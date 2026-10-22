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Hoa hậu

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Hàng nghìn người theo dõi thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Có thêm hàng nghìn lượt theo dõi khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh quan tâm cách duy trì sức hút sau cuộc thi.

Sáng 21/10, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 giao lưu với ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam. Từ trải nghiệm sử dụng mạng xã hội, các cô gái đặt câu hỏi về lựa chọn nội dung, duy trì sự quan tâm của khán giả và đối diện với những bình luận trái chiều.

Không có danh hiệu, làm gì để khán giả nhớ?

Thí sinh Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168) cho biết những nội dung cô chia sẻ về hành trình Hoa hậu Việt Nam nhận được nhiều tương tác. Điều khiến cô băn khoăn là sau cuộc thi, nếu không giành danh hiệu nào, cô nên làm gì để mọi người tiếp tục nhớ đến.

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Ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam - gợi ý các thí sinh bắt đầu từ câu chuyện của bản thân, khai thác công việc, sở thích và trải nghiệm để xây dựng nội dung lâu dài. Ảnh: Nguyễn Hồng Vĩnh.
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Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong buổi giao lưu với chuyên gia. Ảnh: Nguyễn Hồng Vĩnh.

Nguyễn Yến Trang (SBD 362), Vũ Thị Khánh Vi (SBD 090) cho biết có thêm hàng nghìn lượt theo dõi từ khi tham gia và chia sẻ những hoạt động tại Hoa hậu Việt Nam.

Trả lời Kim Châu, ông Lâm Thanh cho rằng việc dự thi đã là dấu mốc trong cuộc đời, giúp cô có cơ hội tiếp cận khán giả. Khi hành trình này kết thúc, thí sinh vẫn còn những câu chuyện về công việc, sở thích và cuộc sống để chia sẻ. Với Kim Châu, ông gợi ý khai thác việc học võ.

Theo ông, danh hiệu không quyết định hoàn toàn mức độ quan tâm của công chúng. Sự tự nhiên, chân thật và chủ động tìm kiếm trải nghiệm có thể giúp người làm nội dung duy trì kết nối với người xem.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi Phạm Vân Hà đặt câu hỏi về định hướng hình ảnh như thế nào có sức lan tỏa. Ông Thanh gợi ý cô bắt đầu từ chính mình: công việc đang làm, điều mình quan tâm và những trải nghiệm có thể kể lại.

Ông cho rằng không nhất thiết phải tìm sự khác biệt bằng mọi giá. Khi xây dựng hình ảnh xa rời đời sống, người làm nội dung phải liên tục nghĩ cách tô vẽ cho những lần xuất hiện tiếp theo. Những câu chuyện thật giúp họ có chất liệu để chia sẻ lâu dài.

Ông đề xuất các thí sinh thực hiện loạt video về Hoa hậu Việt Nam, từ lý do đăng ký đến những khoảnh khắc, trải nghiệm đáng nhớ. Câu chuyện của họ có thể giúp những bạn trẻ chưa có điều kiện tham gia hiểu thêm về cuộc thi.

Nguyễn Yến Trang đặt câu hỏi về cách kết nối ngành giáo dục tiểu học đang theo đuổi với hình ảnh thí sinh hoa hậu. Ông Thanh gợi ý cô phát triển nội dung gắn với nghề nghiệp, đồng thời xác định rõ những chủ đề dành cho cuộc sống cá nhân. Đây là những hướng cô có thể tiếp tục khai thác sau cuộc thi.

Khi thí sinh Tạ Thị Hoa (SBD 618) muốn tìm cách giới thiệu du lịch có chiều sâu nhưng vẫn hấp dẫn, ông Thanh lấy ví dụ về trà Thái Nguyên - quê hương của cô.

Chuyên gia gợi ý thí sinh đến các cơ sở sản xuất để tìm hiểu, xây dựng loạt nội dung về sản phẩm và con người địa phương. Việc theo đuổi chủ đề qua nhiều cuộc gặp giúp người làm nội dung có thêm câu chuyện, thay vì chỉ giới thiệu cảnh đẹp.

