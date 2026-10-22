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An Giang quy tập 331 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu giám định ADN trước nửa năm

Nhật Huy

TPO - An Giang đã hoàn thành khai quật 15.210 mộ liệt sĩ thiếu thông tin đang an táng tại 20 nghĩa trang trong toàn tỉnh để thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN xác định danh tính, vượt tiến độ hơn 6 tháng so với kế hoạch. Các đội tìm kiếm, quy tập của tỉnh cũng đưa được 331 hài cốt liệt sĩ về nước trong năm nay.

Lấy mẫu giám định ADN về đích trước nửa năm

Các con số được công bố tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” ("Chiến dịch 500 ngày đêm") tại An Giang, diễn ra chiều 22/10.

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Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh An Giang đã tìm thấy và đưa 331 hài cốt liệt sĩ về nước trong năm nay.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, trong giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm", đến ngày 8/10/2026, toàn tỉnh hoàn thành khai quật 15.210 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, thiếu thông tin đang an táng tại 20 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh, đạt 100% kế hoạch. Hoàn thành trước hơn 6 tháng so với kế hoạch Ban Chỉ đạo 515 quốc gia giao.

Lực lượng chức năng thu thập được 11.016 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện gửi đi giám định ADN xác định danh tính (tương đương hơn 72% số mộ đã khai quật). Toàn bộ số mẫu được bàn giao cho các cơ quan chuyên môn thực hiện giám định ADN.

An Giang đã thành lập 14 đội lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ, quá trình thực hiện nhiệm vụ được triển khai bài bản, thông suốt.

Quy tập 331 hài cốt liệt sĩ

Trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trong năm 2026, Đội K92 và K93 của Bộ CHQS tỉnh An Giang đã tìm kiếm, quy tập được 331 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh (vượt 32% mục tiêu). Công tác thu thập, xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được triển khai đồng bộ.

Trong quá trình tìm kiếm và thu thập mẫu ADN hài cốt liệt sĩ, đã xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Dùng và Nguyễn Văn Minh.

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UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Nhật Huy)

Trong giai đoạn 2 của "Chiến dịch 500 ngày đêm", An Giang đặt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 410 hài cốt liệt sĩ; tiếp tục rà soát, xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ và đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực vượt khó của các lực lượng, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tới, ông Phước yêu cầu các lực lượng, đơn vị, địa phương tập trung triển khai hiệu quả giai đoạn 2 "Chiến dịch 500 ngày đêm". Đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đặc biệt tại địa bàn Campuchia, các nghĩa trang tạm và khu vực chôn cất cũ. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu, phối hợp giám định ADN để từng bước xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và quê hương.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen cho 30 tập thể, 60 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

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