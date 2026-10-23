Rà soát chính sách với nhà giáo, cán bộ không chuyên trách sau sắp xếp

TPO - Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương rà soát việc thực hiện chính sách đối với nhà giáo, cán bộ không chuyên trách nghỉ việc sau sắp xếp, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định và báo cáo kết quả trước ngày 25/10/2026.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát tình hình thực hiện chính sách theo Nghị định số 154/2025 của Chính phủ.

Đối với chính sách dành cho viên chức ngành giáo dục, Bộ Nội vụ lưu ý việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, bố trí và sử dụng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phải gắn với yêu cầu khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Việc bố trí nhân sự cần bảo đảm nguyên tắc “Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”; đồng thời nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, bảo đảm các điều kiện phục vụ năm học 2026-2027.

Các địa phương rà soát tổng thể phương án sắp xếp, triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại đội ngũ.

Các giải pháp bao gồm bố trí, điều động, thuyên chuyển, sắp xếp và sử dụng đội ngũ giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục phù hợp với quy mô và điều kiện thực tế, qua đó khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý các trường hợp viên chức lãnh đạo, quản lý và giáo viên đã được giải quyết tinh giản biên chế trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 37/2026, nhưng thời điểm nghỉ việc lại sau thời điểm Nghị quyết này của Chính phủ có hiệu lực.

Theo đó, đối với trường hợp đã được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vào vị trí việc làm mới phù hợp với trình độ đào tạo, năng lực công tác tại cơ sở giáo dục sau sắp xếp, thì không đặt vấn đề giải quyết tinh giản biên chế đối với những trường hợp này.

Đối với trường hợp thuộc đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025, việc giải quyết tiếp tục được thực hiện theo quy định.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc trong quá trình sắp xếp, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương rà soát và chịu trách nhiệm về việc giải quyết chính sách đối với những người thuộc thẩm quyền quản lý nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Việc giải quyết phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách, đúng trình tự và thủ tục theo quy định tại Nghị định số 154/2025 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Trường hợp phát hiện sai sót, các địa phương có trách nhiệm kịp thời khắc phục theo quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương báo cáo kết quả giải quyết đối với các nhóm đối tượng nêu trên, gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 25/10/2026 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.