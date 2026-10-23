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Pháp luật

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Đột kích chung cư, phát hiện 30 người nghi ‘bay lắc’

Thu Hiền

TPO - Đồng loạt kiểm tra nhiều phòng tại chung cư Bảo Sơn, phường Thành Vinh, Nghệ An, lực lượng công an phát hiện khoảng 30 người nghi liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 23/10, nguồn tin của Báo Tiền Phong cho biết, khoảng 8h cùng ngày, cơ quan công an tiến hành kiểm tra đồng loạt nhiều phòng tại chung cư Bảo Sơn, địa chỉ số 72 Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện khoảng 30 người có dấu hiệu liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Danh tính những người này hiện chưa được công bố.

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Hình ảnh xe tải thùng chuyên dụng của lực lượng cảnh sát chở những người liên quan rời khỏi khu vực chung cư Bảo Sơn sáng 23/10.

Theo người dân sinh sống tại chung cư, vào thời điểm trên, họ thấy lực lượng Công an điều động 4 xe thùng đến khu vực. Những người liên quan được cho là đến từ nhiều tỉnh, thành phố và thuê phòng tại chung cư.

Cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một xe tải thùng chuyên dụng của lực lượng cảnh sát chở nhiều người rời khỏi khu vực chung cư Bảo Sơn. Hình ảnh cũng ghi lại cảnh các cán bộ công an mặc sắc phục làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

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#chung cư #Nghệ An #ma túy #đột kích #công an #Bảo Sơn #nghi phạm

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