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Miền Bắc tiếp tục nắng nóng hiếm gặp

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (23/10), miền Bắc tăng 1-2 độ so với hôm qua, tiếp tục duy trì một nền nhiệt cao hiếm gặp trong tháng 10, giữa bối cảnh siêu El Nino đang diễn ra.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Như vậy, tính từ ngày 6/10, miền Bắc liên tục duy trì hình thái thời tiết trời nắng, ít mưa, nền nhiệt cao hiếm gặp và kéo dài trong thời gian giao mùa. Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì nền nhiệt cao trên 30 độ.

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Miền Bắc tiếp tục nắng nóng trong hôm nay (23/10).

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo trong các ngày 24-25/10, khu vực từ Thanh Hoá đến Huế tiếp tục có nắng nhẹ, ít mưa. Từ ngày 26/10, khu vực này có thể xuất hiện mưa rải rác, cục bộ có mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nắng nhẹ, vào chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo từ khoảng ngày 27/10, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ chuyển sang hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa rải rác.

Tây Nguyên ngày nắng gián đoạn, chiều tối nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ hôm nay ít mưa, riêng miền Tây Nam Bộ trong chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo sau chuỗi ngày mưa nhiều, từ ngày 23-28/10, Nam Bộ sẽ duy trì hình thái thời tiết ít mưa, nắng nhẹ. Từ khoảng ngày 29/10, khu vực này có thể đón mưa rào và dông rải rác trở lại, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

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