TPHCM đề xuất cấm xe tải giờ cao điểm

TPO - Các cơ quan chức năng tại TPHCM đang phối hợp xây dựng dự thảo về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô. Trong đó hạn chế một số loại phương tiện, đặc biệt là xe có tải trọng lớn, lưu thông vào giờ cao điểm. Hoạt động vận tải phục vụ sản xuất được bố trí vào ban đêm cho phù hợp.

Chiều 22/10, tại họp báo kinh tế - xã hội TPHCM, Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), công an TPHCM, công an thành phố cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp đang xây dựng dự thảo nghị quyết về an toàn giao thông.

Một trong những nội dung được đề xuất là tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm, trong đó có dừng, đỗ xe không đúng quy định. Dự thảo sẽ được trình UBND TPHCM để trình HĐND TPHCM xem xét.

Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), công an TPHCM.

Bên cạnh đề xuất tăng mức phạt, công an TPHCM đang phối hợp xây dựng dự thảo quyết định thay thế Quyết định 23/2018 của UBND TPHCM về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô.

Dự thảo có nội dung hạn chế một số loại phương tiện, đặc biệt là xe có tải trọng lớn, lưu thông vào giờ cao điểm. Việc điều chỉnh hướng đến phù hợp với hạ tầng, mật độ phương tiện và ưu tiên nhu cầu đi lại của người dân. Hoạt động vận tải phục vụ sản xuất được bố trí vào ban đêm cho phù hợp.

Liên quan chiến dịch 100 ngày đêm làm sạch dữ liệu đăng ký xe, ông Tuấn cho biết Bộ Công an và công an TPHCM đang chỉ đạo triển khai quyết liệt.

Theo đại diện PC08, tình trạng một người đứng tên nhiều phương tiện gây khó khăn trong việc xác định người sử dụng thực tế, cũng như truy tìm chủ xe khi phương tiện có dấu hiệu liên quan đến tội phạm.

Qua thực tế, lực lượng chức năng còn ghi nhận xe hết niên hạn sử dụng vẫn lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Với những phương tiện đã sử dụng trên 20 năm nhưng vẫn được phép lưu hành, cơ quan chức năng tăng cường cảnh báo để người dân chú ý đến mức độ an toàn khi sử dụng.

Về chống ùn tắc, ông Tuấn cho biết PC08 đã ứng dụng khoa học, công nghệ vào điều khiển đèn tín hiệu giao thông, giúp nâng cao năng lực vận hành lên 30%. Đơn vị đã báo cáo Ban giám đốc công an thành phố để nhân rộng mô hình đang thử nghiệm.

Cùng với đó, các lực lượng thường xuyên rà soát, điều chỉnh những bất hợp lý trong tổ chức giao thông. PC08 huy động tối đa lực lượng phục vụ nhu cầu đi lại, đồng thời dự báo nguy cơ ùn tắc khi các công trình trọng điểm thi công để chủ động phối hợp xử lý.

Người dân TPHCM phải thường xuyên chịu cảnh kẹt xe. Ảnh: Hữu Huy.

Trước tình hình mưa và triều cường, PC08 đã phối hợp với ngành giáo dục, kiến nghị điều chỉnh thời gian tan học để phụ huynh chủ động đưa đón con. Đơn vị cũng chuẩn bị phương tiện hỗ trợ vận chuyển người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Theo ông Tuấn, việc xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc phải bắt đầu từ xác định nguyên nhân, từ đó xây dựng giải pháp trước mắt và lâu dài.

Công an thành phố đang kiến nghị phối hợp Sở Xây dựng xây dựng các tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực sân bay, trung tâm thành phố, cảng Cát Lái… Các tổ này huy động nhiều lực lượng cùng tham gia xử lý những điểm có dấu hiệu ùn tắc.