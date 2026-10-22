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Giới trẻ

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Thanh niên Việt Nam - Lào kết nối di sản, chung khát vọng, kiến tạo tương lai

Ngọc Văn

TPO - Diễn đàn thanh niên Việt Nam - Lào tại TP. Huế nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong gìn giữ di sản, thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số và hiện thực hóa các sáng kiến hợp tác thiết thực.

Chiều 22/10, tại TP. Huế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn thanh niên Việt Nam - Lào với chủ đề Kết nối di sản - Chung khát vọng - Kiến tạo tương lai, với sự tham dự của đại diện Trung ương Đoàn hai nước cùng các đại biểu thanh niên Việt Nam, Lào.

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Đại biểu thanh niên hai nước tham dự diễn đàn diễn ra tại Huế.

Ba nội dung của diễn đàn hướng đến mục tiêu kế thừa giá trị lịch sử, văn hóa làm nền tảng gắn kết hai dân tộc; phát huy sức trẻ trong học tập, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển những kết nối thành chương trình hợp tác cụ thể.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Thành Đoàn Huế, nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Thanh niên cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm bảo tồn di sản, chia sẻ mô hình khởi nghiệp, chuyển đổi số và đề xuất các sáng kiến có khả năng triển khai trong thực tiễn.

Tại phiên Kết nối di sản, anh Khamsy Sihavong - Phó trưởng Ban Đào tạo Thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, khẳng định tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc là tài sản quý báu được các thế hệ vun đắp qua lịch sử. Kế thừa truyền thống ấy là trách nhiệm của thanh niên, đòi hỏi những hành động cụ thể để tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa người trẻ hai nước.

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Anh Khamsy Sihavong - Phó trưởng Ban Đào tạo Thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, phát biểu tại diễn đàn.

Đại biểu Lào đề xuất đổi mới giáo dục lịch sử, truyền thống hữu nghị bằng công nghệ số, bảo tàng ảo, trò chơi giáo dục và hoạt động trải nghiệm. Thanh niên cũng cần bảo vệ bản sắc dân tộc, nâng cao kỹ năng công nghệ, chủ động nhận diện và ngăn chặn thông tin sai lệch trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.

Cùng chủ đề, anh Đào Hữu Quý, nhà sáng tạo nội dung số về quảng bá văn hóa truyền thống Huế, chia sẻ kinh nghiệm đưa di sản đến gần giới trẻ qua YouTube, TikTok, từ gặp gỡ nghệ nhân đến giới thiệu làng nghề, trang phục truyền thống. Theo anh, nội dung số cần bảo đảm tính chính xác, tôn trọng giá trị nguyên bản và cộng đồng chủ thể.

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Nhà sáng tạo nội dung số về quảng bá văn hóa truyền thống Huế Đào Hữu Quý chia sẻ kinh nghiệm đưa di sản đến gần giới trẻ qua YouTube, TikTok...

Ở phiên Chung khát vọng, anh Nguyễn Văn Thiên Vũ - Tổng Giám đốc Công ty CP Đặc sản Kinh Đô (TP. Huế), chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, phát triển đặc sản Huế thành sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị doanh nghiệp.

Anh đề xuất kết nối mạng lưới doanh nhân trẻ Việt Nam - Lào, xây dựng chuỗi giá trị chung cho đặc sản hai nước và tăng cường trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh.

Tại phiên Kiến tạo tương lai, anh Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác qua các chiến dịch tình nguyện quốc tế, giao lưu thanh niên vùng giáp biên và đào tạo kỹ năng số cho cán bộ Đoàn Lào.

Sau 18 năm triển khai chiến dịch tình nguyện tại tỉnh Savannakhet, tuổi trẻ Quảng Trị đã khám, cấp thuốc cho hơn 25.600 lượt người, trao 4.000 suất quà và huy động hơn 3 tỷ đồng. Anh đề xuất đẩy mạnh số hóa di sản, chuyển giao tri thức, kỹ năng nghề nghiệp và phát triển các mô hình tình nguyện chuyên sâu, bền vững.

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Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế (bìa phải) tặng quà lưu niệm đến Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith. Ảnh: Minh Nguyên

Trước đó, ông Trịnh Mạnh Linh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế, có buổi tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do anh Thongly Sisoulith - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, làm trưởng đoàn. Lãnh đạo TP. Huế đề nghị tăng cường giao lưu thanh niên, giáo dục truyền thống hữu nghị và hợp tác giáo dục, đào tạo với các địa phương Lào, nhất là các tỉnh giáp biên.

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#thanh niên Việt Nam - Lào #diễn đàn thanh niên #kết nối di sản #hợp tác quốc tế #TP. Huế #tình hữu nghị Việt - Lào #chuyển đổi số

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