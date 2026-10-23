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Giải trí

SVĐ Mỹ Đình nóng lên trước giờ G: Fan BIGBANG háo hức đổi vòng tay, đếm ngược đến hai đêm Concert

P.V

Trong 2 ngày 22 và 23/10, khu vực đổi vòng tay check-in cho concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI đã trở thành điểm hẹn sôi động của hàng chục nghìn người hâm mộ. Hoạt động này đánh dấu bước khởi động cho bầu không khí trước hai đêm diễn được mong chờ vào ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

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Ngay từ sáng 22/10, đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại khu vực đổi vòng tay để hoàn tất các thủ tục trước concert. Nhiều nhóm bạn trẻ chủ động đến sớm nhằm hạn chế thời gian chờ đợi, song lượng người đổ về ngày càng đông khiến khu vực nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Dù phải xếp hàng, các fan vẫn giữ tâm trạng hào hứng, liên tục trò chuyện và chia sẻ sự mong chờ dành cho hai đêm nhạc sắp tới.

Quy trình tiếp đón và hướng dẫn tại khu vực đổi vòng tay là một trong những yếu tố góp phần tạo nên trải nghiệm của người tham dự. Tại sự kiện, Ban tổ chức bố trí các khu vực đổi vòng theo từng hạng vé, giúp khán giả dễ dàng xác định vị trí cần đến và thực hiện thủ tục.

Theo hướng dẫn của Ban tổ chức, khán giả thực hiện ba bước để nhận vòng tay và các quyền lợi đi kèm: di chuyển đến khu vực đổi vòng tương ứng với hạng vé; xuất trình vé điện tử có mã QR; sau đó, nhân viên quét mã để hoàn tất thủ tục và trao quà tặng, quyền lợi tương ứng theo quy định.

Quy trình được nhiều khán giả đánh giá là đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện.

Phan Thu Trang, một fan nữ đến từ Phú Thọ, hào hứng chia sẻ: “Ôi, nó mượt, nó phê, rất nhanh gọn. Là fan của BIGBANG 13 năm và cũng đã tham gia cả 2 concert của G-Dragon năm 2025 , mình rất ấn tượng với khâu tổ chức của VPBank.” Sau khi nhận vòng tay tại Sân vận động Mỹ Đình, Trang dự định quay lại The Garden Mall để tiếp tục lựa chọn merchandise. “Mục tiêu của mình là mỗi người trong nhóm phải mua được 1 light stick”, cô chia sẻ đầy háo hức.

Với cộng đồng VIP – tên gọi người hâm mộ BIGBANG – chiếc vòng tay check-in không chỉ là vật phẩm phục vụ việc tham dự concert, mà còn mang ý nghĩa như một dấu mốc cho hành trình đồng hành cùng thần tượng. Đây chính là cơ hội được trực tiếp hòa mình vào không khí biểu diễn của nhóm nhạc đã gắn bó với thanh xuân suốt nhiều năm.

Bên cạnh vòng tay, set quà tặng đi kèm cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Một khán giả chia sẻ: “Mình rất thích set quà tặng, rất độc đáo. Đặc biệt, Ban tổ chức còn cho quà tặng vào 1 túi có dây đeo, rất tiện, mình có thể đeo luôn trong ngày đu concert”.

Sức hút của concert còn thể hiện qua hành trình của những khán giả từ nhiều tỉnh thành và quốc gia khác nhau. Với không ít người, đây không đơn thuần là một buổi xem biểu diễn mà còn là dịp gặp gỡ cộng đồng có chung niềm đam mê.

Thanh Hà, một fan hâm mộ bay từ Úc về Việt Nam để đu idol cho biết đã chuẩn bị cho concert từ nhiều tháng nay. “Mình bay từ Úc về để xem concert này, sau đó lại tiếp tục về Úc để quẩy concert tại Úc. Mình đã chuẩn bị trang phục cho 2 đêm concert này cả tháng nay rồi, thực sự rất mong chờ”, Thanh Hà chia sẻ.

Với những người đã dành nhiều năm yêu mến BIGBANG, hai đêm diễn mang ý nghĩa đặc biệt khi họ có cơ hội trực tiếp hòa mình vào không gian âm nhạc của thần tượng.

Thuỳ Trang, cô gái đến từ Vũng Tàu, có mặt tại Hà Nội từ ngày 21/10 và đã sẵn sàng cho những khoảnh khắc bùng nổ phía trước.“Thực sự đây là cơ hội ngàn năm có một. Em và bạn đã chuẩn bị sẵn quần áo, light stick và thuê makeup, sẵn sàng một tinh thần và hình thức đẹp nhất để gặp thần tượng, để bùng cháy cùng 2 đêm đại nhạc hội,”, Trang hào hứng nói.

Không chỉ kết nối thần tượng với người hâm mộ, concert còn trở thành cầu nối giữa những người xa lạ có chung sở thích.

Ngọc Linh đến từ Thái Bình cho biết cô đã đăng bài trong các hội nhóm để tìm bạn đồng hành, vừa tiết kiệm chi phí, vừa có thêm người giao lưu và chia sẻ niềm vui trong dịp đặc biệt này. Những cuộc gặp gỡ và câu chuyện bên lề góp phần tạo nên bức tranh đa sắc của cộng đồng fan BIGBANG trước giờ G.

Khi những chiếc vòng tay đã được trao đi và thời khắc chờ đợi chỉ còn tính bằng giờ, tất cả đang hướng về Mỹ Đình với chung một niềm mong mỏi: được sống trọn vẹn trong âm nhạc, cảm xúc và những khoảnh khắc thanh xuân cùng BIGBANG.

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI sẽ chính thức diễn ra trong hai đêm 24 và 25/10/2026. Đây là một trong những điểm dừng chân của chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của BIGBANG với tư cách một nhóm nhạc sau 9 năm, đồng thời là tour diễn kỷ niệm cột mốc 20 năm của một trong những huyền thoại có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử K-pop. Sự kiện do AEG Presents Asia, Carpa và VPBank đồng tổ chức, phối hợp cùng YG Entertainment, với sự đồng hành của VPBank và Mastercard.

Trước đó, Official Pop-up của BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > cũng chính thức mở cửa tại Hà Nội từ ngày 17/10, mang đến gần 70 dòng merchandise chính hãng. Các sản phẩm trải dài từ vật phẩm phục vụ đêm diễn đến đồ lưu niệm dành cho người hâm mộ muốn lưu giữ dấu mốc 20 năm hoạt động của nhóm.

#BIGBANG #concert #Hà Nội #Mỹ Đình #fan #đổi vòng tay #kỷ niệm

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