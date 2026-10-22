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Giới trẻ

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Tuổi trẻ Việt – Lào tri ân trên 'đất lửa' Quảng Trị

Tường Kha

TPO - Trong khuôn khổ chương trình hoạt động tại Việt Nam, trong hai ngày 21 – 22/10, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tham quan các di tích lịch sử, cách mạng tại tỉnh Quảng Trị. Mỗi điểm đến là một dấu mốc gắn với những năm tháng quân và dân hai nước Việt Nam – Lào kề vai sát cánh, cùng chung chiến hào.

Quảng Trị – địa phương có chung đường biên giới với nước bạn Lào – từng là một trong những chiến trường ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nơi in đậm dấu ấn của liên minh chiến đấu đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước. Hành trình về với các địa chỉ đỏ nơi đây vì thế mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc đối với cán bộ Đoàn, thanh niên Việt Nam và Lào.

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Đoàn đại biểu thanh niên Lào đến nhiều "địa chỉ đỏ" tại Quảng Trị. Ảnh: CTV

Đoàn đại biểu thanh niên Lào do anh Bunlith Panthongchanh - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Quyền Cục trưởng Cục Phát triển Nghề nghiệp Thanh niên T.Ư Đoàn TNNDCM Lào làm Trưởng đoàn.

Cùng tham gia hoạt động có anh Hoàng Đức Nam - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn; anh Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị.

Nghiêng mình bên “địa chỉ đỏ”

Trong chương trình, đoàn đại biểu thanh niên T.Ư Đoàn TNNDCM Lào đã dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9; tham quan Khu Di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Các đại biểu đã được giới thiệu, hiểu biết thêm những "địa chỉ đỏ" đặc biệt này; đồng thời bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình của hai đất nước Việt Nam – Lào.

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Đoàn đại biểu thanh niên dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: CTV

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Đây không chỉ là con đường của riêng Việt Nam, nhiều cung đoạn của tuyến chi viện chiến lược này đi qua địa bàn các tỉnh miền Trung và Nam Lào, được nhân dân các bộ tộc Lào che chở, đùm bọc, góp sức mở đường, bảo vệ đường.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 10.800 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên mặt trận Đường 9 – Quảng Trị và trên đất bạn Lào. Đây cũng là nơi an táng nhiều liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, được các đội tìm kiếm, quy tập của tỉnh Quảng Trị đưa về qua từng mùa khô; gần đây nhất, tháng 5/2026, 28 hài cốt liệt sĩ đã được truy điệu, an táng tại đây.

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Anh Bunlith Panthongchanh dâng hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: CTV
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Anh Hoàng Đức Nam dâng hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: CTV

Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Cam Lộ được đưa vào hoạt động từ năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Trong những năm tháng ấy, đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, đón tiếp các đoàn khách quốc tế, trong đó có Chủ tịch Cuba Fidel Castro (tháng 9/1973). Lịch sử xây dựng công trình còn ghi dấu mối liên hệ với nước bạn Lào: vật liệu từ miền Bắc được đưa vào qua các tuyến vận chuyển, trong đó có đường mòn Hồ Chí Minh và sân bay Tà Khống trên đất Lào.

Tuyến Đường 9 nối Đông Hà với cửa khẩu Lao Bảo, sang Lào tiếp nối thành đường số 9 tới Savannakhet. Trên trục đường này, Chiến thắng Đường 9 – Nam Lào (30/1 – 23/3/1971) của quân và dân hai nước đã đánh bại cuộc hành quân “Lam Sơn 719”, trở thành biểu tượng của liên minh chiến đấu Việt – Lào. Ngày nay, con đường từng là tuyến lửa đã trở thành một phần của Hành lang kinh tế Đông – Tây, nhịp cầu giao thương, hợp tác giữa hai nước.

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Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ảnh: CTV

Tưởng nhớ người đặt dấu mốc cho Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào

Đoàn đại biểu thanh niên T.Ư Đoàn TNNDCM Lào tham quan, dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tuổi trẻ hai nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Lê Duẩn – nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng Cộng sản Việt Nam, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên cương vị người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng các nhà lãnh đạo Lào như Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong có nhiều đóng góp trong việc vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Trong chuyến thăm chính thức Lào từ ngày 15 – 18/7/1977 của Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam do Tổng Bí thư Lê Duẩn dẫn đầu, hai nước đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (ngày 18/7/1977) – văn kiện nền tảng, đặt cơ sở chính trị, pháp lý lâu dài cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

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Đoàn đại biểu lắng nghe thuyết minh tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: CTV

81 ngày đêm Thành cổ – bản hùng ca chung của hòa bình

Cũng trong hành trình, Đoàn đại biểu tham quan và có dịp hiểu thêm về Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Từ những hiện vật, tư liệu nơi đây, những người trẻ hai nước đã cảm nhận rõ ràng sự khốc liệt của chiến tranh và sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ, giá trị của hoà bình, độc lập, tự do; về sự gắn bó keo sơn Việt – Lào.

Thắng lợi trên các chiến trường năm 1972, trong đó có cuộc chiến đấu 81 ngày đêm ở Thành cổ, đã góp phần buộc Mỹ ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973). Chưa đầy một tháng sau, ngày 21/2/1973, Hiệp định Viêng Chăn về lập lại hòa bình và thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào được ký kết. Hai bản hiệp định nối tiếp nhau cho thấy vận mệnh cách mạng hai nước gắn bó mật thiết: thắng lợi của nhân dân nước này cũng là thắng lợi, là nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân nước kia.

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Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: CTV

Theo Ban Tổ chức, chuỗi hoạt động tại Quảng Trị góp phần tăng cường giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng cho cán bộ Đoàn, thanh niên hai nước, tiếp nối và vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. Hoạt động càng có ý nghĩa khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2027). Những dấu tích lịch sử trên mảnh đất Quảng Trị là minh chứng sinh động cho mối quan hệ thủy chung, son sắt mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, nay được trao lại cho thế hệ trẻ hai nước tiếp tục gìn giữ và phát huy.

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#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Đoàn TNNDCM Lào #Việt Nam - Lào #hợp tác thanh niên #tuổi trẻ Việt-Lào #Quảng Trị #giáo duc truyền thống #địa chỉ đỏ

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