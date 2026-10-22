Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chia tay sư tử trắng châu Phi cuối cùng ở Thảo Cầm Viên

Phương Vy

TPO - Sau gần 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TPHCM), sư tử trắng Mimi qua đời ở tuổi gần 18, khép lại hành trình của cá thể sư tử trắng cuối cùng trong cặp đôi từng được đưa từ Nam Phi về Việt Nam. Lời tiễn biệt giản dị “Tạm biệt em nhé Mimi, em bé dễ thương” khiến nhiều người xúc động.

Chiều 21/10, sư tử trắng Mimi, cá thể giống cái được chăm sóc tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã qua đời sau thời gian điều trị tích cực vì suy giảm chức năng đa cơ quan trên nền tuổi già.

Trên fanpage, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đăng lời tiễn biệt: “Tạm biệt em nhé Mimi, em bé dễ thương. Chấm dứt mọi đau đớn của tuổi già”. Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng khi hay tin con vật quen thuộc đã ra đi.

untitled.png
Trên fanpage, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đăng lời tiễn biệt Mimi

Theo đại diện Thảo Cầm Viên, khoảng hai tuần trước, Mimi bắt đầu có dấu hiệu bỏ ăn, sức khỏe suy giảm. Các bác sĩ thú y phối hợp với chuyên gia và Chi cục Thú y TPHCM tổ chức hội chẩn, xác định Mimi bị suy giảm chức năng đa cơ quan trên nền tuổi già. Dù được chăm sóc đặc biệt, con vật vẫn không qua khỏi.
Sau khi Mimi qua đời, Thảo Cầm Viên đã xử lý theo quy trình kỹ thuật nội bộ. Phương án xử lý tiếp theo sẽ được quyết định sau cuộc họp của ban lãnh đạo trong thời gian tới.

Mimi là một trong hai cá thể sư tử trắng được Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp nhận từ Nam Phi vào tháng 7/2010. Khi ấy, cả hai khoảng 18 tháng tuổi, mỗi con nặng chừng 120 kg. Cặp sư tử được mua từ Vườn thú Bester Birds & Animal Zoo Park với giá hơn một tỷ đồng.

thaocamvien-1.jpg
Hình ảnh Mimi khi còn khỏe mạnh (ảnh TCV)

Ban quản lý đặt tên con đực là Mino và con cái là Mimi. Những ngày đầu ở môi trường mới, cả hai nhanh chóng thích nghi, làm quen với thức ăn và những người trực tiếp chăm sóc. Cặp sư tử trắng từng gây chú ý bởi vẻ ngoài đặc biệt, sự hiếu động và thân thiện với người nuôi.

Năm 2013, Thảo Cầm Viên đưa vào sử dụng khu chuồng sư tử mới rộng khoảng 500 m², với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. Tại đây, Mimi tiếp tục cuộc sống cùng đàn sư tử, trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều thế hệ khách tham quan suốt gần 16 năm.

Mimi có vẻ ngoài điềm tĩnh, thường nằm nghỉ và ít vận động. Với nhiều người, hình ảnh cá thể sư tử trắng nằm trong khu chuồng đã trở thành một phần ký ức về những lần ghé thăm Thảo Cầm Viên. Còn với những người trực tiếp chăm sóc, Mimi là con vật đã gắn bó qua nhiều năm tháng, từ lúc còn khỏe mạnh đến khi tuổi già khiến sức khỏe suy kiệt.

Năm 2022, Mino qua đời do tuổi già. Mimi tiếp tục được chăm sóc tại vườn thú cho đến những ngày cuối đời.

Sư tử trắng thuộc loài sư tử châu Phi có tên khoa học Panthera leo, không phải một loài riêng biệt. Bộ lông trắng đặc trưng là kết quả của đột biến gene lặn làm giảm sắc tố, khác với hiện tượng bạch tạng. Những cá thể này được ghi nhận chủ yếu tại vùng Timbavati, Nam Phi và một số ít ở Ấn Độ.

