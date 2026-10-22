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Hà Nội: Nhà 5 tầng trên phố Hoàng Cầu bốc cháy đỏ rực

Thanh Hà

TPO - Tối 22/10, ngôi nhà 5 tầng trên phố Hoàng Cầu (Hà Nội) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Lửa cháy đỏ rực tại tầng 4 và 5 khiến nhiều người hoảng hốt.

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Lửa cháy bên trong tầng 4 và 5 ngôi nhà.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h45 cùng ngày, tại ngôi nhà 5 tầng ở số 87 Hoàng Cầu (phường Đống Đa, TP Hà Nội).

Thời điểm trên, người dân phát hiện lửa cháy đỏ rực tại khu vực tầng 4 và 5 của ngôi nhà, đã nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.

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Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường dập lửa.

Công an TP Hà Nội điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 21h cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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#Cháy nhà Hà Nội #Phố Hoàng Cầu #Chữa cháy #Hỏa hoạn

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