nước; đồng thời hình thành một vòng tròn tiếp nối đầy trách nhiệm.

“Với cá nhân tôi, khi đã từng nhận được sự ghi nhận, tôi nghĩ mình có trách nhiệm quay trở lại đồng hành. Đó có thể là lan tỏa hoạt động của Quỹ, kết nối thêm nguồn lực hoặc giới thiệu những gương mặt xứng đáng. Tôi mong những người từng được tiếp sức sẽ quay lại hỗ trợ cho thế hệ đi sau”, anh Dương Hải Anh nói.

Tôi mong Tiền Phong Golf Championship tiếp tục là một nguồn lực ổn định cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam; và hơn thế nữa, là nơi kết nối những doanh nghiệp, doanh nhân, golfer và những người quan tâm đến thế hệ trẻ. Từ đó, có thêm nhiều tài năng trẻ được hỗ trợ, không chỉ bằng kinh phí mà còn bằng cơ hội học tập, rèn luyện, kết nối và phát triển", anh Dương Hải Anh - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Vượt khỏi khuôn khổ thể thao, kiến tạo giá trị nhân cách

Cùng chung niềm tin vào sứ mệnh của giải đấu, anh Lê Xuân Nam - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 lĩnh vực An ninh trật tự, nhìn nhận hành trình 10 năm qua dưới lăng kính của sự lan tỏa xã hội sâu rộng. Theo anh, mỗi mùa giải đi qua là một lần tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia được nhân lên.

“Qua chặng đường 10 năm, Tiền Phong Golf Championship cho thấy đây không chỉ là hành trình phát triển của một giải đấu thể thao, mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa của một hoạt động giàu ý nghĩa xã hội. Giải đấu đã tạo được giá trị về phát triển phong trào golf, tạo môi trường giao lưu và phát hiện những tài năng trẻ; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư cho tương lai đất nước”, anh Nam chia sẻ.

Anh Nam cho rằng, đóng góp cốt lõi của giải đấu nằm ở khả năng chuyển hóa tinh thần đồng hành thành hành động thực tế. Việc kết nối giới doanh nhân, các golfer và những người có tầm ảnh hưởng với Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã tạo điều kiện thiết thực để người trẻ theo đuổi đam mê, cống hiến trên mọi lĩnh vực.

Anh xem giải golf và Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là hai mảnh ghép bổ trợ hoàn hảo: cùng khơi dậy khát vọng cống hiến, lan tỏa lối sống đẹp và tạo động lực không ngừng vươn lên.

Anh Lê Xuân Nam - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Đặc biệt, dưới góc nhìn thể thao, anh Nam dành sự trân trọng cho triết lý mà bộ môn golf mang lại cho việc rèn luyện nhân cách.

“Golf là môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật, thể lực, tư duy chiến thuật và khả năng kiểm soát bản thân. Nét đặc biệt là người chơi không chỉ cạnh tranh với đối thủ trên sân, mà còn phải vượt qua giới hạn của chính mình, giữ sự tập trung, kiên nhẫn và bản lĩnh trong từng cú đánh. Với tôi, golf không chỉ tạo ra những nhà vô địch, mà còn góp phần rèn luyện ý chí, tính kỷ luật, sự trung thực và tinh thần vượt khó”, anh Nam chia sẻ.