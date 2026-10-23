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60 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong mùa khô 2026 - 2027, Nghệ An đặt mục tiêu mới

Thu Hiền

TPO - Trong mùa khô 2026-2027, Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc 60 hài cốt liệt sĩ. Năm 2027, tỉnh đặt mục tiêu quy tập 120 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước.

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Thượng tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dự và chỉ đạo hội nghị.

Mùa khô 2025 - 2026, lực lượng quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 80 hài cốt liệt sĩ từ Lào. Mùa khô 2026-2027, tính đến ngày 20/10, lực lượng quy tập tiếp tục tìm kiếm, cất bốc được 60 hài cốt liệt sĩ, đạt 53,85%.

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Thượng tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - phát biểu tại Hội nghị.

Song song với công tác tìm kiếm, Nghệ An đẩy mạnh thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đến ngày 28/8/2026, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 28/28 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 2.141 ngôi mộ, thu nhận 1.613 mẫu hài cốt liệt sĩ, đạt tỷ lệ 75,3%. Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đạt 89,47% số trường hợp cần lấy mẫu.

Đáng chú ý, mô hình điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, được triển khai và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Tỉnh cũng duy trì phối hợp với các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun của Lào, phục vụ khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn.

Dù đạt nhiều kết quả, công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đối mặt không ít khó khăn. Nguồn thông tin về liệt sĩ ngày càng hạn chế, độ chính xác chưa cao; nhiều nhân chứng lịch sử đã tuổi cao, sức yếu. Trong khi đó, địa hình tìm kiếm phức tạp, hồ sơ và sơ đồ mộ chí chưa đồng bộ, gây trở ngại cho việc xác minh vị trí chôn cất.

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Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - yêu cầu Nghệ An tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về liệt sĩ. Tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và nhân chứng trong nước, tại Lào để đẩy nhanh khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập, bảo đảm an toàn và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của giai đoạn 2 chiến dịch.

Năm 2027, Nghệ An đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập 120 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, hoàn thành chỉ tiêu Quân khu giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

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Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An xử lý cẩn thận từng hài cốt để đưa các anh về với đất mẹ.

Dịp này, 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được khen thưởng; 10 tập thể và 20 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong giai đoạn 1 của chiến dịch.

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#liệt sĩ #quy tập #Nghệ An #Lào #địa phương #tìm kiếm #định danh

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