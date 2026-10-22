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Vượt hơn 1.000 km trả lại nhẫn cho khách Tây làm rơi dưới đáy biển Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - “Hai ngày đầu tìm không được, sóng nước lại thay đổi liên tục, tôi thấy cơ hội khá mong manh nhưng vẫn cố gắng hết sức tìm kiếm, bởi đó là chiếc nhẫn rất quan trọng với họ”, anh Trinh nói.

Chia sẻ với Tiền Phong tối 22/10, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay một nhân viên của đơn vị vừa tìm được chiếc nhẫn du khách đánh rơi và vượt hơn 1.000 km vào Phú Quốc để trao trả lại cho họ.

Ngày 19/10, BQL nhận được thông tin cặp du khách Tây Ban Nha đánh rơi nhẫn cưới ở bãi biển Mỹ Khê. Họ mới kết hôn và tới Đà Nẵng hưởng tuần trăng mật.

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Anh Trinh gặp đôi vợ chồng du khách Tây Ban Nha tại sân bay Phú Quốc để gửi lại nhẫn.

Sau khi nhận tin báo, anh Phan Thanh Trinh - thành viên Đội Quản lý trật tự du lịch biển - đã mang thiết bị dò tìm chuyên dụng đến biển Mỹ Khê, tìm kiếm quanh khu vực mà hai du khách từng tắm và vui chơi. Tuy nhiên sóng lớn nên không thể tìm được. Ngày 20/10, hai du khách di chuyển vào Phú Quốc, anh Trinh vẫn tiếp tục tìm kiếm song vẫn không có kết quả.

Đến 21/10, khi biển yên hơn, anh Trinh nỗ lực dò tìm, lội xuống biển suốt nhiều giờ đồng hồ.

“Lúc ở cách bờ khoảng 20 m, nước ngang ngực tôi nghe máy báo có tín hiệu. Đào sâu xuống đáy biển thì thấy chiếc nhẫn vùi dưới lớp cát. Tôi cũng quá bất ngờ”, anh nói.

Báo tin với vợ chồng khách Tây Ban Nha, anh Trinh mới biết ngày 23/10 họ về nước. Lúc này hai du khách mong muốn được nhận lại nhẫn cưới, ngỏ ý nhờ anh mang vào vì gửi xe hay bưu điện đều có nguy cơ thất lạc.

“Thật tình tôi không đủ tiền để mua vé máy bay bay vào cho kịp trước khi họ về nước, cũng không dám nói vì sợ họ nghĩ mình vòi vĩnh, nhũng nhiễu. Tôi chỉ nghĩ hay xin lãnh đạo đi xe khách vào, mà tính ra đi xe cũng mất một ngày, chưa kể lỡ may trục trặc gì lại hỏng chuyện”, anh kể.

Đôi vợ chồng du khách tha thiết nhờ anh giúp đỡ, nhanh trí mua luôn vé máy bay khứ hồi cho anh. Sáng 22/10, anh cầm theo chiếc nhẫn, lên máy bay vượt hơn 1.000 km vào Phú Quốc.

Đến 11h cùng ngày, anh gặp hai vợ chồng du khách ngay sân bay. Cả hai vỡ oà vì tìm lại được chiếc nhẫn, lại còn được mang đến tận nơi.

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Hai du khách vui mừng và biết ơn anh Trinh đã tìm lại chiếc nhẫn cưới của mình.

Anh Trinh nói trước đến nay đã nhiều lần rà tìm tài sản của du khách làm rơi trên biển, nhưng chưa lần nào đi quãng đường xa như vậy để gửi lại chính chủ.

Với anh, đây là việc nên làm bởi nó khiến hình ảnh người dân Việt Nam và Đà Nẵng nói riêng đẹp hơn trong mắt du khách, cho thấy một điểm đến an toàn, thân thiện.

Anh Ruben Ferreira (du khách Tây Ban Nha) trân trọng sự tận tụy và kiên trì của anh Trinh khi cố gắng tìm nhẫn lại cho vợ chồng anh. Anh cũng không tin rằng anh Trinh dò tìm nhẫn suốt nhiều ngày trời, rồi vượt quãng đường xa mang đến cho vợ chồng anh mà hoàn toàn miễn phí.

“Chúng tôi không bao giờ quên Việt Nam và anh ấy, bất kể bao nhiêu năm trôi qua”, anh Ruben chia sẻ.

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