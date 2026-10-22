Cây phượng bật gốc đè chết một người đàn ông ở TPHCM

TPO - Công an phường Bình Thới đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cây xanh trên đường số 5 thuộc địa phận phường này bật gốc đè chết một người đàn ông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h15 ngày 22/10, một cây phượng trên tuyến đường số 5, phường Bình Thới, TPHCM bất ngờ bật gốc đổ ra đường, đè trúng người đàn ông đứng gần đó và một số xe máy.

Người dân nhanh chóng vào ứng cứu người bị nạn.

Phát hiện sự việc, người dân cùng nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng gần đó nhanh chóng giải cứu, đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức tích cực song nạn nhân không qua khỏi do đa chấn thương nặng.

Bước đầu, người tử vong được xác định là ông P.V.C. (45 tuổi, ngụ An Giang). Thời điểm xảy ra sự cố, ông C. đang đứng trên vỉa hè chờ người thân làm răng tại bệnh viện thì gặp nạn.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt phong tỏa khu vực, phối hợp khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân cây xanh bật gốc đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó vào tối 18/9, trên đường An Dương Vương (phường Chợ Quán), cũng xảy ra vụ cây xanh đổ đè trúng xe buýt và xe máy đang lưu thông qua khu vực trước Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Sự cố khiến ông L.V.D. (59 tuổi, quê Ninh Bình) tử vong, một phụ nữ đi cùng bị thương.