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Thay mặt BTC, ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Hoàng Thành Media, Phó Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cùng ông Thanh trao đổi, chia sẻ với các thí sinh. Ảnh: Nguyễn Hồng Vĩnh.
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Bên cạnh việc sáng tạo nội dung, các thí sinh được trao đổi về cách đón nhận ý kiến trái chiều, hạn chế tranh cãi và sử dụng công cụ lọc bình luận xúc phạm. Ảnh: Nguyễn Hồng Vĩnh.

Không cần gây sốc để giữ người xem

Khi đã lựa chọn được hướng đi, làm thế nào để nội dung tiếp cận khán giả là vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm.

Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 116) hỏi về tình trạng tài khoản có định hướng rõ nhưng lượt xem giảm sau thời gian hoạt động. Theo giải thích của ông Thanh, phản ứng của người xem có vai trò quan trọng trong quá trình phân phối nội dung.

Những chủ đề từng được yêu thích có thể trở nên quen thuộc, khiến người dùng bỏ qua. Người sáng tạo vì thế cần tìm thêm góc nhìn và cách thể hiện mới trong lĩnh vực đã chọn.

Đinh Diệu Anh (SBD 186) đưa ra bài toán cụ thể. Cô đang xây dựng nội dung về học tiếng Anh và tiếng Trung, nhưng chưa biết cách tạo dấu ấn riêng, đồng thời bảo đảm kiến thức trong video chỉ dài 20-40 giây.

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Ông Nguyễn Lâm Thanh khuyên các thí sinh giữ sự chân thật khi chia sẻ câu chuyện, tránh đôi co trước những bình luận công kích. Ảnh: Nguyễn Hồng Vĩnh.
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Cuộc giao lưu giúp các cô gái có thêm gợi ý phát triển nội dung từ kiến thức, sở thích và trải nghiệm của bản thân. Ảnh: Nguyễn Hồng Vĩnh.

Ông Thanh gợi ý chia kiến thức thành từng phần nhỏ, mỗi video giải quyết nội dung rõ ràng, chẳng hạn cách sử dụng từ hoặc cấu trúc ngữ pháp. Những buổi phát trực tiếp vào khung giờ cố định có thể dành cho việc trao đổi, giải đáp sâu hơn với người học.

Ông đề xuất sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ lập dàn ý, sắp xếp chủ đề và chuẩn bị kịch bản. Công cụ này được xem như người hỗ trợ trong quá trình xây dựng nội dung.

Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818) hỏi cách thu hút khán giả ngay những giây đầu tiên. Ông Thanh gợi ý mở đầu bằng câu hỏi nhiều người cùng quan tâm, chẳng hạn làm thế nào để ghi nhớ từ vựng. Phần tiếp theo cần giải đáp được vấn đề đã nêu, thay vì chỉ tạo tò mò. Theo ông, không nhất thiết phải gây sốc để giữ người xem.

Với các thí sinh chưa xác định rõ hướng phát triển kênh, ông khuyên chuẩn bị loạt chủ đề có liên hệ với nhau và đăng tải đều đặn. Nội dung rời rạc khiến người xem khó nhận diện tài khoản. Video có thể ngắn, không quá cầu kỳ nhưng cần chân thật và gần với đời sống.

Sẵn sàng đối mặt với ý kiến trái chiều

Chuyên gia đề cập áp lực khi xuất hiện trước công chúng. Ông Thanh lưu ý các thí sinh cần chuẩn bị tâm thế đón nhận cả sự ủng hộ lẫn phản đối, tránh để những bình luận trên mạng ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần.

Ông khuyên các cô gái không đôi co với từng tài khoản, đặc biệt khi người bình luận cố tình công kích. Nếu cần giải thích, người làm nội dung có thể trình bày trong bài đăng riêng, làm rõ câu chuyện thay vì tiếp tục tranh cãi. Các chức năng lọc bình luận, chặn tài khoản có thể giúp hạn chế nội dung xúc phạm.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #Nguyễn Lâm Thanh #TikTok Việt Nam #Nguyễn Thị Kim Châu #Nguyễn Yến Trang #Vũ Thị Khánh Vi #thí sinh Hoa hậu Việt Nam #xây dựng hình ảnh cá nhân #sáng tạo nội dung

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