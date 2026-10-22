Chia tay sư tử trắng châu Phi cuối cùng ở Thảo Cầm Viên

TPO - Sau gần 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TPHCM), sư tử trắng Mimi qua đời ở tuổi gần 18, khép lại hành trình của cá thể sư tử trắng cuối cùng trong cặp đôi từng được đưa từ Nam Phi về Việt Nam. Lời tiễn biệt giản dị “Tạm biệt em nhé Mimi, em bé dễ thương” khiến nhiều người xúc động.

Chiều 21/10, sư tử trắng Mimi, cá thể giống cái được chăm sóc tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã qua đời sau thời gian điều trị tích cực vì suy giảm chức năng đa cơ quan trên nền tuổi già.

Trên fanpage, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đăng lời tiễn biệt: “Tạm biệt em nhé Mimi, em bé dễ thương. Chấm dứt mọi đau đớn của tuổi già”. Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng khi hay tin con vật quen thuộc đã ra đi.

Trên fanpage, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đăng lời tiễn biệt Mimi

Theo đại diện Thảo Cầm Viên, khoảng hai tuần trước, Mimi bắt đầu có dấu hiệu bỏ ăn, sức khỏe suy giảm. Các bác sĩ thú y phối hợp với chuyên gia và Chi cục Thú y TPHCM tổ chức hội chẩn, xác định Mimi bị suy giảm chức năng đa cơ quan trên nền tuổi già. Dù được chăm sóc đặc biệt, con vật vẫn không qua khỏi.

Sau khi Mimi qua đời, Thảo Cầm Viên đã xử lý theo quy trình kỹ thuật nội bộ. Phương án xử lý tiếp theo sẽ được quyết định sau cuộc họp của ban lãnh đạo trong thời gian tới.

Mimi là một trong hai cá thể sư tử trắng được Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp nhận từ Nam Phi vào tháng 7/2010. Khi ấy, cả hai khoảng 18 tháng tuổi, mỗi con nặng chừng 120 kg. Cặp sư tử được mua từ Vườn thú Bester Birds & Animal Zoo Park với giá hơn một tỷ đồng.

Hình ảnh Mimi khi còn khỏe mạnh (ảnh TCV)

Ban quản lý đặt tên con đực là Mino và con cái là Mimi. Những ngày đầu ở môi trường mới, cả hai nhanh chóng thích nghi, làm quen với thức ăn và những người trực tiếp chăm sóc. Cặp sư tử trắng từng gây chú ý bởi vẻ ngoài đặc biệt, sự hiếu động và thân thiện với người nuôi.

Năm 2013, Thảo Cầm Viên đưa vào sử dụng khu chuồng sư tử mới rộng khoảng 500 m², với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. Tại đây, Mimi tiếp tục cuộc sống cùng đàn sư tử, trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều thế hệ khách tham quan suốt gần 16 năm.

Mimi có vẻ ngoài điềm tĩnh, thường nằm nghỉ và ít vận động. Với nhiều người, hình ảnh cá thể sư tử trắng nằm trong khu chuồng đã trở thành một phần ký ức về những lần ghé thăm Thảo Cầm Viên. Còn với những người trực tiếp chăm sóc, Mimi là con vật đã gắn bó qua nhiều năm tháng, từ lúc còn khỏe mạnh đến khi tuổi già khiến sức khỏe suy kiệt.

Năm 2022, Mino qua đời do tuổi già. Mimi tiếp tục được chăm sóc tại vườn thú cho đến những ngày cuối đời.

Sư tử trắng thuộc loài sư tử châu Phi có tên khoa học Panthera leo, không phải một loài riêng biệt. Bộ lông trắng đặc trưng là kết quả của đột biến gene lặn làm giảm sắc tố, khác với hiện tượng bạch tạng. Những cá thể này được ghi nhận chủ yếu tại vùng Timbavati, Nam Phi và một số ít ở Ấn Độ.

Đây không phải lần đầu Thảo Cầm Viên Sài Gòn phải nói lời chia tay với một cá thể động vật được công chúng yêu mến. Tháng 7/2025, hổ trắng Bengal Ngộ Không, sinh năm 2015 tại vườn thú, qua đời khi vừa tròn 10 tuổi. Sau đó, tiêu bản của Ngộ Không được trưng bày tại bảo tàng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 vừa được Thảo Cầm Viên Sài Gòn công bố, doanh thu thuần hơn 156,9 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu, bao gồm doanh thu tài chính và thu nhập khác, đạt 160,3 tỷ đồng, tăng 27%. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,64 tỷ đồng, tăng 17%.

Trong cùng thời gian, Thảo Cầm Viên bán hơn 1,9 triệu vé vào cổng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính thêm khoảng 100.000 lượt trẻ em được miễn vé, tổng lượng khách phục vụ đạt xấp xỉ 2 triệu lượt.