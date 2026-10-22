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Cô giáo bị học sinh đánh vào mặt thương tích 12%

Hà Linh

TPO - Liên quan đến sự việc nam sinh lớp 12 đấm vào mặt cô giáo khiến cô gãy mũi ngay trong lớp học, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích và cô giáo bị tổn hại sức khỏe 12%.

Theo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, sự việc học sinh có hành vi bạo lực với cô giáo trong giờ học ngày 19/10, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra đã có kết luận sơ bộ về vụ việc và có thông tin gửi cho nhà trường.

Vào 10h10 phút ngày 19/10, tại phòng học, học sinh L.H.V đã dùng tay tác động vật lý hai cái vào đầu, vùng mặt cô H. giáo viên bộ môn Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm.

Cô H. bị thương tích, chảy máu ở vùng mũi và phải đi cấp cứu tại bệnh viện Lạc Việt Phú Thọ sau đó được chuyển về bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

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Cô giáo đang chữa bài kiểm tra bất ngờ bị học sinh xông vào đánh.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định là do một số học sinh trong lớp không làm bài tập về nhà trong đó có học sinh L.H.V nên trong tiết học cô H. đã yêu cầu số học sinh trên đứng hai bên bục giảng để giảng lại bài cũ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích đối với cô H. Kết quả, tỉ lệ tổn hại sức khỏe của cô giáo là 12%.

Ngày 19/10, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ khẩn cấp đối với nam sinh trong vụ việc.

Ngày 21/10, Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.H.V về tội cố ý gây thương tích Khoản 2 điều 134 Bộ Luật hình sự.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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#Học sinh đánh cô #Học sinh đấm cô giáo #Bạo lực #Bạo lực học đường

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