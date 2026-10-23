Rap, xẩm của Fest 'Chạm Việt Nam 2' đốt nóng phố đi bộ Trần Nhân Tông cuối tuần này

TPO - Pháp Kiều, CoolKid góp mặt tại "Chạm Việt Nam" 2 sau những dấu ấn ở Rap Việt và các chương trình thuộc Vũ trụ Say hi. Cùng Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ và các giọng ca trẻ, dàn nghệ sĩ đem đến những màu sắc từ rap, R&B đến xẩm đương đại.

Đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 diễn ra từ 19h30 ngày 25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chương trình thuộc khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - Sóng Festival do Báo Tiền Phong tổ chức, với chủ đề Chạm số - Sống xanh.

Dàn anh trai triệu view khuấy động phố đi bộ

Pháp Kiều và CoolKid là hai gương mặt đáng chú ý sau hành trình tại Tinh hà Say hi. Cùng trưởng thành từ Rap Việt, hai rapper tiếp tục thử sức với ca hát, vũ đạo, sáng tác và vai trò đội trưởng trong các chương trình âm nhạc.

Ngay vòng đầu Rap Việt mùa 3, Pháp Kiều nhận lựa chọn của cả bốn huấn luyện viên cùng 98% bình chọn từ khán giả tại trường quay. Nam rapper gây chú ý bởi chất giọng, cách nhả chữ và phong cách trình diễn tự tin, sau đó giành suất vào chung kết.

Đến Anh trai say hi năm 2024, Pháp Kiều nằm trong nhóm 16 nghệ sĩ vào chung kết, từ đội hình ban đầu gồm 30 người. Anh góp mặt trong nhiều tiết mục được yêu thích như Hào quang, Regret, Kim phút, kim giờ, Walk và Tình đầu quá chén.

Theo thống kê Kworb cập nhật cuối tháng 5/2026, bản thu Hào quang có Pháp Kiều tham gia đạt hơn 40 triệu lượt nghe trên Spotify. Kim phút, kim giờ vượt 34 triệu và Regret vượt 23 triệu lượt nghe.

Trở lại Tinh hà say hi, Pháp Kiều tiếp tục vào chung kết, từng dẫn đầu điểm cá nhân ở chặng đầu và đảm nhận vai trò đội trưởng. Tại đêm công bố và trao giải ngày 2/10, Pháp Kiều giành The Transformation Icon - Anh trai thay đổi ấn tượng nhất, với 133.152 phiếu bình chọn của khán giả.

Dàn anh trai triệu view đổ bộ phố đi bộ.

Trong chương trình, Pháp Kiều thử nghiệm nhiều cách thể hiện, từ phần trình diễn nhóm Mất la bàn đến sân khấu solo Bớt xinh yêu. Ở tiết mục cá nhân, nam rapper kết hợp màu sắc âm nhạc Y2K với đoạn điệp khúc dễ nhớ và phần nhảy riêng. Cách nhấn nhá, biểu cảm và vũ đạo tiếp tục là những yếu tố nổi bật trong phong cách của anh.

Tại Fest Chạm Việt Nam 2, Pháp Kiều có phần biểu diễn kết hợp cùng vũ đoàn. Nam rapper được chờ đợi ở những đoạn rap giàu năng lượng, vũ đạo và cách giao lưu duyên dáng với khán giả.

CoolKid có thế mạnh ở rap kết hợp giai điệu, thường khai thác những câu chuyện tình cảm. Bên cạnh thành tích top 7 Rap Việt mùa 4, anh được biết đến qua các sản phẩm cùng thành viên DG House, trong đó có Sau cơn mưa và Chịu cách mình nói thua.

Hai ca khúc lần lượt đứng thứ tư và thứ sáu trong danh sách 10 ca khúc Việt được nghe nhiều nhất trên Spotify năm 2024. Đến bản thống kê ngày 6/9/2026 của Kworb, Chịu cách mình nói thua, kết hợp Rhyder và Ban, vượt 70 triệu lượt nghe. Sau cơn mưa, kết hợp Rhyder, đạt hơn 68 triệu lượt nghe trên nền tảng này.

Tại Tinh hà say hi, CoolKid làm đội trưởng tiết mục 50 cuộc gọi nhỡ, cùng Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ và Jaysonlei. Anh tham gia viết thêm phần rap, dựng bè và phối hợp cùng các thành viên xây dựng màn trình diễn về một cuộc tình dang dở.

Khoảng 8 giờ sau khi phát hành, 50 cuộc gọi nhỡ đứng đầu bảng video thịnh hành YouTube Việt Nam, trở thành bài hát đầu tiên của chương trình đạt vị trí này.

Sau đó, Có gì đâu mà cay, có CoolKid tham gia cùng Captain Boy, Ivan và Xuân Định K.Y, tiếp tục lên vị trí đầu bảng thịnh hành.

Pháp Kiều và CoolKid còn kết hợp trong Laviem, cùng Quang Hùng MasterD và Captain Boy. Phần điệp khúc tiếng Nhật và vũ đạo được nhiều khán giả hưởng ứng trên mạng xã hội.

Đến Chạm Việt Nam 2, CoolKid góp màu sắc rap và R&B với lối thể hiện giàu giai điệu. Bên cạnh phần trình diễn của Pháp Kiều, âm nhạc của CoolKid tạo thêm những đoạn khán giả có thể hòa giọng tại sân khấu ngoài trời.

Xẩm đương đại và những gương mặt gây sốt

Hà Myo góp vào đêm nhạc chất liệu dân gian qua cách kết hợp xẩm với rap, nhạc điện tử và vũ đạo. Nữ ca sĩ là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, đồng thời giành ngôi quán quân Sàn chiến giọng hát 2022.

Trước đó, Hà Myo đoạt giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 2020 và giải Bài hát về Hà Nội hay nhất với phần thể hiện Xẩm Hà Nội. Ngoài xẩm, cô còn khai thác hát xoan, dân ca Mường trong các sản phẩm âm nhạc.

Âm nhạc truyền thống kết hợp với hiện đại qua phần thể hiện của dàn nghệ sĩ trẻ.

Phần hát của Hà Myo trong Nghiêng nước nghiêng thành được sử dụng trong nhiều video áo dài trên mạng xã hội. Trong các chương trình trực tiếp, nữ ca sĩ kết hợp giọng hát với vũ đạo, giao lưu và từng mời sinh viên thử hát xẩm tại Ngày thẻ Việt Nam 2023.

Tại Chạm Việt Nam 2, phần biểu diễn của Hà Myo gắn với hình ảnh Hà Nội và tinh thần thanh niên. Cách phối nhạc hiện đại cùng chất giọng dân gian tạo nét riêng cho nữ ca sĩ giữa dàn nghệ sĩ trẻ.

Ali Thục Phương và Xệ Xệ là hai gương mặt nhỏ tuổi đã có kinh nghiệm ở các sân khấu lớn. Tại concert Tổ quốc trong tim, Ali Thục Phương từng biểu diễn trước khoảng 50.000 khán giả. Cô bé gây chú ý với giọng hát trong trẻo và khoảnh khắc bắt nhịp để khán đài cùng hô “sẵn sàng”.

Hồi tháng 6 tại Concert Thanh Xuân do Báo Tiền Phong tổ chức, Ali Thục Phương tiếp tục ghi dấu ấn.

Ở Chạm Việt Nam 2, giọng ca nhí góp những phần trình diễn hướng đến tình yêu thương và thế giới tuổi học trò.

Xệ Xệ được biết đến qua những sản phẩm rap dành cho thiếu nhi. Theo số liệu được ghi nhận tháng 5/2026, MV Em bé chất đạt 25 triệu lượt xem, Em bé Việt Nam đạt 21 triệu.

Các giọng ca trẻ góp mặt ở những phần biểu diễn riêng và kết hợp, xen giữa rap, xẩm đương đại và âm nhạc thiếu nhi.

Rapper nhí từng kết hợp Tùng Dương và biểu diễn tại concert Âm vang Tổ quốc có 40.000 khán giả. Ca từ gần với tuổi học trò, nhịp rap dễ nhớ và phong thái tinh nghịch là những nét quen thuộc trong các phần trình diễn của Xệ Xệ.

Chương trình còn có Nhật Phát, Noah Quốc Anh, Quinzel và DJ Thảo Bebe. Nhật Phát, được biết đến với nghệ danh Ban, là thành viên DG House. Các giọng ca trẻ góp mặt ở những phần biểu diễn riêng và kết hợp, xen giữa rap, xẩm đương đại và âm nhạc thiếu nhi.