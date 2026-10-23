Phú Thọ: Khởi tố một giám đốc doanh nghiệp vi phạm về khai thác đất san lấp

TPO - Lợi dụng việc được cấp phép thu hồi khoáng sản phục vụ cải tạo đất, Giám đốc một doanh nghiệp ở xã Hoàng Cương (tỉnh Phú Thọ) bị cáo buộc chỉ đạo khai thác vượt phạm vi, khối lượng cho phép hơn 9.000 m3 đất đem bán thu lợi.

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Trần Văn Thành (SN 1979, trú tại khu 1 Ninh Dân, xã Hoàng Cương), Giám đốc Công ty TNHH HTC Phú Thọ, về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, theo khoản 1, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố đối với Trần Văn Thành. Ảnh: Hải Hoàng

Theo kết quả điều tra, ngày 30/1/2026, UBND xã Hoàng Cương cấp Giấy xác nhận thu hồi khoáng sản số 01 đối với hoạt động cải tạo đất của ông Trần Văn Tuân và bà Tống Thị Thắm, do Công ty TNHH HTC Phú Thọ thực hiện tại thửa đất số 126, tờ bản đồ số 54, thuộc khu 1 Ninh Dân.

Diện tích được xác nhận thu hồi khoáng sản là 577 m2, với khối lượng đất 3.356 m3, tương đương 4.329 m3 khối nổi sau khi quy đổi theo hệ số giãn nở 1,29. Theo phương án được xác nhận, đất sau thu hồi được vận chuyển đến dự án xây dựng Khu đấu giá kỹ thuật hạ tầng Nam sân bay giai đoạn 3, thuộc phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ.

Tuy nhiên, từ tháng 3/2026, trong quá trình thi công, Trần Văn Thành bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân công sử dụng máy móc, phương tiện khai thác đất vượt cả ranh giới và khối lượng được phép thu hồi.

Cụ thể, ngoài phạm vi được xác nhận, doanh nghiệp đã khai thác tổng cộng 9.038 m3 đất khối nổi trên diện tích 2.134 m2, thuộc các thửa đất số 126, 137, 127, 156 và 172, cùng tờ bản đồ số 54.

Đáng chú ý, số đất khai thác vượt phạm vi cho phép không chỉ nằm ngoài diện tích được xác nhận mà còn được bán cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại T. L. cùng một số hộ dân trên địa bàn.

Theo kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự, tổng giá trị số đất san lấp (khoáng sản nhóm IV) bị khai thác trái phép là hơn 542 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thành về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện KSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và người dân chấp hành nghiêm quy định về khoáng sản, bảo vệ môi trường khi san gạt, cải tạo mặt bằng; bảo đảm đúng vị trí, ranh giới và khối lượng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Phú Thọ liên tục truy quét các hoạt động khai thác khoáng sản, đất san lấp trái phép. Trong đó, ngày 23/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố 7 bị can, trong đó có 3 lãnh đạo, cán bộ xã Hợp Kim liên quan đến hành vi khai thác đất trái phép trên địa bàn xã này.