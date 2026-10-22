Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Đại sứ Ngày thanh toán số Việt Nam trải nghiệm mua sắm

Ngọc Ánh - Dương Triều

TPO - Thanh toán điện tử tại các điểm bán lẻ là một trong những cách đưa công nghệ số vào hoạt động tiêu dùng thường nhật, bên cạnh các giao dịch trực tuyến và dịch vụ ngân hàng số. Với vai trò kết nối chương trình với cộng đồng và lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại đến gần hơn với người dùng trẻ, Á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh đồng hành chuỗi sự kiện của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

tp_sach1.jpg
Với vai trò kết nối chương trình với cộng đồng và lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại đến gần hơn với người dùng trẻ, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh đồng hành chuỗi sự kiện của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.
tp_sach23.jpg
Á hậu Trần Ngọc Châu Anh trải nghiệm mua sắm tại Nhà sách Tiền Phong (Hà Nội), lan tỏa phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
tp_sach24-7452.jpg
Tại Nhà sách Tiền Phong (Hà Nội), Á hậu Trần Ngọc Châu Anh tham quan các gian hàng, lựa chọn sản phẩm và thanh toán bằng cách quét QR code.
tp_sach21.jpg
Thay vì dùng tiền mặt, người mua có thể quét mã tại quầy, kiểm tra thông tin và xác nhận giao dịch qua ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử tương thích.
tp_sach17.jpg
Hình thức này được áp dụng trong nhiều hoạt động tiêu dùng, từ mua sách, văn phòng phẩm đến sử dụng các dịch vụ ăn uống.
tp_sach11.jpg
Thanh toán bằng mã QR giúp người dùng thực hiện giao dịch trên thiết bị di động một cách thuận tiện, nhanh chóng. Tuy nhiên, người mua cần kiểm tra tên người nhận, số tiền và thông tin giao dịch trước khi xác nhận để hạn chế nhầm lẫn.
tp_sach13.jpg
tp_sach9.jpg
Việc thanh toán điện tử tại các điểm bán lẻ là một trong những cách đưa công nghệ số vào hoạt động tiêu dùng thường nhật, bên cạnh giao dịch trực tuyến và dịch vụ ngân hàng số.
tp_sach8.jpg
Á hậu Trần Ngọc Châu Anh sẽ tham gia Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival diễn ra 24-25/10, lễ hội thanh toán không tiền mặt, trải nghiệm - mua sắm - nhận ưu đãi bằng hình thức thanh toán số và đêm nhạc Chạm Việt Nam 2. Đêm nhạc trong không gian công nghệ dự kiến thu hút giới trẻ vào tối 25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Đây là hai hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - Sóng Festival.

Xem thêm

#Thanh toán số #Á hậu Châu Anh #Nguyễn Ngọc Châu Anh #Ngày Thanh toán số Việt Nam #Thanh toán điện tử

Cùng chuyên mục

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam học cách dùng mạng xã hội

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam học cách dùng mạng xã hội

TPO - Thí sinh Nguyễn Yến Trang, Vũ Thị Khánh Vi cho biết có thêm hàng nghìn lượt theo dõi từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Tại buổi giao lưu với chuyên gia hàng đầu nền tảng Tiktok Việt Nam, các thí sinh tìm lời giải cho việc xây dựng hình ảnh và giữ sự quan tâm của khán giả sau cuộc thi.

Cô gái 19 tuổi ở Hoa hậu Việt Nam: 'Tôi sợ đám đông nhưng giờ đã tự tin trước ống kính'

TPO - Nguyễn Thị Thúy Linh cho biết bên cạnh sự ủng hộ của gia đình, bác gái hàng xóm dù không có điều kiện nhưng đã dành cho cô sự ủng hộ và tình cảm nồng nhiệt nhất. Trong talkshow với Báo Tiền Phong, Thúy Linh xúc động gửi lời cảm ơn người hàng xóm đã yêu mến và khích lệ cô trên hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

MC song ngữ tranh vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

MC song ngữ tranh vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Hoàng Thị Hà Phương là một trong bốn đại diện Hải Phòng vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Những hoạt động tại Bến tàu K15, xưởng gốm Chu Đậu, rừng ngập mặn Bàng La giúp cô hiểu thêm về quê hương trong hành trình dự thi.

Á hậu Châu Anh và dàn người đẹp gửi lời chúc hàng trăm golfer Tiền Phong Golf Championship

Á hậu Châu Anh và dàn người đẹp gửi lời chúc hàng trăm golfer Tiền Phong Golf Championship

TPO - “Tiền Phong Golf Championship không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong nhiều năm qua, giải đấu đã góp phần tạo nguồn lực tài chính cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trao nhiều suất học bổng, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ học tập, nghiên cứu và đóng góp cho thể thao nước nhà”, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ.

Rèn trả lời ứng xử cho 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Rèn trả lời ứng xử cho 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Phần thi tranh biện bị giới hạn về mặt thời gian khiến nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cảm thấy "chưa đã". Tuy nhiên, quy định này đòi hỏi các cô gái phải cải thiện khả năng trình bày và triển khai quan điểm. Đây là bước tập dượt để thí sinh thêm kỹ năng và tự tin khi có cơ hội vào top 5 trả lời ứng xử.

Kỷ lục hơn 3.000 câu hỏi ứng xử Hoa hậu Việt Nam 2026

Kỷ lục hơn 3.000 câu hỏi ứng xử Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 ghi nhận hơn 3.000 lượt gửi chỉ sau hai tuần phát động. Trí tuệ nhân tạo, áp lực của người trẻ, trách nhiệm cộng đồng, bình đẳng giới và giá trị của danh hiệu hoa hậu là những chủ đề được công chúng quan tâm.

Cô gái được nhận xét giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Cô gái được nhận xét giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà

TPO - Nguyễn Thị Hoa đến từ Thanh Hóa là một trong 25 cô gái của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp chia sẻ sự bất ngờ, tự hào khi được nhận xét có gương mặt giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Chuyện ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Chuyện ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Tại Hải Phòng, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tự tay chăm sóc người có công, nấu ăn và dạy trẻ chơi đàn, dọn rác và trồng rừng ngập mặn. Những hoạt động ấy giúp các cô gái hiểu thêm sự hy sinh và trách nhiệm với nơi mình đi qua.

Câu chuyện xúc động của nữ sinh ngành Quản lý đất đai thi Hoa hậu Việt Nam

Câu chuyện xúc động của nữ sinh ngành Quản lý đất đai thi Hoa hậu Việt Nam

TPO - Bên cạnh học tập và chủ động làm thêm để giúp đỡ gia đình, Nguyễn Thị Thúy Linh tích cực tham gia các hoạt động tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hỗ trợ thầy cô, bạn bè và các anh chị sinh viên khi có điều kiện. Cô được người thân ủng hộ khi thử sức ở cuộc thi nhan sắc danh giá nhất cả nước.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe