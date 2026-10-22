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Khoa học

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Phát hiện nhiều vụ săn bắt động vật hoang dã trái phép giáp ranh giữa Lâm Đồng - Đắk Lắk

Thái Lâm

TPO - Tại xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ săn bắt, vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Tang vật gồm tê tê, bộ phận động vật nghi là hoẵng, linh trưởng cùng súng nén hơi và đạn chì.

Ngày 22/10, thông tin từ Công an xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quá trình tuần tra ngày 13/10 tại thôn Đạ Long, lực lượng chức năng phát hiện 3 người vận chuyển động vật có dấu hiệu nghi vấn nên lập biên bản và thu thập thông tin để xác minh.

Ba người liên quan gồm S.H.S. (SN 1979), N.H.M. (SN 2003) và S.H.T. (SN 1995, cùng trú thôn Đầm Ròn, xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng). Tang vật thu giữ gồm một cá thể động vật nghi là tê tê đã chết, nặng 6,53kg và 4 bộ phận động vật nghi là hoẵng.

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Nhóm 3 người cùng nhiều bộ phận cơ thể động vật hoang dã (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Làm việc với cơ quan chức năng, những người này khai đã cùng đặt bẫy tại khu vực rừng giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk khoảng một tuần trước. Khi kiểm tra bẫy, nhóm phát hiện 2 cá thể động vật mà họ cho là tê tê và hoẵng. Sau đó, nhóm này chia cá thể nghi là hoẵng thành nhiều bộ phận và giữ nguyên cá thể còn lại rồi vận chuyển về nhà thì bị phát hiện.

Sau vụ việc, Công an xã Đam Rông 4 đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk và lực lượng kiểm lâm yêu cầu tháo gỡ toàn bộ bẫy đã đặt, đồng thời thu giữ tang vật để phục vụ xác minh.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu lực lượng chức năng xã Đam Rông 4 phát hiện vụ việc liên quan đến săn bắt động vật hoang dã bằng súng nén hơi. Trước đó, rạng sáng 2/7, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường dân sinh từ khu vực Thủy điện Trung Nam Krông Nô về thôn Đạ Long, Công an xã Đam Rông 4 đã phát hiện xe máy biển số 48G1-078.61 có dấu hiệu nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Trên xe có Thào Seo Phổi (SN 2005), Thào Seo Dình (SN 2001) và Vàng A Thu (SN 2000, cùng trú thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng). Kiểm tra ba ba lô, lực lượng chức năng phát hiện 7 cá thể nghi là động vật hoang dã, nhiều bộ phận cơ thể động vật nghi thuộc loài linh trưởng, cùng 3 khẩu súng nén hơi. Tổng khối lượng động vật thu giữ hơn 13kg.

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Nhóm 3 người tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo lời khai ban đầu, nhóm này mang súng vào khu vực rừng gần Thủy điện Trung Nam Krông Nô để săn bắn từ ngày 30/6. Sau gần 2 ngày trong rừng, các đối tượng khai đã bắn được 7 con sóc và 3 con khỉ. Sau đó nhóm này đã đem số động vật nói trên sơ chế, thui khô và chia vào ba lô để mang về thì bị phát hiện.

Trước đó, rạng sáng 4/1, tổ tuần tra cũng phát hiện Ma Văn Phừ (SN 1985) và Ma Văn Chín (SN 1996) vận chuyển 3 cá thể nghi là sóc bay cùng nhiều bộ phận cơ thể của một cá thể khỉ đã qua sơ chế. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 khẩu súng hơi PCP và đạn chì.

Kết quả giám định xác định 2 khẩu súng là súng hơi cỡ nòng 5,5mm, thuộc vũ khí quân dụng và còn đủ điều kiện sử dụng. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ma Văn Phừ và Ma Văn Chín về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

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Bẫy động vật liên quan vụ việc ngày 13/10. Ảnh: Công an Lâm Đồng.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng, tình trạng sử dụng súng hơi để săn bắt động vật rừng trái phép vẫn diễn biến phức tạp tại một số địa bàn giáp rừng, nhất là khu vực có địa hình hiểm trở. Đáng chú ý, các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya và rạng sáng để vào rừng săn bắt, sơ chế động vật ngay tại chỗ nhằm tránh bị phát hiện.

Trước tình hình trên, lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, tuyến đường ra vào rừng; phối hợp với kiểm lâm và chính quyền địa phương tuyên truyền, phát hiện, ngăn chặn hành vi săn bắt, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã trái phép, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học.

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#động vật hoang dã #săn bắt trái phép #Lâm Đồng #bẫy động vật #súng hơi #xã Đam Rông 4

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