Đây không phải lần đầu Thảo Cầm Viên Sài Gòn phải nói lời chia tay với một cá thể động vật được công chúng yêu mến. Tháng 7/2025, hổ trắng Bengal Ngộ Không, sinh năm 2015 tại vườn thú, qua đời khi vừa tròn 10 tuổi. Sau đó, tiêu bản của Ngộ Không được trưng bày tại bảo tàng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 vừa được Thảo Cầm Viên Sài Gòn công bố, doanh thu thuần hơn 156,9 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu, bao gồm doanh thu tài chính và thu nhập khác, đạt 160,3 tỷ đồng, tăng 27%. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,64 tỷ đồng, tăng 17%.

Trong cùng thời gian, Thảo Cầm Viên bán hơn 1,9 triệu vé vào cổng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính thêm khoảng 100.000 lượt trẻ em được miễn vé, tổng lượng khách phục vụ đạt xấp xỉ 2 triệu lượt.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn có tuổi đời hơn 160 năm, là một trong những vườn thú lâu đời nhất thế giới. nơi đây đang nuôi dưỡng hơn 2.000 cá thể động vật thuộc 135 loài, trong đó có nhiều loài thuộc giống quý hiếm, như trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hươu vàng, báo lửa, báo gấm... Thảo Cầm Viên còn có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.

Xem thêm

#Thảo Cầm Viên Sài Gòn #TPHCM #sư tử #du khách #Vườn thú sinh thái

Cùng chuyên mục

Phát hiện con vật quý hiếm 'đi lạc' ở Đồng Nai

Phát hiện con vật quý hiếm 'đi lạc' ở Đồng Nai

TPO - Người đàn ông khi đi làm phát hiện một cá thể động vật nằm cuộn tròn bên lề đường. Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm đi lạc, người đàn ông đã dùng vải bọc con vật rồi mang đến Công an phường Bình Phước giao nộp.

32 giờ theo siêu sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn về TPHCM

32 giờ theo siêu sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn về TPHCM

TPO - Từ cảng Đông Xuyên, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ hợp vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn được lai dắt vượt quãng đường 124km trên sông, biển để về đến khu vực trung tâm TPHCM chiều 19/10. Hành trình đặc biệt thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, nhất là tại khu vực Bến Bạch Đằng.

Cú hích cho OCOP TPHCM

Cú hích cho OCOP TPHCM

TPO - Chiều 19/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường - Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ phát động cuộc thi "Đại sứ OCOP - Hành trình lan tỏa giá trị OCOP TPHCM năm 2026", kết hợp triển khai hội thảo chuyên đề: "Chiến lược phát triển sản phẩm OCOP - Sứ mệnh Đại sứ Thương hiệu trong kỷ nguyên số".

Một tháng, hơn 900 học sinh ở TPHCM vi phạm giao thông

Một tháng, hơn 900 học sinh ở TPHCM vi phạm giao thông

TPO - Chỉ trong tháng 9/2026, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, trong đó có 454 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 321 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Phát hiện thi thể cô gái trên sông Sài Gòn

Phát hiện thi thể cô gái trên sông Sài Gòn

TPO - Tối 18/10, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn, đoạn gần phố đi bộ Bạch Đằng, nơi hai ngày trước có cô gái để lại đôi dép và xe máy.

Ra mắt hệ thống số theo dõi ý kiến người dân xã đảo TPHCM

Ra mắt hệ thống số theo dõi ý kiến người dân xã đảo TPHCM

TPO - Xã An Thới Đông, TPHCM ra mắt hệ thống Dashboard hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và theo dõi ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân. Nền tảng được kỳ vọng giúp công tác nắm bắt tình hình ở khu dân cư thuận tiện hơn, tăng sự kết nối giữa Mặt trận Tổ quốc với người dân.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe