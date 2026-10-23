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Khoa học

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Nước sông Cầu đổi màu bất thường: Nhà máy giấy nói do 'sơ suất'

Thanh Hiếu

TPO - Ông Lý Anh Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trong quá trình vận hành, công nhân nhà máy giấy sơ suất đã để trào một phần nước ra đường ống dẫn nước sinh hoạt dẫn đến nước sông Cầu đổi màu. Người này sợ trách nhiệm nên không báo cáo với lãnh đạo công ty.

Ngày 22/10 trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Lý Anh Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, vụ nước sông Cầu đoạn chảy qua thôn Bình An (xã Bạch Thông) chuyển màu đục xảy ra ngày 16/10 có liên quan đến nhà máy giấy.

Theo ông Thân, sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát nguyên nhân. Đoàn công tác cũng đã làm việc với Công ty TNHH Tuấn Thoa T&T (đơn vị sản xuất giấy) trên địa bàn xã.

Làm việc với đoàn kiểm tra, Công ty TNHH Tuấn Thoa T&T thừa nhận, trong quá trình vận hành nhà máy, công nhân sơ suất nên đã để trào một phần nước ra đường ống dẫn nước sinh hoạt. Ban đầu, người này sợ liên lụy trách nhiệm nên không báo cáo với lãnh đạo công ty. Đến khi bị hỏi nhiều quá, nhân viên này mới thừa nhận và tường trình với Ban giám đốc", ông Thân thông tin.

Về việc nước của nhà máy tràn ra sông Cầu có hóa chất độc hại hay không, ông Thân cho biết hiện chưa có kết quả xét nghiệm nên không kết luận được.

Để đảm bảo an toàn môi trường, UBND xã đã yêu cầu công ty rà soát lại quy trình vận hành cũng như phương án bảo vệ môi trường, bảo đảm hoạt động tuân thủ đúng quy định.

"Chúng tôi đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) để làm rõ các nội dung liên quan", ông Thân nói.

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Sáng ngày 16/10, nước sông Cầu đoạn qua xã Bạch Thông đổi màu được người dân ghi lại

Trước đó, sáng sớm ngày 16/10 nước sông Cầu đoạn chảy qua thôn Bình An bất chuyển màu trắng đục như nước vo gạo khiến người dân địa phương hoang mang.

Người dân cho biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng nước sông Cầu đổi màu bất thường mà đã xuất hiện một vài lần trước đó.

Đặc biệt, vật nuôi của một số người dân ven sông bị ảnh hưởng, nghi do nước sông Cầu không đảm bảo. Trong đó, gia đình bà H.T.L (thôn Bình An) có một số vịt nuôi thả sông bị chết.

Ông Lý Anh Thân cũng xác nhận, ngoài ngày 16/10 nước sông Cầu đoạn qua địa bàn xã đổi màu bất thường, cách đó hơn 1 tháng hiện tượng này cũng đã xảy ra. UBND xã đã kiểm tra, nghi do nhà máy giấy nhưng chưa có đủ căn cứ để kết luận.

Với việc nước sông Cầu đã nhiều lần đổi màu bất thường, dư luận đặt câu hỏi có phải là sơ suất của công nhân vận hành nhà máy giấy hay là hành vi có chủ ý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an xác minh, làm rõ.

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#Sông Cầu #Nhà máy giấy #Ô nhiễm môi trường #Sơ suất của công nhân #Thái Nguyên #Nước sông đổi màu

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