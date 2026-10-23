Xếp hàng từ 2h sáng chờ mua vật phẩm của Big Bang

TPO - Chính thức mở bán từ 17/10, cửa hàng merchandise (vật phẩm lưu niệm của tour diễn) Big Bang tại Hà Nội nhanh chóng chật kín người.
TPO - Dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, Đất Phương Nam trở thành bộ phim truyền hình kinh điển, làm lay động hàng triệu trái tim khán giả suốt 30 năm.
TPO - Lễ tang đạo diễn, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn tổ chức tại nhà thờ ở TPHCM. Nhiều đồng nghiệp, học trò chia sẻ kỷ niệm được ông dìu dắt, trao cơ hội bước vào điện ảnh.
Trong 2 ngày 22 và 23/10, khu vực đổi vòng tay check-in cho concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI đã trở thành điểm hẹn sôi động của hàng chục nghìn người hâm mộ. Hoạt động này đánh dấu bước khởi động cho bầu không khí trước hai đêm diễn được mong chờ vào ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.
Live concert “Bay về phía mặt trời” của ca sĩ Tùng Dương sẽ diễn ra vào ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật của một trong những tên tuổi hàng đầu nền âm nhạc Việt Nam. Đồng hành cùng chương trình với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Tập đoàn Sun Group góp phần tạo nên một sự kiện nghệ thuật chất lượng, nơi âm nhạc kết nối các thế hệ, tôn vinh bản sắc Việt và lan tỏa khát vọng vươn tới tương lai.
TPO - Shiloh Jolie gây chú ý ngay từ khi vừa ra đời vì là con gái đầu tiên của cặp sao Angelina Jolie và Brad Pitt. Cô bé trưởng thành với cá tính cực kỳ mạnh mẽ.
TPO - Hải Phòng lần đầu tiên đăng cai cả vòng chung khảo, chung kết Hoa hậu Việt Nam khiến thí sinh chủ nhà Bùi Mai Linh vô cùng hào hứng. Cô cho rằng sự cổ vũ của người thân, của đông đảo người dân đất Cảng tiếp thêm năng lượng cho các thí sinh Hải Phòng tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Gần 200.000 người đổ bộ đến các concert chỉ trong hai ngày cuối tuần trước ở TPHCM. Đằng sau những đêm nhạc hoành tráng hút hàng chục nghìn người là dòng tiền khổng lồ và bài toán tài chính đầy cân não của nhà sản xuất.
TPO - Pháp Kiều, CoolKid góp mặt tại "Chạm Việt Nam" 2 sau những dấu ấn ở Rap Việt và các chương trình thuộc Vũ trụ Say hi. Cùng Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ và các giọng ca trẻ, dàn nghệ sĩ đem đến những màu sắc từ rap, R&B đến xẩm đương đại.
TPO - “Mẹ mìn” chuyển lịch khởi chiếu sang 27/11, rút khỏi cuộc cạnh tranh cuối tháng 10. Sau những lần đổi lịch để tránh đối thủ mạnh, nhiều phim Việt lại cùng hẹn ngày ra rạp, gia tăng sức ép giành suất chiếu và khán giả.
TPO - Chiều 22/10, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, hàng nghìn khán giả nườm nượp đổ về Mỹ Đình để đổi vòng tay vào sân, sẵn sàng đón ba thành viên nhóm Big Bang trong đêm nhạc tối 24 và 25/10. Xe hơi hạng sang trang trí hình ảnh, dòng chữ cổ vũ cũng được người hâm mộ chuẩn bị để quảng bá cho concert.
TPO - Đức Phúc cho biết sửa lại mũi và cằm trong lần phẫu thuật thẩm mỹ thứ hai. Nam ca sĩ bị chấn thương mũi khi đi diễn năm 2023, sau đó thỉnh thoảng đau nhức khi thời tiết thay đổi.
TPO - Big Bang nắm vị thế nhóm nhạc nam dẫn đầu ở thế hệ 2 Kpop và đã quy tụ lượng fan hùng hậu khắp châu Á. Do đó, khi tổ chức concert tại Việt Nam, nhóm bán hết sạch vé chỉ sau vài tiếng.
TPO - NSƯT Nguyễn Vinh Sơn, đạo diễn các phim “Đất phương Nam”, “Tuổi thơ dữ dội”, “Trăng nơi đáy giếng”, qua đời chiều 22/10 ở tuổi 73.
TPO - Kate Middleton tích cực hoạt động trở lại sau thời gian điều trị ung thư. Gia đình hoàng gia vừa tổ chức quốc yến để chào đón Quốc vương Oman tới Anh. Nhan sắc của vương phi được truyền thông khen ngợi xứng tầm hoàng hậu tương lai.
TPO - Harper Beckham đam mê trang điểm nhưng cũng gây tranh cãi vì sớm theo đuổi phong cách trưởng thành. Vì vậy, cô bé cầu cứu mẹ Victoria Beckham.
TPO - Bộ phim mới "Giá kim thoa" đạt thành tích cao khi phát sóng, giúp Điền Hi Vi trở thành tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 đầu tiên có 3 phim phá vạn trên 3 nền tảng trong một năm.