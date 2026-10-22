Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cây phượng bật gốc đè chết một người đàn ông ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Công an phường Bình Thới đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cây xanh trên đường số 5 thuộc địa phận phường này bật gốc đè chết một người đàn ông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h15 ngày 22/10, một cây phượng trên tuyến đường số 5, phường Bình Thới, TPHCM bất ngờ bật gốc đổ ra đường, đè trúng người đàn ông đứng gần đó và một số xe máy.

cay-xanh.png
cay-xanh1.png
Người dân nhanh chóng vào ứng cứu người bị nạn.

Phát hiện sự việc, người dân cùng nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng gần đó nhanh chóng giải cứu, đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức tích cực song nạn nhân không qua khỏi do đa chấn thương nặng.

Bước đầu, người tử vong được xác định là ông P.V.C. (45 tuổi, ngụ An Giang). Thời điểm xảy ra sự cố, ông C. đang đứng trên vỉa hè chờ người thân làm răng tại bệnh viện thì gặp nạn.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt phong tỏa khu vực, phối hợp khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân cây xanh bật gốc đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó vào tối 18/9, trên đường An Dương Vương (phường Chợ Quán), cũng xảy ra vụ cây xanh đổ đè trúng xe buýt và xe máy đang lưu thông qua khu vực trước Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Sự cố khiến ông L.V.D. (59 tuổi, quê Ninh Bình) tử vong, một phụ nữ đi cùng bị thương.

Xem thêm

#cây phượng #đổ cây #TPHCM #tai nạn #người đàn ông #bệnh viện #Cây phượng bật gốc khiến người đàn ông tử vong tại TPHCM #Cây phượng bật gốc trên đường số 5 #đè trúng người đàn ông đang chờ tại bệnh viện #gây tử vong và gây chú ý về an toàn cây xanh #cây phượng bật gốc #cây đổ đè người tử vong #phường Bình Thới #đường số 5 #Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng

Cùng chuyên mục

Tàu Aquacharm chở hơn 170.000 tấn quặng sắt.

Tàu hàng 182.000 tấn đâm va cầu cảng Dung Quất bị bắt giữ

TPO - Tàu Aquacharm (quốc tịch Marshall Islands) trọng tải hơn 182.000 tấn chở hơn 170.000 tấn quặng sắt từ Úc về Quảng Ngãi đã va vào cầu cảng ở Dung Quất khiến một phần cầu cảng bị hư hỏng. Mũi con tàu này cũng bị rách khoảng 5 m.

Tìm bị hại trong vụ án giả danh cán bộ Tổng cục 2

Tìm bị hại trong vụ án giả danh cán bộ Tổng cục 2

TPO - Giả danh cán bộ Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, Lâm Trường Giang đã bị khởi tố. Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 đang tìm kiếm các bị hại trong vụ án.

Giả mạo Facebook con gái du học Nhật Bản lừa người mẹ hơn 1,5 tỷ đồng

Giả mạo Facebook con gái du học Nhật Bản lừa người mẹ hơn 1,5 tỷ đồng

TPO - Một người phụ nữ ở Đắk Lắk nhận được tin nhắn giả mạo từ Facebook con gái đang du học tại Nhật Bản, nhờ chuyển tiền giúp bạn học đáo hạn ngân hàng. Tin rằng con gái nhắn tin, người mẹ vay mượn tiền từ nhiều người, thực hiện 4 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: 'Xử lý nghiêm, nhưng cũng cần tạo cơ hội để sửa chữa sai lầm'

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: 'Xử lý nghiêm, nhưng cũng cần tạo cơ hội để sửa chữa sai lầm'

TPO - Theo luật sư, việc xử lý nghiêm là cần thiết để bảo vệ người bị hại và duy trì kỷ cương nhưng vì người thực hiện hành vi mới 17 tuổi, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là xử lý đúng pháp luật đồng thời tạo cơ hội để người chưa thành niên nhận thức hậu quả, chịu trách nhiệm về hành vi và có khả năng sửa chữa sai lầm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe