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Nghệ An

Đề xuất thu phí trông giữ xe trên lòng đường, vỉa hè: Cao nhất 30.000 đồng/lượt

Thu Hiền

TPO - Nghệ An đề xuất thu phí trông giữ xe trên lòng đường, vỉa hè từ 2.000 đến 30.000 đồng/lượt, mỗi lượt tối đa 3 giờ, tùy loại phương tiện và khung giờ.

Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện tại 6 phường gồm: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc và Cửa Lò.

Đây là những địa bàn có mật độ giao thông cao, trong khi hệ thống bãi đỗ xe công cộng còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế. Tình trạng phương tiện dừng, đỗ trên lòng đường, hè phố vì thế vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

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Ô tô đậu dưới lòng đường ở phường Trường Vinh, Nghệ An.

Dự thảo đề xuất mức thu phí theo loại phương tiện, thời gian dừng, đỗ. Cụ thể, xe đạp và các loại xe thô sơ khác chịu mức phí 2.000 đồng/lượt ban ngày, 3.000 đồng/lượt ban đêm. Với xe gắn máy, mô tô hai bánh, mức thu tương ứng là 3.000 đồng và 5.000 đồng/lượt.

Đối với ô tô con đến 7 chỗ và mô tô ba bánh, mức phí dự kiến là 10.000 đồng/lượt ban ngày, 20.000 đồng/lượt ban đêm. Ô tô trên 7 chỗ đến dưới 16 chỗ, xe tải và xe chuyên dùng dưới 3,5 tấn chịu mức phí 12.000 đồng/lượt ban ngày, 24.000 đồng/lượt ban đêm.

Với xe khách từ 16 chỗ trở lên, xe tải và xe chuyên dùng có trọng tải từ 3,5 tấn đến 10 tấn, mức thu là 14.000 đồng/lượt ban ngày và 27.000 đồng/lượt ban đêm. Nhóm xe tải trên 10 tấn, xe sơ mi rơ moóc và các loại ô tô khác có mức phí cao nhất, lần lượt 15.000 đồng và 30.000 đồng/lượt.

Ngoài thu theo lượt, dự thảo còn đề xuất mức phí theo tháng, dao động từ 30.000 đồng đến 270.000 đồng/phương tiện, tùy loại xe. Hình thức này áp dụng với phương tiện dừng, đỗ thường xuyên, liên tục từ 20 ngày trở lên trong tháng. Phương tiện đã nộp phí tháng sẽ không phải nộp thêm phí theo lượt hoặc ngày, đêm tại cùng vị trí và cùng thời gian.

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Theo dự thảo, mức phí đỗ xe ban đêm cao hơn ban ngày, tùy loại phương tiện.

Thời gian thu phí ban ngày được tính từ 6h đến trước 22h; ban đêm từ 22h hôm trước đến trước 6h hôm sau. Mỗi lượt dừng, đỗ tối đa 3 giờ. Nếu vượt quá thời gian này, chủ phương tiện phải nộp thêm phí cho lượt tiếp theo. Trường hợp một lượt dừng, đỗ kéo dài qua nhiều khung giờ, mức thu cao nhất sẽ được áp dụng.

Theo dự thảo, UBND tỉnh Nghệ An sẽ công bố danh mục các tuyến đường, đoạn tuyến, vị trí, phạm vi, thời gian và loại phương tiện được phép dừng, đỗ có thu phí sau khi rà soát điều kiện thực tế và quy định pháp luật.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ nộp vào ngân sách nhà nước. Việc thu phí được kỳ vọng góp phần quản lý, khai thác hợp lý hạ tầng giao thông đường bộ, đáp ứng một phần nhu cầu trông giữ phương tiện tại các khu vực đô thị.

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#thu phí #ô tô #lòng đường #vỉa hè #Nghệ An #đề xuất

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