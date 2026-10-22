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Giáo dục

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Mỗi lớp trích 700.000 đồng quỹ phụ huynh, chủ trường tư thục nói gì?

Huỳnh Thủy

TPO - Phụ huynh Trường Mầm non Quốc tế ở Đắk Lắk băn khoăn khi ban đại diện cha mẹ học sinh cấp trường thông báo thu 700.000 đồng từ quỹ mỗi lớp để “đồng hành cùng các hoạt động của trường”.

Theo phản ánh của phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Quốc tế (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Ban đại diện cha mẹ học sinh cấp trường thông báo trích 700.000 đồng từ quỹ mỗi lớp để "đồng hành cùng các hoạt động của trường".

Khoản tiền này khiến phụ huynh băn khoăn về mục đích sử dụng, tính tự nguyện cũng như sự phù hợp với quy định về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Có phụ huynh thắc mắc rằng, đây là trường tư thục nên kinh phí tổ chức các hoạt động của nhà trường cần do trường chủ động cân đối. Trong khi đó, phụ huynh đã đóng học phí cho con, chưa kể mức học phí trong năm học này đã tăng 20%.

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Trường Mầm non Quốc tế ở Đắk Lắk.

Theo khoản 6, Điều 6, Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/9/2026, Ban đại diện cha mẹ học sinh cấp trường không phải cấp trên của Ban đại diện cha mẹ học sinh cấp lớp. Thông tư cũng nêu rõ Ban đại diện không được trực tiếp thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; không được ấn định mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu hay yêu cầu phụ huynh cụ thể đóng góp.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoa Nam - chủ Trường Mầm non Quốc tế, xác nhận: Qua nắm bắt thông tin, có việc Ban đại diện cha mẹ học sinh cấp trường thu 700.000 đồng/lớp từ quỹ lớp. Tuy nhiên, khoản tiền này không nộp về nhà trường và không phải chủ trương của trường.

“Thông tư 81 đã quy định rõ về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Do đó, ngày 28/9, khi thông tư được ban hành, đến ngày 1/10, tôi đã chuyển cho Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để biết, thực hiện. Nhà trường quán triệt không sử dụng quỹ phụ huynh để chi cho các hoạt động thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục”, ông Nam nói.

Theo ông Nam, do thông tư được ban hành sau khi nhà trường đã tổ chức dạy học và có hiệu lực từ ngày 15/11/2026, ông đã yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh cấp trường báo cáo tình hình hoạt động. Nhưng đến nay, nhà trường vẫn chưa nhận được thông tin.

Thông tin từ Trường Mầm non Quốc tế cho biết, khối mầm non có 16 lớp, khối tiểu học có 24 lớp. Trong dịp Tết Trung thu vừa qua, Ban đại diện cha mẹ học sinh cấp trường đã ủng hộ 1 triệu đồng để hỗ trợ nhà trường tặng quà cho học sinh trong hoạt động trải nghiệm, tổ chức trò chơi dân gian.

Về việc đóng góp kinh phí này, ông Nam cho rằng phụ huynh có thể tự nguyện đóng góp để tổ chức các hoạt động phục vụ trực tiếp học sinh theo quy định. Các lớp có nhu cầu tổ chức hoạt động riêng phải dựa trên tinh thần tự nguyện; nhà trường không liên quan đến việc quản lý quỹ riêng của phụ huynh.

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#Quỹ phụ huynh #trường tư thục #đóng góp #phụ huynh #giáo dục #Đắk Lắk #hoạt động #học sinh

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